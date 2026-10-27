정약용의 '여유당전서' 교열 간행

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오늘 16일은 조선학술사상 태양같은 존재이신 고 다산 정약용 선생의 탄일이요, 선생이 영조 38년 임오에 나서서 헌릉 1년 병인에 졸하였으니, 금년은 마침 그가 가신 지 백년이 된다.



선생이 지대한 '경국택민'의 염원으로 사회의 재건과 민생 무애한 생존의 대권을 확립하려던 공전한 대경륜은, 범용험사한 사류 속배에게 저해되고 실의 낙귀한 가운데 일생을 마쳤으나, 가신 지 백년을 기리게 된 올해에 그 신구 양역의 우연한 걸림이 한 달 차이로 똑같은 16일이란 합지를 보여줌도, 새삼스러이 기이 흔하의 느낌을 일으키게 한다.



조선 현하 특수 문화 건설 공작을 고심 전의하는 즈음에, 이 조선 제학을 집대성한 다산 선생의 경륜과 포부를 재음미하고, 새로 인식하고, 아울러 이를 천하 식자에게 지양하는 것은, 다만 이른바 계왕개래 하는 심상 1편의 일로서가 아니요, 실은 당면한 전정에서 그 자연과 역사에 뿌리 깊은 원천을 박은 문화의 하권을 소통 관개하는 뜻 깊은 실천공작으로 되는 것이다. 생신한 검토와 성취의 표정에서는, 온갖 역사적 인소가 모두 현대에 되살아 나는 것이다.



선생의 학과 식은 인세 문화의 각 반에 뻗혔으니, 그 범위는 천문·지리·역사·정치·경제·법제·농정·토목·교통·철학·의학·박물·고증·시문 등 각 부문에 미쳐, 어느 것이나 모두 전문가적 정온을 가졌다. 그 포부는 구방에다가 혁신한 건설을 이룩하는 것이요, 그 염원은 폐제 폐정의 밑에 유리공고하는 조잔한 민생을 경제상으로 해방·광방하자 함이요, 격심한 국제 풍운 속에서 부윤한 인민, 강고한 군사조직으로 침략을 물리치고 그 생존의 안고를 스스로 옹호하자 함이었다. (주석 2)





덧붙이는 글 |

[김삼웅의 인물열전 - 민세 안재홍평전]은 매일 여러분을 찾아갑니다.

안재홍의 민족운동은 일제의 탄압을 받으면서도 꺾이지 않았다. 민족주의 단체를 만들어 투쟁하다가 총독부에 의해 해체되면서 문화운동으로 전신하였다.뤼순감옥에 갇혀 있던 신채호의 글을 받아 <조선일보>에 연재했다. 그와는 국내에서 활동할 때 몇 차례 만났고 일본 유학시절 중국을 방문했을 때 잠시 만났지만, 오래 전부터 단재는 그에게 경외의 인물이었다. 단재보다 나이는 11살 연하였다.신채호의 글은 <조선일보> 학예관에 '조선사'(1931년 6월10일~10월14일)와 '조선상고문화사'(1931~10월15일~12월3일)가 연재되었다. 안재홍은 점차 식민사학에 빠져드는 국내의 학자들에게 경각심을 주고자 신채호의 글을 연재한 것이다.(신채호의 기고는 일본 연호를 쓰는 <조선일보>에 더 이상 연재할 수 없다고 하여 중단되었다.)안재홍은 다산 정약용 서거 100주년을 앞두고 1934년 언론인 정인보와 다산의 모든 저서를 간행해야 한다는 뜻을 품고 1938년 <여유당전서> 76책을 교열하여 신조선사에서 간행하였다. 어린 시절 서당에서 배운 한문이 큰 도움을 주었다. 이를 전후하여 다산연구에 몰두하고 다산 관련 여러 편의 글을 썼다.그는 <여유당전서>를 간행하는 동안 <신조선> 등 잡지에 정약용을 다룬 논문 십 수 편을 발표했는데, 정약용의 삶과 사상이 그에게 끼친 영향은 참으로 컸다. 그는 정약용이 '여전론(閭田論)'과 같은 개혁론을 "일종의 국가적인 사회민주주의의 명백한 사상체를 방불케 한다고 평가하고, 정약용을 '국가적 사회민주주의자'로 규정했다. 이점에서 볼 때, 안재홍이 8.15 해방 수 제창한 신민족주의 이론의 '조선적 배경'에는 정약용이 자리잡고 있었다. 안재홍은 정약용을 연구하는 과제를 조선학운동의 출발로 삼았다. (주석 1)안재홍이 1935년 8월에 발표한 '다산의 경륜'앞 부분이다.주석1> 김인식, 앞의 책.2> <민세 안재홍선집>(4), 민세 안재홍선집 간행위원회 지식산업사, 1992, 이후 <선집> 표기.