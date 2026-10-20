조선대병원, 장애예술인 9명 고용... '별빛밴드' 운영

큰사진보기 ▲조선대학교병원·광주남구장애인복지관·한국장애인고용공단 업무협약. 2026. 10. 19 ⓒ 광주남구장애인복지관 관련사진보기

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조선대학교병원이 장애예술인 9명을 직접 고용해 예술 활동과 안정적인 직업활동을 지원한다.광주광역시남구장애인복지관은 20일 "조선대학교병원, 한국장애인고용공단 광주지역본부와 장애인예술단 운영 및 고용에 관한 업무협약(MOU)을 지난 19일 체결했다"고 밝혔다.협약에 따라 광주사회서비스원 소속 살구예술단 단원 9명은 오는 11월부터 조선대병원에 취업해 '별빛밴드'라는 이름으로 활동을 이어간다. 장애인예술단 운영 경험이 있는 광주남구장애인복지관은 별빛밴드 운영 지원을 맡는다.이번 협약은 장애예술인에게 안정적인 일자리를 제공하고, 병원과 지역사회의 문화예술 향유 기회를 넓히기 위해 추진됐다. 조선대병원은 고용 협약과 별개로 장애예술인의 꿈과 성장을 응원하기 위해 1000만 원을 남구장애인복지관에 기탁했다.협약식에는 최남규 조선대병원장, 김병내 전남광주시 남구청장, 안도걸 국회의원(전남광주 동구남구을), 박상길 전남광주시의원, 오영순 전남광주시 남구의원, 김정연 한국장애인고용공단 광주지역본부장 등이 참석했다.최남규 조선대학교병원장은 "장애인 예술인들이 자신의 역량을 발휘하며 안정적으로 일할 수 있는 환경을 마련하게 돼 뜻 깊다"며 "별빛밴드가 음악을 통해 희망과 감동을 전하고, 장애인 고용과 문화예술의 가치를 확산해 나가기를 기대한다"고 말했다.조용호 광주남구장애인복지관장은 "조선대병원과의 협약으로, 장애 예술인들이 예술 활동을 지속하며 안정적인 직업생활을 할 수 있는 기반이 마련됐다"며 "장애인 예술인들이 전문 예술인으로 성장하고 문화예술을 통해 더 많은 사람과 소통할 수 있도록 지원에 힘쓰겠다"고 말했다.