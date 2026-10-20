추모비 약속 8년 지나도... 서산개척단 희생자들의 끝나지 않은 기다림

큰사진보기 ▲2018년 3월 8일 이완섭 시장은 서산시 인지면 모월리 소재 ‘서산희망공원’을 찾아 119위의 넋을 기리고 생존해 있는 서산개척단과 향후 대책을 논의했다. ⓒ 서산시대 관련사진보기

큰사진보기 ▲기양순 서산시의회 의원 ⓒ 서산시의회 관련사진보기

큰사진보기 ▲2022년 9월, 충남 서산시 인지면 모월3리 마을회관에서 피해자 정영철·이정남 씨와 새마을지도자, 면장과 면담 중인 최동묵 시의원 ⓒ 서산시대 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 서산시대에도 실립니다.

서산개척단 희생자들을 위한 추모비 건립 약속이 나온 지 8년이 지났다. 피해자의 명예회복을 위한 조례까지 마련됐지만, 희생자들이 잠든 곳에는 여전히 이들의 삶과 고통을 알리는 추모비가 없다는 지적이 서산시의회에서 나왔다.기양순 서산시의원은 20일 제316회 임시회 제1차 본회의 5분 자유발언에서 희망공원 내 서산개척단 추모비를 시가 직접 건립하라고 촉구했다. 기 의원은 유족과 피해자들이 해마다 이곳에서 위령제를 지내지만 희생자들이 누구였는지 알려주는 추모비가 없다며 "이름 없이 묻힌 분들을 지금도 이름 없이 추모하고 있는 것입니다"라고 말했다.서산개척단 사건은 1960년대 정부가 '사회정화'를 명분으로 사람들을 적법한 절차 없이 붙잡아 서산에 강제 수용하고 개간 노역에 동원한 국가폭력 사건이다. 수용된 이들은 감금과 폭행, 강제노동을 겪었고 결혼까지 강요받았다. 진실·화해를위한과거사정리위원회는 2022년 5월 중대한 인권침해 사실을 인정하고 국가의 사과와 피해·명예회복 조치를 권고했다.추모비 건립 논의는 오래됐다. 2018년 3월 29일 서산시의회 개회식 회의록에는 우종재 당시 의장이 이완섭 시장의 추모비 건립과 특별법 제정을 위한 노력 약속을 소개한 내용이 남아 있다.이후 피해자 지원을 위한 제도적 근거도 마련됐다. 최동묵 당시 시의원이 대표발의한 <서산개척단 피해자 명예회복 및 지원에 관한 조례>는 2023년 12월 4일 시의회 본회의를 통과했다. 진실화해위 권고를 반영해 피해자의 명예회복과 지원에 필요한 사항을 규정한 조례다.최 의원은 시정질문과 행정사무감사에서도 피해자 지원과 추모비 건립을 거듭 요구했다. 2024년 10월 시정질문에서는 이 시장에게 "6년 전 말씀하셨던 개척단 추모비 건립 약속은 언제 지켜지는지" 물었다. 시는 당시 다른 사건과의 형평성, 주민 의견 수렴, 위치 선정 등을 고려해 장기적으로 검토·협의한 뒤 설치하겠다고 답했다.지난해 9월에는 국가의 배상 책임을 인정한 1심 판결이 나왔고, 법무부는 피해자들의 신속한 피해 회복을 위해 항소를 포기했다. 최 의원은 그해 10월 시정질문에서 법원 판단 이후 시의 지원 방침이 달라졌는지, 추모비 건립 약속은 왜 실현되지 않았는지 다시 물었다.시는 추모비 건립 의지를 밝히면서도 주민 의견과 입지 문제를 들었다. 지난해 10월 28일 시의회 답변에서 이기영 당시 자치행정국장은 같은 해 9월 관련 부서가 마을을 방문해 의견을 들었을 때 추모비를 원하지 않는 반응이 있었다고 설명했다. 추모제가 열리는 희망공원 내 설치도 대안으로 검토했지만, 무연분묘 유지기간과 공공장소에 특정 추모비를 세우는 문제 등을 어려움으로 제시했다. 희망공원 내 추모비 건립은 지난해에도 이미 시의 검토 대상에 올라 있었던 셈이다.추모제 개최 지원은 이어지고 있다. 서산시가 제출한 2026년 행정사무감사 자료에 따르면 인지면 적십자봉사회를 통한 서산개척단 희생자 추모제 지원비는 2024년과 2025년 각각 300만 원이 집행됐고, 올해도 같은 금액이 편성됐다.<서산시대>는 앞선 취재에서도 피해자들에게 남은 시간이 많지 않다는 점을 전했다. 지난해 9월 3일 인지면 모월3리 마을회관에서 열린 피해자·유족 간담회에서 최동묵 의원은 당시 서산에 거주하는 생존 피해자가 15명으로, 2022년 30여 명에서 절반 수준으로 줄었다고 밝혔다. 조례 제정 이후에도 실질적인 생활·건강 지원이 부족하다는 지적이 함께 나왔다.같은 해 10월 본지와 만난 정영철 서산개척단 진상규명대책위원장은 피해 사실을 세상에 알리는 과정에서 가장 힘들었던 일로 개척단 출신이라는 사실을 숨기고 싶어 하는 동료들의 마음을 꼽았다. 그는 "국가가 잘못했지 우리가 잘못한 게 아니다"라는 말을 스스로 되뇌며 버텼다고 했다. 국가폭력의 피해를 입고도 오랫동안 사회의 시선을 두려워해야 했던 이들에게 명예회복은 여전히 절실한 과제였다.기양순 의원이 이번 발언에서 소개한 증언도 그 상처를 보여준다. 2019년 피해상황 실태조사에 담긴 한 피해자는 어린 시절 잃은 아버지가 구타로 숨졌다는 사실을 수십 년이 지나서야 알았다. 그는 희망공원 무연총을 찾아 아버지가 어디에 묻혔는지도 모른 채 절을 올리고 한참을 울었다고 한다.기 의원은 희망공원 내 위령제가 열리는 자리에 추모비를 세우고, 추모사업 담당 부서와 공원 관리 부서가 협업해 계획부터 설치, 사후 관리까지 시가 책임져야 한다고 요구했다. 조례에 기념·추모사업을 시행하거나 지원할 근거가 마련돼 있는 만큼, 직접 건립에 나서야 한다는 것이다.그는 "이는 피해자 단체에 맡겨 둘 일이 아니라 우리 서산시가 책임지고 해야 할 일입니다"라고 강조했다. 생존 피해자들이 고령인 점을 들어 "한 분이라도 더 살아 계실 때 명예회복의 결실을 함께 나누어야 합니다"라고 호소했다.추모비가 빼앗긴 세월을 돌려줄 수는 없다. 그러나 희생자들의 고통을 공적으로 기록하고 존엄을 회복하는 일은 남아 있다. 기 의원은 "우리가 그 고통을 기억하고 있으며, 피해자의 존엄을 소중히 여긴다는 뜻을 분명히 전할 수는 있습니다"라고 말했다.