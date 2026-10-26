광주학생운동 관련 제4차 투옥

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덧붙이는 글 |

[김삼웅의 인물열전 - 민세 안재홍평전]은 매일 여러분을 찾아갑니다.

민세의 언론활동과 신간회 등 민족운동을 눈엣가시처럼 여기던 일제는 틈만나면 사건을 조작하거나 부풀려 옥죄었다. 조선총독부 경무국의 '조선출판 경찰개요'에는 "그의 논지가 예리하고 조선통치의 근본을 찌르고 있다"고 분석했다.1927년 9월 37살인 민세는 <조선일보> 발행인이 되었다. 논설과 시평을 계속 집필하면서 경영일선에 섰다. 총독부는 이듬해 1월 이관구가 쓴 사설 '보석지연의 희생'을 문제 삼아 집필자와 민세를 구속했다. 금고 4월형이 선고되었다. 제2차 옥고였다. 수난이 계속되었다.형기를 앞당겨 보석을 출옥한 민세는 4월에 시평 '구명운동'을 써서 또 문제가 되어 신문이 압수되었다. 이어서 5월에는 그가 집필한 사설 '제남사건의 벽상관'이 문제가 되어 구속되고 징역 8개월의 형을 받아 제3차 옥고를 겪게 되고 조선일보 또한 폐간처분을 받게 되었다. (주석 1)필화를 당한 이 글은 당시 일본군의 중국 산동 출병을 비판한 내용이었다. 일제의 거듭되는 탄압에도 그는 굴하지 않았다.1929년 11월 3일 전라도 광주에서 학생운동이 일어났다. 발단은 한일 기차통학생들의 나주역 충돌사건이지만, 민족 내부에 부글거리는 용암은 오래 전부터 조선 청년·학생들의 가슴 속에서 면면히 흐르고 있었다. 결코 돌발적인 사건이 아니라 예정된 폭발이었다.당시 광주에는 광주고보·광주농업학교·전남사범학교·광주여고보 등 대부분의 학교에 비밀 독서회가 조직되어 있었다. 독서회의 전신은 1926년 조직되어 장재성·왕재일 등이 지도하던 성진회(醒進會)였다. 1927년 10월 성진회가 강제로 해체되면서 각 학교에 독서회를 조직하는 한편, 독서회중앙본부를 두어 상호 긴밀한 연계를 맺어 활동하였다.1929년에 3·1혁명 10주기에 이르렀다. 학생들이 봉기한 11월 3일은 당시 음력으로 시행하던 개천절이고 조선침략의 원흉인 일왕 메이지(明治)의 생일날, 이른바 명치절이었다. 이날은 일요일인 데도 광주신사(神社)가 있는 광주공원 앞에서 '전남산견(產繭) 600만석 돌파 축하회'가 열리고 산견 관계자들이 모였다. 학생들은 이날 오전 명치절 행사에 동원되었다가 교외로 집결하여 전날(10월 31일) 기차 안에서 한국인 여학생에게 폭언한 일본인 학생을 두둔하고 한국학생들의 잘못만을 대서특필한 일본인 신문 <광주일보> 등 신문사 윤전기에 모래를 뿌리며 항의하였다.마침내 11월 3일 11시경, 광주의 각급 학생들과 일본인 학생들 간에 집단난투극이 벌어지고 시민들도 몰려나왔다. 학생들을 옹위하기 위해 나왔던 교사들은 학생들이 시위대로 돌변하자 당황했으나 어쩔 수 없이 학생들을 뒤따라 갈 수밖에 없는 형세가 되고 말았다. 시가지로 진출한 시위대는 "신천지에 휘날리는 우리 동포야, 길이길이 기다리던 오늘이 왔구나. 무등산에서 단련한 기술로 용감히 적군을 물리치세"라는 노래를 부르며 사기를 북돋왔다.총독부는 경찰력을 총동원하여 초비상 경계를 펴고 광주의 모든 중고등학교에 휴교령을 내렸다. 한국학생 75명을 주모자로 구속하고 일본학생은 7명을 구속했다가 모두 풀어주었다.광주학생 시위를 지켜 본 신간회 광주지회를 비롯하여 사회단체 간부들은 회합을 갖고 '학생투쟁 지도본부'를 구성하여 광주학생독립운동의 전국화를 시도하였다.안재홍은 광주학생운동을 신문에 보도하고 신간회의 주최로 민중대회를 준비하다가 일경에 붙잡혀 구속되었다. 4차 투옥이다. 기소유예로 몇 달 만에 풀려났으나 홍명희 등은 3년 옥살이를 했다.주석1> 강영철, 앞의 책.