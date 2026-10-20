춘천 막닭축제, 방문객 70% 증가

큰사진보기 ▲춘천 막닭축제 14일 개막식지난？14일 춘천 공지천 산책로 막닭축제장？'막닭다이닝'에서 방문객들이 닭갈비와 막국수를 먹고 있다. ⓒ 김하연 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 한림대학교 미디어스쿨 대학생기자가 취재한 것으로, 스쿨 뉴스플랫폼 한림미디어랩 The H에도 게재됩니다. (www.hallymmedialab.com)

지난 14일부터 18일까지 닷새간 열린 춘천 막닭축제에 51만 명이 방문, 전년보다 70%나 늘어난 것으로 나타났다.춘천시에 따르면, 지난해 나흘간 30만 명이 찾았던 것과 비교하면 21만 명이 증가했고 개최 기간이 하루 늘어난 점을 고려하더라도 하루 평균 방문객이 지난해 7만 1천 명에서 올해 10만 2천 명으로 36%가량 증가했다. 특히, 이번에는 닭갈비·막국수부터 세계 요리 체험까지 즐길 거리가 다양하게 마련돼 210억 원의 경제효과를 낸 것으로 추산됐다. 방문객의 소비지출을 토대로 축제장과 지역 상권에서 발생한 소비 규모를 종합한 추정치다.물론, 축제의 중심은 춘천의 대표 먹거리였다. 춘천의 닭갈비 전문점 11곳과 막국수 전문점 8곳 등 19개 업소가 참여했고, 방문객들은 닭갈비를 9900원에 맛볼 수 있었다. 막닭체험 홍보관에서는 매일 오후 2시부터 막국수, 오후 5시 닭갈비를 100인분씩 무료로 나눠주는 행사가 진행돼 방문객들의 인기를 끌었다.여기에 세계의 맛이 더해졌다. 국제관에서는 세계 6개 도시 셰프들이 직접 요리하는 해외 도시 셰프 시식회가 매일 열렸다. 16일에는 이탈리아 파르마 셰프의 토르텔리, 17일에는 중국 다롄시 셰프의 성게알 요리 쿠킹 클래스가 진행돼 눈길을 끌었다.해외 음식 뿐 아니라 국내 타 지역 닭요리도 'K-치킨벨트' 홍보관에서 소개돼 닭갈비축제의 묘미를 더했다. K-치킨벨트는 농림축산식품부와 한식진흥원이 전국의 특색 있는 치킨·닭요리 명소를 지역 관광지와 연계해 만든 사업이다.볼거리와 체험행사도 푸짐했다. 막닭체험 홍보관에서는 막국수 만들기 체험 행사와 함께 막국수 역사를 소개하는 전시관이 방문객들의 발길을 끌었다. 막닭플레이 구역에서는 AR 드로잉, 올드브라스 놀이터, 막닭MBTI, 닭갈비 뒤집기 게임 등 다양한 '놀이'들이 방문객들의 흥을 돋우었고 16일부터는 승마체험도 운영됐다.또, 수변무대에서는 14일 개막식과 이소나 공연을 시작으로 매일 저녁 공연이 이어졌고, 춘천 농가 25팀이 참여한 '농부의 시장'과 로컬푸드 부스 26팀, 플리마켓, 캐릭터 굿즈숍도 문을 열었다.가평에서 경춘선을 타고 약 30분 걸려 축제장을 찾은 20대 양아무개씨는 이번이 첫 방문이었다. 춘천 닭갈비의 이야기는 많이 들었는데, 마침 막닭축제가 열려 다양하게 먹어보려고 왔다는 것이다. 양씨는 "막닭축제를 처음 와봤는데 가격도 싸고 너무 맛있었다"며 "음식 말고도 플리마켓이나 세계음식체험 등 다양하게 체험할 수 있는 게 많아서 좋았다"고 말했다.한편 축제는 끝났지만 할인 혜택은 이어진다. 축제장 프로모션 부스 이벤트에 참여해 받은 할인권은 춘천 지역 참여 막국수·닭갈비 식당에서 닭갈비 3천 원, 막국수 1500원 할인에 쓸 수 있다. 사용 기한은 25일까지이다.김하연 대학생기자