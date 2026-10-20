김상욱 울산시장, 투자유치 중동 방문 '잠정 연기'

김상욱 울산시장이 오는 11월 2일부터 7일까지 예정된 중동 투자유치단 파견을 잠정 연기하기로 했다.
최근 사우디아라비아와 후티 간 무력 충돌이 격화되면서 주요 공항과 에너지 시설, 특히 울산의 주력기업 에쓰오일의 대주주인 아람코 본사에 대한 공격이 잇따르자 내린 결정이다(관련 기사 : 울산시 '남신항 에너지허브 2단계' 추진, 대통령에게도 건의
).
앞서 김상욱 시장은 사우디에서 아람코 최고경영진을 만나 에너지허브(에너지업 활동의 중심지 역할을 하는 곳) 2단계 남신항 개발에 대한 투지 유치와 사우디 아람코 계열사인 S-OIL의 본사 울산 유치 계획을 밝힌 바 있다.
울산시 관계자는 20일 "이번 잠정 연기 결정은 외교부와 현지 공관, 사우디아라비아 국영 석유기업 아람코 및 대한무역투자진흥공사(KOTRA) 현지 무역관 등의 의견을 종합적으로 검토해 파견단의 안전을 최우선으로 고려한 조치"라고 설명했다.
앞서 외교부는 지난 10월 11일 사우디아라비아 전 지역의 여행경보를 3단계인 출국권고로 상향 조정했고, 현지에서는 주재원 가족 등이 인근 국가로 피신하고 있으며, 세계적 석유기업 최고경영자(CEO)들도 사우디아라비아 수도 리야드에서 개최 중인 세계석유총회 참석을 취소했다. 또한 오는 10월 26일 예정된 '미래투자이니셔티브(FII)' 역시 내년으로 연기되는 등 국제행사와 기업 활동에 차질이 이어지고 있다.
특히 울산시 투자유치단의 방문 예정지였던 다란·담맘·리야드는 주요 공항과 에너지 시설 등이 밀집한 지역으로, 현지 정세에 따라 항공편 운항과 도시 간 이동, 기업 면담 일정 등이 차질을 빚을 가능성이 큰 상황이다.
김상욱 시장, 당초 사우디 방문 계획은?
당초 김상욱 시장이 이끄는 울산시 방문단은 외교부, 산업통상부와 함께 11월 2일부터 7일까지 사우디아라비아의 다란·담맘·리야드와 아랍에미리트(UAE) 두바이를 방문할 계획이었다.
이 기간 동안 아람코 관계자와 사우디 교통물류서비스부·에너지부 장관 면담, 동부주 담맘시와의 우호협력 도시 교류 등을 추진할 예정이었다.
울산시는 현지 정세와 안전 여건을 계속 점검한 뒤, 상황이 안정되면 관계기관 및 기업과 협의해 일정을 다시 잡을 방침이다.
울산시 관계자는 "국제 정세의 불확실성이 커지는 상황에서 무엇보다 파견단의 안전을 우선적으로 고려해야 한다고 판단했다"라며 "현지 상황을 면밀히 살피면서 주요 기업 및 관계기관과 협력 기반을 유지하고, 안전이 확보되는 시점에 실질적인 투자유치 성과를 거둘 수 있도록 관련 활동을 지속 추진하겠다"라고 말했다.