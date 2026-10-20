김대중 교육감 국외출장 규정위반, 국감서 지적

국회 교육위원회 국정감사에서 김대중 전남광주통합특별시 교육감의 전남교육감 재임 당시 공무국외출장 규정 위반과 출장 중 카지노 출입 의혹에 대한 감사가 필요하다는 지적이 나왔다.
조국혁신당 강경숙(비례) 의원은 20일 전남광주교육청에서 열린 국정감사에서 김 교육감의 과거 공무국외출장 규정 위반 문제를 집중 추궁했다.
강 의원은 "교육감님의 공무국외출장 11건에 대한 실태를 분석한 결과 1건을 제외한 10건이 규정 위반으로 나타났다"며 "그중 7번은 공무 출장 심사 전 항공권을 발권했고, 과다 지급된 항공료 2830만 원은 3년 5개월 만에야 환수됐다"고 지적했다.
교육감에게 현금으로 9500만 원의 출장비가 지급된 것도 문제 삼고 질타했다.
강 의원은 "놀라운 것은 교육감하고 직원 최소 3명이 베트남 호텔 카지노에 출입해서 게임을 했다는 의혹"이라며 "세금이 투입된 공적 업무인데 공공기관이라고는 믿어지지 않는다"고 말했다.
그러면서 강 의원은 감사원 감사 등 진상 규명을 위한 조치가 필요하다고 촉구했다.
"항공료 문제는 경찰 수사 중"... 카지노 도박 의혹은 '무혐의'
김 교육감은 항공료 과다 지급 등 국외 출장 규정 위반에 대해 "지방선거 전 쟁점이 돼 (뒤늦게) 파악에 나섰으며, 조사를 거쳐 과다 지급액을 환수(반납) 조치했다"고 설명했다. 또 사회단체가 경찰에 고발한 사안으로 현재 수사가 진행 중이라고 답변했다.
이와 별개로 강 의원이 거론한 카지노 도박 의혹에 대해서는 경찰이 최근 불송치 결정을 내린 바 있다.
경찰은 2023년 6월 베트남 호텔 카지노와 시기가 특정되지 않은 정선 카지노에서의 도박 의혹에 관한 시민단체 고발장을 접수해 수사했으나, 혐의를 입증할 증거가 부족하다고 판단했다.
김 교육감은 선거를 앞두고 "베트남 출장 당시 호텔에 딸린 카지노에서 1~2만 원 정도 해본 적 있다"는 취지로 언론에 해명하며 사과했는데, 이에 대해서도 경찰은 일시적 오락 수준으로 판단해 도박 혐의를 적용하기 어렵다고 결론 내렸다.
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