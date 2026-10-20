메뉴 건너뛰기

close

사이트 전체보기

오마이뉴스(스타)에서는 누구나 글을 쓸 수 있습니다

사회

광주전라

26.10.20 14:34최종 업데이트 26.10.20 14:34

조선대병원, 장애예술인 9명 고용... '별빛밴드' 운영

광주남구장애인복지관·장애인고용공단과 예술단 운영 업무협약

원고료로 응원하기
구글 검색 선호 출처로 추가
조선대학교병원·광주남구장애인복지관·한국장애인고용공단 업무협약. 2026. 10. 19
조선대학교병원·광주남구장애인복지관·한국장애인고용공단 업무협약. 2026. 10. 19 ⓒ 광주남구장애인복지관

조선대학교병원이 장애예술인 9명을 직접 고용해 예술 활동과 안정적인 직업활동을 지원한다.

광주광역시남구장애인복지관은 20일 "조선대학교병원, 한국장애인고용공단 광주지역본부와 장애인예술단 운영 및 고용에 관한 업무협약(MOU)을 지난 19일 체결했다"고 밝혔다.

협약에 따라 광주사회서비스원 소속 살구예술단 단원 9명은 오는 11월부터 조선대병원에 취업해 '별빛밴드'라는 이름으로 활동을 이어간다. 장애인예술단 운영 경험이 있는 광주남구장애인복지관은 별빛밴드 운영 지원을 맡는다.

AD
이번 협약은 장애예술인에게 안정적인 일자리를 제공하고, 병원과 지역사회의 문화예술 향유 기회를 넓히기 위해 추진됐다. 조선대병원은 고용 협약과 별개로 장애예술인의 꿈과 성장을 응원하기 위해 1000만 원을 남구장애인복지관에 기탁했다.

협약식에는 최남규 조선대병원장, 김병내 전남광주시 남구청장, 안도걸 국회의원(전남광주 동구남구을), 박상길 전남광주시의원, 오영순 전남광주시 남구의원, 김정연 한국장애인고용공단 광주지역본부장 등이 참석했다.

조선대병원장 "음악으로 감동 전해달라"

최남규 조선대학교병원장은 "장애인 예술인들이 자신의 역량을 발휘하며 안정적으로 일할 수 있는 환경을 마련하게 돼 뜻 깊다"며 "별빛밴드가 음악을 통해 희망과 감동을 전하고, 장애인 고용과 문화예술의 가치를 확산해 나가기를 기대한다"고 말했다.

조용호 광주남구장애인복지관장은 "조선대병원과의 협약으로, 장애 예술인들이 예술 활동을 지속하며 안정적인 직업생활을 할 수 있는 기반이 마련됐다"며 "장애인 예술인들이 전문 예술인으로 성장하고 문화예술을 통해 더 많은 사람과 소통할 수 있도록 지원에 힘쓰겠다"고 말했다.

#광주남구장애인복지관#조선대병원#조선대학교병원#장애예술단#장애인고용

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독 다음 채널구독
댓글
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기
김형호 (demian81) 내방

광주·전라본부 상근기자. 제보 및 기사에 대한 의견은 ssal1981@daum.net

이 기자의 최신기사법사위원장 "관심 큰 사건은 큰 법정에서, 판사 목소리도 잘 들리게"


독자의견0

연도별 콘텐츠 보기