혁신당 "주 52시간 특례, 초광역특구법서 빼야... 생산성 근거 없어"

큰사진보기 ▲김선민 조국혁신당 정책위의장 ⓒ 유성호 관련사진보기

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조국혁신당은 20일 더불어민주당이 발의하는 초광역특구법에 담긴 주 52시간 노동시간 특례를 두고 "특례가 생산성을 높인다는 근거가 없다"라며 법안에서 빼라고 요구했다.김선민 조국혁신당 정책위의장은 이날 논평을 내고 "첨단산업 경쟁력을 높이고 대규모 투자를 유치해야 한다는 데 이견은 없다"라면서도 "그것이 근로기준법이 정한 주 52시간 근로시간 상한을 허무는 근거가 될 수는 없다"라고 밝혔다. 이어 "재정·세제 지원과 인프라 확충은 산업정책"이라며 "사회적 합의로 쌓아 올린 노동권을 깎아내는 것은 전혀 다른 차원의 문제"라고 지적했다.김 정책위의장은 특례를 빼야 하는 첫 번째 이유로 '근거 부재'를 꼽았다. 그는 "정부·여당은 연구개발의 특수성과 업무 집중성을 내세우지만 현행 유연근무제와 특별연장근로로 해결하지 못하는 문제가 무엇인지는 한 번도 입증한 적이 없다"라고 비판했다.실제로 현행 제도 상 반도체 연구개발 인력은 특별연장근로 인가를 받아 주 52시간을 넘겨 일할 수 있다. 정부는 지난해 3월 반도체 연구개발직에 한해 특별연장근로 1회 인가기간을 3개월에서 6개월로 늘리는 특례를 신설했다.하지만 기존 특례조차 현장에서 잘 쓰이지 않는다는 지적이 나온다. 국회 기후에너지환경노동위원회 소속 이용우 민주당 의원이 지난 8월 공개한 자료에 따르면, 반도체 연구개발 특별연장근로 신청은 4건(전체의 6.4%)에 그쳤다. 김 정책위의장이 지적하는 것도 이 지점이다.그는 "특정 시기에 일이 몰린다는 이유로 근로시간 상한과 연장근로 수당을 한꺼번에 없애는 것은 과잉"이라며 "특례가 기술혁신을 낳는지, 장시간 노동과 인력 소진을 낳는지부터 객관적으로 따져야 한다"라고 강조했다.장시간 노동의 부작용도 짚었다. 김 정책위의장은 같은 당 서왕진 의원이 이번 국정감사에서 공개한 자료를 인용해 "특별연장근로 인가 사업장의 질병 산재 발생 비율은 전체 사업장의 최대 2.3배, 산재 사망자 중 질병 사망자 비율은 20%p 높았다"라며 "지금 있는 예외만으로도 노동자의 건강이 무너지고 있다. 예외를 더 넓히자는 것은 산재를 더 늘리자는 말"이라고 우려했다.현재 노동 특례와 관련해 진행 중인 노사정 사회적 대화를 훼손한다는 비판도 내놨다. "핵심 쟁점인 노동시간 특례를 정부·여당이 먼저 법안에 담아 던지는 것은 사회적 대화의 의미를 훼손할 뿐"이라는 뜻이다. 이어 "초광역특구법이 급하다면 노동 특례는 빼라"라며 "노동시간 문제는 충분한 사회적 논의와 합의, 국회의 독립적인 심사를 거쳐 별도로 다뤄야 한다"라고 강조했다.김 정책위의장은 "이재명 정부는 실노동시간 단축과 주 4.5일제 도입을 국민에게 약속했다"라며 "한쪽에서는 주 4.5일제를 말하면서 다른 쪽에서는 주 52시간 예외를 만든다면, 정부의 노동정책은 어느 쪽을 향하고 있는 것이냐"라고 반문했다.그러면서 "산업 경쟁력은 노동시간이 아니라 기술과 생산성에서 나온다"라며 "노사정 사회적 대화의 결과를 존중하고, 산업 경쟁력을 높일 실질적인 대안부터 내놓으라"라고 촉구했다.앞서 한병도 민주당 원내대표는 이날 오전 국정감사대책회의에서 정부의 3대 메가프로젝트를 뒷받침하는 초광역특구법을 발의한다고 밝히며 "민주당은 특례를 포함한 안과 포함하지 않는 안, 이렇게 두 가지 법안을 제출한다. 처리 시점을 못 박지 않고 충분한 숙의와 토론을 거치겠다"라고 했다.