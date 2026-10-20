동학농민혁명 후손과 5·18민주화운동 회원의 '역사적 만남'

▲민주주의 일군 두 축의 만남 동학농민혁명의 정신을 이어온 후손들과 5·18민주화운동을 직접 경험하고 그 역사를 지켜온 회원들이 한자리에 모여 역사적 만남을 가졌다. 이들은 태안동학농민혁명이 집대성된 태안동학농민혁명기념관에서 간단한 행사를 가진 뒤 동학농민혁명군의 넋이 깃든 백화산 추모탑을 찾아 참배했다. 김동이 관련영상보기

"동학농민혁명의 흐름을 보면 3.1운동, 4.19혁명, 5.18, 6.10항쟁도 역사적 흐름 속에 있어서 사실은 민주주의 근본이 동학으로부터 출발하지 않았나. 동학농민혁명의 새로운 의미를 오늘을 통해서 새기면서 5.18 민주주의, 민주운동이 다시 한번 대한민국에 확실하게 뿌리를 내리고 12.3계엄과 같은 잘못된 세력들이 다시는 이 땅에 뿌리내리지 못하도록 함께 마음을 모아서 정진해줄 것을 부탁드립니다." (신극정 5.18민주화운동부상자회 중앙회장)

"여전히 태안 동학의 길은 힘겹고 외롭지만, 오늘 산 증인이신 5.18 민주화운동부상자회 선배님들의 따뜻한 발걸음이 저희에게 더없이 큰 용기가 됩니다. 거친 들녘을 지나온 두 손이 마주 잡았습니다. 이제 이 장대한 역사의 길을 함께 걸어가겠습니다. 오늘 저희에게 온기 어린 동행을 선물해 주신 모든 분 머리 숙여 감사드립니다." (문영식 태안동학농민혁명 유족회장)

큰사진보기 ▲민주주의 일군 두 축의 만남5.18민주화운동부상자회 200여명의 회원들이 20일 태안의 정신인 태안동학농민혁명기념관과 백화산 추모탑을 참배하며 역사적 만남을 가졌다. 사진 중앙 위로 보이는 곳이 동학농민혁명군의 얼이 서린 백화산 추모탑. ⓒ 김동이 관련사진보기

큰사진보기 ▲두 단체의 상징적인 인물상징적인 만남의 중심에는 문영식 태안동학농민혁명 유족회장과 신극정 5.18민주화운동부상자회 중앙회장이 있다. 맨 오른쪽은 이번 뜻깊은 만남을 주선한 홍재표 전 충남도의원. ⓒ 김동이 관련사진보기

큰사진보기 ▲동학농민혁명군의 넋을 기리는 5.18민주화운동부상자회원들동학농민혁명군들의 넋이 깃든 백화산 추모탑을 찾은 5.18민주화운동부상자회원들을 대표해 신극정 중앙회장이 헌화한 뒤 참배하고 있다. ⓒ 김동이 관련사진보기

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큰사진보기 ▲인사말하는 신극정 5.18민주화운동부상자회 중앙회장신 회장은 이날 "5.18 민주주의, 민주운동이 다시 한번 대한민국에 확실하게 뿌리를 내리고 12.3계엄과 같은 잘못된 세력들이 다시는 이 땅에 뿌리내리지 못하도록 함께 마음을 모아서 정진해줄 것을 부탁드린다"고 호소했다. ⓒ 김동이 관련사진보기

큰사진보기 ▲답사에 나선 문영식 태안동학농민혁명 유족회장문 회장은 답사에 나서 "거친 들녘을 지나온 두 손이 마주 잡았다. 이제 이 장대한 역사의 길을 함께 걸어가겠다"고 화답했다. ⓒ 김동이 관련사진보기

큰사진보기 ▲백화산추모탑을 찾은 5.18민주화운동부상자회원들5.18민주화운동부상자회원들이 태안동학농민혁명군들의 넋이 깃든 백화산 추모탑을 찾아 참배한 뒤 단체사진을 촬영하고 있다. ⓒ 김동이 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 태안신문에도 실립니다.

오늘날의 민주주의 탄생의 주역인 두 축이 충남 태안에서 만났다.5.18민주화운동유족회는 20일 태안을 찾아 태안동학농민혁명군의 넋이 서린 백화산 추모탑을 추모했다. 이 자리에는 태안동학농민혁명유족회 문영식 회장과 이번 만남을 주선한 홍재표 전 충남도의원이 자리를 함께 해 5.18유족회와의 뜻깊은 만남이 성사됐다.만남을 주선한 홍 전 의원은 기자와 만나 "동학농민혁명이 민주주의의 씨앗이라면 5.18광주민주화운동은 민주주의 강물을 이룬 것"이라고 의미를 부여한 뒤 "역사적인 두 단체가 만나서 교류하는 것은 역사적으로도 큰 의미가 있다고 생각해 만남을 추진한 것"이라고 전했다. 덧붙여 "이번 만남에 앞서 만난 신극정 회장께 동학농민혁명군의 마지막 항전지가 태안이라고 전했더니 깜짝 놀라더라"며 전격 태안행을 결정한 배경도 전했다.이번 만남은 단순히 두 역사적 사건의 관계자들이 만나는 자리를 넘어, 100여 년의 시간을 사이에 두고 이어져 온 민주·인권과 인간 존엄의 정신을 함께 확인하고 다음 세대로 계승하기 위한 자리라는 점에서 의미가 크다. 특히, 상징적인 만남의 장소가 동학농민혁명군의 마지막 항전지인 백화산 자락에 세워진 '추모탑'과 백화산 기슭에 세워진 '태안동학농민혁명기념관'이라는 점에서 남다른 의미를 주고 있다.1894년 동학농민혁명은 '사람이 곧 하늘'이라는 인내천의 정신을 바탕으로 백성이 스스로 역사의 주체로 나서 인간의 존엄과 평등을 추구한 역사적 사건이다. 그로부터 약 한 세기가 지난 1980년 광주에서도 시민들은 민주주의와 인간의 존엄을 지키기 위해 거리로 나섰다.시대와 상황은 달랐지만, 두 역사에는 사람이 사람답게 살아가는 세상을 만들고자 했던 정신이 이어지고 있다는 점에서 중요한 역사적 의미를 찾을 수 있다. 또한 우리 사회의 민주주의는 동학농민혁명 이후 3·1운동과 4·19혁명, 그리고 5·18민주화운동 등 수많은 역사적 과정과 시민들의 참여와 희생을 통해 발전해 왔다.이번 만남에서는 이러한 역사적 흐름을 되돌아보고, 동학농민혁명의 후손들과 5·18민주화운동 회원들이 서로의 역사와 경험을 공유하며 세대를 넘어 민주주의와 인권의 가치를 이어가기 위한 연대의 의미를 되새겼다.특히 참석자들은 역사적 사건을 단순히 과거의 일로 기억하는 데 그치지 않고, 당시 사람들이 무엇을 지키기 위해 일어섰는지, 어떤 사회를 꿈꾸었는지를 다음 세대에 정확하게 전달하는 것이 중요하다는 데 의미를 뒀다.이같은 의미는 신극정 5.18민주화운동부상자회 중앙회장의 힘 있는 인사말에도 함축돼 있다.신 회장은 "동학농민운동이 꼭 전라도에서만 왕성하게 일어났던 게 아니라 충청도에서도 엄청난 동학농민운동이 일어났고 그 중에서도 내포지역, 태안에서는 관군이 지키고 있는 관아를 농민들이 괭이들고 삽 들고 가서 점령했던 사건은 엄청난 투쟁이 있었던 곳"이라면서 "그런 의미에서 보면 우리 5.18이 불법 계엄군에 맞서 시민군을 조직해 그들과 총부리에 맞서 싸웠듯이 태안에서도 일찍이 인간이 인간답게 사는 인간존중에 가장 큰 의미를 두었던 곳으로, 동학사상이 5.18을 일으키는데 핵심적인 사상을 심어주지 않았나 생각한다"고 의미를 연결했다.덧붙여 "사람이 사람답게 사는 것을 가장 기치로 높이 들고 나왔던 동학혁명의 의미를 생각해 본다면 특히 태안지역은 동학혁명의 지도자를 처벌했던 곳이라서 어느 곳보다 의미가 크다"면서 "우리 5.18도 불법 세력에 저항하기 위해서 시민군을 조직해서 싸웠다. 그런 의미에서 이 자리에 왔다 가는 것이 5.18정신을 다시 한 번 이 땅에 의미를 살리기 위해서라도 동학에 대한 관심을 더 깊이 갖고 5.18이 나아가야 할 길을 다시 한 번 되새기는 좋은 계기가 되길 기대한다"고 말했다.이에 문영식 태안동학농민혁명 유족회장은 "참으로 기쁨과 감격의 날"이라고 운을 뗀 뒤 "1980년 5월, 그 뜨거웠던 광주의 아픔을 온몸으로 겪어내신 5.18 민주화운동 부상자회 여러분께서 뜻밖에도 태안동학농민혁명 추모탑과 동학농민혁명기념관을 찾아주셨기 때문"이라고 고마움을 전했다.문 회장은 이어 "132년 전의 동학과 1980년 5월의 광주는 결국 하나의 아픔이자, 국가 폭력이라는 거대한 상처 앞에 피 흘린 고결한 희생이었다"고 연결한 뒤 "반봉건 반외세의 기치 아래 자유와 평등을 외쳤던 동학의 숨결과 독재의 칼날에 맞던 5.18의 민주 함성은 결국 '사람이 사람답게 사는 세상'을 향한 같은 길의 발자국"이라고 의미를 부여했다.동학유족으로서의 아픔도 전했다. 문 회장은 "세월이 흘러 132년이라는 긴긴 시간이 지나는 동안 동학농민혁명의 흔적은 흐려지고 오랫동안 '역사의 그늘' 속에 갇혀 지내야 했다"면서 "다행이도 정부는 2003년 동학농민혁명 참여자와 그 후손들의 명예를 회복하겠다고 법을 제정 공포하고도 외면하고 있다. 가슴 아픈 일"이라고 하소연했다.그러면서도 문 회장은 "하지만 반세기가 지난 5.18의 아픔이 여전히 생생한 기억과 기록으로 살아 숨 쉬듯, 역사는 스스로 기억하는 이들의 손을 잡고 다시 깨어나는가 보다"라며 "태안 동학의 길은 힘겹고 외롭지만, 5.18 민주화운동부상자회 선배님들의 따뜻한 발걸음이 더없이 큰 용기가 된다"고 거듭 고마움을 전했다.5.18민주화운동 부상자회 관계자는 "역사는 과거에 머물러 있는 것이 아니라 현재를 살아가는 우리에게 끊임없이 질문을 던진다"며 "동학농민혁명의 후손과 5·18민주화운동 회원들의 만남이 서로의 역사를 존중하고 기억하며, 그 정신을 미래 세대에 전달하는 새로운 연대의 출발점이 되기를 기대한다"고 밝혔다.이어 "한 세대가 지켜온 역사를 다음 세대가 이어받고, 그 정신을 다시 미래 세대에게 전하는 것이야말로 오늘 만남의 가장 중요한 의미"라고 강조했다.이번 역사적 만남을 계기로 동학농민혁명과 5·18민주화운동을 비롯한 우리 현대사의 민주·인권 정신을 함께 기억하고 계승하기 위한 지속적인 교류와 연대가 이어질 것으로 기대된다.태안동학농민혁명의 상징적인 장소에서 뜻깊은 만남을 가진 5.18민주화운동 부상자회 200여 명의 회원들은 안면도 바닷가에 위치한 식당에서 오찬을 가진 뒤 가을꽃 축제가 한창인 태안군 남면 곰섬의 네이처월드를 찾아 만개한 가을꽃의 향연을 즐기고 전라도 광주와 화순, 서울 등지로 복귀했다.