김대중 교육감 국외출장 규정위반, 국감서 지적

큰사진보기 ▲20일 국회 교육위원회의 전남광주통합특별시교육청 등에 대한 국정감사에서 김대중 교육감이 위원 질의에 답변하고 있다. 2026. 10. 20 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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큰사진보기 ▲"정선 카지노 안 갔나"교육감 선거 TV토론에서 이정선 후보가 김대중 후보를 향해 도박 의혹을 제기하는 모습. 2026. 5. 26 ⓒ 광주MBC 관련사진보기

국회 교육위원회 국정감사에서 김대중 전남광주통합특별시 교육감의 전남교육감 재임 당시 공무국외출장 규정 위반과 출장 중 카지노 출입 의혹에 대한 감사가 필요하다는 지적이 나왔다.조국혁신당 강경숙(비례) 의원은 20일 전남광주교육청에서 열린 국정감사에서 김 교육감의 과거 공무국외출장 규정 위반 문제를 집중 추궁했다.강 의원은 "교육감님의 공무국외출장 11건에 대한 실태를 분석한 결과 1건을 제외한 10건이 규정 위반으로 나타났다"며 "그중 7번은 공무 출장 심사 전 항공권을 발권했고, 과다 지급된 항공료 2830만 원은 3년 5개월 만에야 환수됐다"고 지적했다.교육감에게 현금으로 9500만 원의 출장비가 지급된 것도 문제 삼고 질타했다.강 의원은 "놀라운 것은 교육감하고 직원 최소 3명이 베트남 호텔 카지노에 출입해서 게임을 했다는 의혹"이라며 "세금이 투입된 공적 업무인데 공공기관이라고는 믿어지지 않는다"고 말했다.그러면서 강 의원은 감사원 감사 등 진상 규명을 위한 조치가 필요하다고 촉구했다.김 교육감은 항공료 과다 지급 등 국외 출장 규정 위반에 대해 "지방선거 전 쟁점이 돼 (뒤늦게) 파악에 나섰으며, 조사를 거쳐 과다 지급액을 환수(반납) 조치했다"고 설명했다. 또 사회단체가 경찰에 고발한 사안으로 현재 수사가 진행 중이라고 답변했다.이와 별개로 강 의원이 거론한 카지노 도박 의혹에 대해서는 경찰이 최근 불송치 결정을 내린 바 있다.경찰은 2023년 6월 베트남 호텔 카지노와 시기가 특정되지 않은 정선 카지노에서의 도박 의혹에 관한 시민단체 고발장을 접수해 수사했으나, 혐의를 입증할 증거가 부족하다고 판단했다.김 교육감은 선거를 앞두고 "베트남 출장 당시 호텔에 딸린 카지노에서 1~2만 원 정도 해본 적 있다"는 취지로 언론에 해명하며 사과했는데, 이에 대해서도 경찰은 일시적 오락 수준으로 판단해 도박 혐의를 적용하기 어렵다고 결론 내렸다.