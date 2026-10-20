김지용 "부당 압력에 흔들리지 않고 공정 수사"

큰사진보기 ▲김지용 초대 중대범죄수사청장(오른쪽)이 20일 서울 중구 중대범죄수사청에서 열린 취임식에서 국기에 경례하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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존경하는 국민 여러분,

그리고 중대범죄수사청 직원 여러분.

먼저, 새로운 형사사법체계의 출범을 지켜보며

중대범죄수사청에 기대와 관심을 보내주시는

국민 여러분께 깊이 감사를 드립니다.

아울러, 새로운 길을 함께 열어갈

우리 중대범죄수사청 직원 여러분께도

진심으로 반가운 인사를 전합니다.

오늘 우리는 대한민국 형사사법의 역사에서 중요한 출발점에 서 있습니다.

수사와 기소 기능을 분리하고,

각 기관이 본연의 역할과 책임을 다하며,

상호 견제와 균형을 이루는

새로운 형사사법 체계가 시작됩니다.

중대범죄수사청은 그 변화의 중심에서 국민의 생명과 안전, 재산을 지키고 중대범죄에 엄정하게 대응해야 하는 막중한 사명을 받았습니다.

초대 청장으로서 무거운 책임감과 사명감을 느끼면서

중대범죄수사청이 반드시 지켜야 할

몇 가지 원칙과 나가야 할 방향을

말씀드리고자 합니다.

첫째, 정치적 중립과 수사의 독립성을

확고히 지키겠습니다.

수사기관의 가장 중요한 자산은 국민의 신뢰입니다.

그 신뢰는 수사가 오로지 법과 증거에 따라

공정하게 이뤄진다는 믿음에서 시작됩니다.

중대범죄수사청은

어떤 사건을 다루든, 수사의 대상이 누구든,

지위와 신분을 가리지 않고,

동일한 원칙과 기준을 적용하겠습니다.

어떠한 외부의 부당한 압력에도 흔들리지 않고,

오직 법과 증거에 따라 공정하게 수사하겠습니다.

아울러, 헌법과 법률에 따른 민주적 통제를 존중하고,

국민의 비판을 겸허히 받아들이겠습니다.

독립적으로 수사하되,

독단적으로 수사하지 않겠습니다.

둘째, 절차적 정의를

수사의 기본 원칙으로 삼겠습니다.

적법절차를 준수하는 것이

수사의 효율성을 저해하는 장애물이 아닙니다.

국민의 권리를 보호하고,

수사의 신뢰성과 정당성을 확보하는 토대입니다.

특정인을 겨냥한 수사, 별건수사, 먼지떨이식

수사는 철저히 경계하겠습니다.

객관적인 증거와 과학적인 수사기법을 바탕으로

원칙에 따라 수사하고,

범죄 혐의가 충분히 뒷받침되지 않는다면

그에 맞는 정당한 결론을 내리겠습니다.

수사의 성과를 구속이나 기소의 숫자가 아니라

얼마나 정확하게 사실을 밝혔는지,

얼마나 공정하게 법을 적용했는지로

국민들께 평가받겠습니다.

셋째, 국민의 권리를 보호하고,

범죄피해자의 목소리에 귀를 기울이겠습니다.

형사사법의 중심에는 '사람'이 있어야 합니다.

범죄로 인해 삶의 터전을 잃은 피해자,아동과 장애인, 노인 등 사회적 약자의 목소리에 더욱 귀를 기울이겠습니다.

피해자들이 도움을 요청하기에 앞서 먼저 다가가

그 분들의 이야기를 듣고, 보호하고 지원하겠습니다.

동시에 수사 대상이 된 사람의 권리도

충실히 보호하겠습니다.

범죄 혐의를 받는다는 이유만으로

인권과 방어권이 가볍게 취급되어서는 안 됩니다.

법이 보장한 권리를 존중하는 것은

수사기관이 반드시 지켜야 할 의무입니다.

수사의 기능이 분리되더라도

국민을 보호할 책임까지 나뉘는 것은 아닙니다.

기관 간 역할 구분이 피해자 보호의 공백이나

국민의 불편으로 이어지지 않도록

관계기관과 긴밀히 협력하겠습니다.

넷째, 우수한 인력과 전문성을 바탕으로

책임지는 수사를 하겠습니다.

중대범죄는 갈수록 지능화·조직화되고 있으며,

그 수법 또한 복잡해지고 있습니다.

이러한 범죄에 효과적으로 대응하려면

풍부한 수사경험을 쌓은 유능한 인재와 회계, 금융, 정보통신, 과학기술 등 다양한 분야의

전문가들이 역량을 모아야 합니다.

디지털포렌식, 금융분석, 자금추적, 국제공조 등

핵심 수사 역량을 강화하고,

체계적인 교육과 훈련을 통해 개인의 전문성이

조직 전체의 경쟁력으로 이어지도록 만들겠습니다.

아울러, 책임수사제를 정착시키겠습니다.

전문성은 수사의 정확도를 높이고,

책임성은 수사의 완결을 보장합니다.

수사 담당자에게 권한과 책임을 충분히 부여하여

사건의 개시부터 진행, 종결까지 주도적이고,

완결성 있게 관리하는 수사시스템을 구축하겠습니다.

다섯째, 수평적이고 공정한 조직문화를

정착시키겠습니다.

새로운 조직이

과거의 잘못된 관행을 되풀이하지 않으려면

제도뿐만 아니라 조직문화도 달라져야 합니다.

출신 기관과 과거의 직급이

평가와 인사의 기준이 되어서는 안 됩니다.

오직 전문성과 성실성, 책임있는 자세와 성과가

정당하게 평가받는 공정한 일터를 만들겠습니다.

아울러, 인력, 시설 및 업무시스템 등을

신속하게 점검·보완하여

국민께서 불편함이 없으시도록 안정화하겠습니다.

존경하는 국민 여러분,

그리고 중대범죄수사청 구성원 여러분.

중대범죄수사청의 첫걸음은

단순히 새로운 조직 하나가 만들어지는데

그쳐서는 안 됩니다.

앞으로 수십 년간 이어질

새로운 형사사법체계의 기준을 세우고,

국민의 인권을 지키며, 중대범죄로부터 우리 사회를 보호하는 든든한 버팀목이 되어야 합니다.

저는 초대청장으로서

그 책임을 결코 가볍게 여기지 않겠습니다.

청장이라는 자리가 가장 높은 곳에 있는 자리가 아니라,

가장 앞에서 책임지는 자리라는 생각으로

업무에 임하겠습니다.

중대범죄수사청의 역사는 오늘부터 시작됩니다.

중대범죄수사청 구성원 여러분,

주어진 권한에는 책임으로 답하고,

국민의 기대에는 실적과 성과로 답하여,

국민이 믿고 의지할 수 있는 수사기관이 되도록

각자의 자리에서 최선을 다합시다.

감사합니다.

김지용 초대 중대범죄수사청장이 취임사를 통해 "어떠한 외부의 부당한 압력에도 흔들리지 않고 법과 증거에 따라 공정하게 수사하겠다"는 각오를 밝혔다. 이재명 대통령이 "원칙에 따라 국민적 의구심 있는 사안을 잘 처리해야 한다"라고 국무회의에서 당부한 뒤 나온 다짐이다.김 청장은 20일 오후 3시 서울 중구 소재 중수청 본청 건물에서 열린 취임식에서 "수사와 기소 기능을 분리하고 상호 견제와 균형을 이루는 새로운 형사사법체계가 시작되는데 중대범죄수사청이 반드시 지켜야 할 몇 가지 원칙과 나가야 할 방향을 말씀드리고자 한다"며 이같이 말했다.김 청장은 기관 운영 원칙으로 ▲ 정치적 중립과 수사의 독립성 ▲ 절차적 정의 ▲ 국민·범죄피해자 권리 보호 ▲ 우수한 인력과 책임수사제 ▲ 수평·공정 조직문화를 제시했다.김 청장은 "어떤 사건을 다루든, 수사의 대상이 누구든, 지위와 신분을 가리지 않고, 동일한 원칙과 기준을 적용하겠다"라며 "수사의 성과는 구속·기소의 숫자가 아니라 얼마나 정확하게 사실을 밝혔는지로 국민께 평가받겠다"고 말했다.이어 "중대범죄는 갈수록 지능화·조직화 되고 있다"라며 "책임수사제를 정착시키고, 체계적 교육과 훈련을 통해 개인의 전문성이 조직 전체 경쟁력으로 이어지도록 만들겠다"라고 강조했다. 더해 "새로운 조직이 과거의 잘못된 관행을 되풀이하지 않도록 오직 전문성과 성실성으로 정당하게 평가받는 일터를 만들겠다"라고 덧붙였다.아래는 김 청장의 취임사 전문이다.