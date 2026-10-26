신간회활동 적극 지원

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덧붙이는 글 |

[김삼웅의 인물열전 - 민세 안재홍평전]은 매일 여러분을 찾아갑니다.

그가 1920년대 수행한 여러 분야의 민족운동 중에 1927년 1월 신간회 발기인으로 참여하고 이 단체를 주도한 사실은 빼놓을 수 없다. 언론사에 근무하면서 신간회를 조직하고 활동을 신문에 보도·기고하면서 도왔다.일제강점기 국내에서 조직된 최대규모의 항일운동 단체는 신간회(新幹會)이다. 3·1혁명 이후 국민의 뜨거운 항일열기로 각종 단체가 산발적으로 조직되었으나 일제의 탄압과 상호 연대 부족으로 큰 성과를 얻지 못하였다.민족주의좌파와 사회주의세력이 연합하여 <민족단일당 민족협동전선>이라는 표어 아래 합법적인 항일운동 단체로 신간회를 창립했다. 처음에는 신한회(新韓會)라는 명칭을 썼으나 등록과정에서 총독부가 한(韓) 자를 거부하여 같은 뜻의 간(幹) 자를 쓰게 되었다.1920년대 후반기 국내의 민족해방운동은 민족주의계열과 사회주의계열의 두 갈래로 전개되었다. 이에 연합 또는 통합하라는 국민의 여론이 빗발치는 가운데 민족협동전선으로 신간회가 창립되었다. 존속기간은 4년여에 불과했으나 전국적으로 120~150여 개의 지회와 해외 지회를 두었으며, 회원수만 2만~4만여 명에 이르렀다.신간회 발기인은 34명이었다. 중국 베이징에 있던 신채호도 홍명희의 서신 연락으로 참여하고, 초대 회장에는 이상재가 선임되었다. 다음은 신간회 발기인 명단이다.권동진·김명동·김준연·김탁·문일평·박동완·박내홍·백관수·신석우·신채호·안재홍·유억겸·이갑성·이관용·이상재·이순탁·이승복·이승훈·이정·이정섭·이종린·이종목·장길상·장지영·정재룡·정태석·조만식·최신익·최원순·한기악·한용운·한원건·홍명희(가나다순)신간회는 1927년 1월 19일 발기인 대회에서 3대 강령을 채택했다.1. 우리는 정치적, 경제적 각성을 촉진한다.2. 우리는 단결을 공고히 한다.3. 우리는 기회주의를 일체 부인한다.신간회는 서울에 중앙본부를 두고 전국 각지와 일본 도쿄 등에 지회를 설치한데 이어 여러 가지 민족운동을 전개했다. 중앙본부의 주요 민족운동을 살펴본다.1. 민족협동조직의 확대운동2. 국외 '한국독립유일당촉성회'에 대표 파견 시도3. 실제 운동 당면과제 6항목의 발표4. 전국순회 강연운동5. 수재민 구호운동6. 재만동포 옹호운동7. 어부들의 권익보호 활동8. 원산 총파업과 노동운동 지원9. 함남 수력발전소 매립지구 토지보상운동10. 단천 산림조합사건 지원운동11. 갑산 화전민 방축사건 규탄운동12. 태평양문제연구회의 참가반대운동13. 언론·출판·집회·결사의 탄압규탄운동14. 밀러박사(세계기독교지도자) 연설회 개최15. 재일본 한국인노동자 송환항의운동16. 광주학생독립운동 옹호·지원활동17. 민중대회운동18. 장풍 탄광노동자의 노동운동 지원19. 사회 각 부문 민족운동의 정신적 지주20. 학생부의 민족교육운동신간회가 창립되면서 한국과 일본에 산재한 크고 작은 사회단체와 사상단체들이 자진 해체하고 유사단체들끼리 통합하거나 신간회를 지지하고 산하 지회로 편입되었다. 신간회는 일종의 정당구실을 하였다. 1928년 12월 18일 도쿄지회에서 채택한 강령과 정책에서 신간회의 목표를 살필 수 있다.1. 우리는 조선민족의 정치적, 경제적 해방의 실현을 기한다.2. 우리는 전민족의 총력을 집중하여 민족적 대표기관이 되기를 기한다.3. 우리는 모든 개량주의 운동을 배격하며 전민족적 현실적 공동이익을 위하여 투쟁하기를 기한다.1. 언론·집회·출판·결사의 자유2. 조선민족을 억압하는 모든 법령의 철폐3. 고문제 폐지 및 재판의 절대 공개4. 일본인 이민 반대5. 부당납세 반대6. 산업정책의 조선인 본위7. 동척(東拓) 폐지8. 단결권·파업권·단체계약권의 확립9. 경작권의 확립10. 소작료의 공정(公定)11. 소작인의 노예적 부역 폐지12. 소년 및 부인의 야간노동, 갱내노동 및 위험작업의 금지13. 8시간 노동제 실시14. 최저임금·최저봉급제의 실시15. 공장법·광업법·해운법의 개정16. 민간교육기관에 대한 허가제 폐지17. 일체 학교교육의 조선인 본위18. 일체 학교 교육용어의 조선어 사용19. 학생·생도의 연구자유 및 자치권의 확립20. 여자의 법률상 및 사회상의 차별 철폐21. 여자의 인신매매 금지22. 여자의 교육 및 직업에 대한 모든 제한 철폐23. 형평사원(衡平社員) 및 노복(奴僕)에 대한 모든 차별 반대24. 형무소의 대우 개선, 독서·통신의 자유일제는 전국단위 규모의 신간회 활동을 방치하지 않았다. 총독부가 추진한 민족개량주의 노선을 기대했으나 조직과 활동이 반일주의로 기울자 분열 공작과 해체공작에 나섰다. 내부에서도 이념과 노선의 차이에 따라 차츰 해소론이 제기되었다.1929년 11월 3일 광주학생운동이 발발하면서 신간회 간부들은 이를 민족·민중운동으로 확산시키기 위해 같은 해 12월 13일 민중대회를 개최키로 하였다. 그러나 일제가 신간회 간부·회원 44명을 구속하면서 내부에 갈등이 심화되고 각 지회에서 해소론이 제기되었다.신간회 - 지회의 해소론이 제기된 이유 중의 가장 근본적인 문제는 ① 신간회의 조직형태가 정당적 형태로 되어 있다는 점이고, ② 강령이 추상적이며 구체적 투쟁지침이 없어 오히려 노동·농민운동을 말살시킨다는 것이며, ③ 객관적 정세가 급격히 변하였고 주체적 조건이 이에 조응하게 되었다는 것이다.급격히 변한 정세란 1929년의 세계공황과 일본의 만주에 대한 침략을 말하는 것이고 주체적 조건의 성숙이란 전투화되고 일층 혁명화한 노동운동의 증대를 염두에 둔 것이었다. 이 세 가지 이유 중 앞의 두 가지는 신간회 내부에서 이미 1927년 말부터 논의되어 온 문제였고 세 번째의 정세 변화에 대해서는 이미 코민테른의 '9월테제'에서 이를 반영하고 있었다.또한 각 지회에서 사용되었던 해소운동의 방향제시나 그 용어 등이 '12월테제'나 조선공산당 관계자들의 당 재건이론에서 사용되던 것과 동일하였다. 따라서 해소론의 논리적 구조 또한 이들과 관계가 깊었다. 신간회 해소에 이론적 기초를 제기한 것으로 알려진 '12월 태제'는 코민테른 제6회 대회의 '식민지의 민족혁명'이라는 의제에서 논의된 내용을 기초로 한 것이다. 그러나 '12월테제'에서도 코민테른의 민족·식민지에 있어서의 반제연합전선론의 의의는 변함이 없었다.(이현주, <신간회>)신간회는 1927년 2월 창립되어 1920년대 후반 국내 민족운동의 중추적인 열할을 수행하다가 4년 3개월 만인 1931년 5월 16일 해체될 때까지 국내 민족협동전선의 최고기관으로 활동하였다. 국내의 민족주의자들과 사회주의자들의 이념적·사상적 차이에도 불구하고 대동단결하여 항일전선을 구축하고, 이후 좌우협동과 합작에 의한 민족유일당·민족단일당 결성운동 등에 큰 촉매제 역할을 하였다.조소앙은 신간회의 활동과 방향 등을 언론을 통해 제시하고, 주요문건을 기호하는 등 핵심적 역할을 수행하였다.