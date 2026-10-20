광복회, 친일재산 환수 시행령 보완 촉구… "전문성 강화해야"

큰사진보기 ▲광복회는 20일 ‘친일반민족행위자 재산의 국가귀속 등에 관한 특별법 시행령안’에 대한 입법의견을 제출했다. ⓒ 광복회 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 최경식 기자의 브런치, 블로그에도 실립니다.

광복회(회장 이종찬)가 친일반민족행위자 재산의 국가귀속을 실질적으로 추진하기 위해 조사 전문인력 확충과 포상금 제도 개선을 촉구했다.광복회는 20일 국민참여입법센터를 통해 '친일반민족행위자 재산의 국가귀속 등에 관한 특별법 시행령안'에 대한 입법의견을 제출했다고 밝혔다.광복회는 시행령안에 위원회 공무원 정원과 관계기관 인력 충원, 전문위원 및 보조인력 운영 근거가 담겼지만, 실제 재산 조사와 환수 업무를 수행하기에는 전문성이 부족할 수 있다고 지적했다. 예상 사건 수와 조사 난이도, 은닉재산 추적, 소송 및 집행 업무량 등을 반영해 인력과 예산을 보완해야 한다는 주장이다.이를 위해 역사·사료 분석, 지적·등기, 세무·회계, 금융거래 분석, 소송·집행 등 분야별 전문인력을 확보하고, 관계 중앙행정기관과 지방자치단체의 자료 제공 및 회신 절차도 구체화해야 한다고 제안했다. 인력 교체 시 조사기록과 전문지식이 이어질 수 있도록 인계와 교육 체계를 강화할 필요성도 강조했다.포상금 제도 개선도 요구했다. 현행 시행령안의 포상금 신청기한을 위원회 활동 종료 60일 전에서 활동 종료 후 60일까지로 변경하고, 지급 상한인 5000만원도 상향해야 한다는 것이다. 신청기한을 조기에 마감하면 활동 종료 무렵 은닉재산을 신고하거나 조사·결정이 지연된 신고자가 불이익을 받을 수 있다는 이유에서다.광복회는 포상금 신청과 심사·지급을 담당할 기관 및 업무 승계 근거를 마련하고, 이에 필요한 예산도 확보해야 한다고 강조했다. 광복회 관계자는 "조사위원회가 재산 발견과 결정에 그치지 않고 실제 환수까지 수행할 수 있도록 전문인력과 협력체계를 갖춰야 한다"고 말했다.한편 광복회는 오는 11월 11일 광복회관 3층 대강당에서 시행령안 개정을 위한 시민공청회를 개최할 예정이다.