'200조 솔리다임' 나스닥행에 주주 반발, 당국도 제동

큰사진보기 ▲이찬진 금융감독위원장이 19일 오후 서울 여의도 국회 정무위원회의에서 열린 금융감독원 등에 대한 국정감사에 출석해 의원들의 질의에 답변하고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기

AD

SK하이닉스가 손자회사 솔리다임의 미국 나스닥 시장 상장과 관련해 금융당국과 투자자 양쪽에서 거센 압박을 받고 있다. 이찬진 금융감독원장이 국정감사에서 솔리다임 상장을 '중복상장'으로 판단한다고 밝힌 데 이어, 자본시장 전문 싱크탱크인 한국기업거버넌스포럼도 20일 SK하이닉스 이사회에 '상장 중단 결의'를 촉구하고 나섰다.포럼은 이날 오전 '솔리다임 중복상장의 본질은 이해상충'이라는 제목의 논평을 내고 이번 상장을 강하게 비판했다. 포럼은 이번 결정이 "지배주주인 최태원 SK하이닉스 미등기 회장이 솔리다임 지분 100%를 보유한 미국 AI컴퍼니와 솔리다임에 대한 통제력은 그대로 유지하면서, SK하이닉스 일반주주에게만 지분 희석 비용을 온전히 떠넘기는 구조"라고 지적했다.이어 "국내 주식시장에서 빈번하게 발생했던 '쪼개기 상장'의 폐해와 정확히 일치한다"며 "해외 자회사 상장이라는 우회로를 통해 국내 일반주주들의 이익을 침해하는 행위를 즉각 중단해야 한다"고 목소리를 높였다.솔리다임은 SK하이닉스가 지난 2021년 미국 반도체 기업 '인텔'로부터 낸드플래시·SSD 사업을 인수해 세운 회사다. 올해 사업이 재편되면서 미국 투자법인인 AI컴퍼니 아래, 손자회사가 됐다. 'SK㈜→SK스퀘어→SK하이닉스→AI컴퍼니→솔리다임'으로 이어지는 구조다. 국내 상장사만 세 곳이 겹친다.외신 보도에 따르면, 솔리다임은 골드만삭스·모건스탠리를 주관사로 정하고 내년 미국 나스닥 시장 상장을 검토 중이다. 기업가치는 최대 1500억 달러(약 200조 원)까지 거론된다.하지만 SK하이닉스 주주들은 솔리다임 상장에 반발하고 있다. 기존 주주의 몫이 줄어든다는 이유다. 지금은 손자회사 솔리다임이 벌어들인 이익을 SK하이닉스 주주들이 나눠 갖는 구조다. 하지만 솔리다임이 상장해 외부 투자자가 지분을 가져가면 그 만큼 SK하이닉스의 지분율이 낮아지면서 기존 주주의 몫도 줄어든다. 같은 사업 가치가 모회사와 손자회사 주가에 이중으로 계산되는 문제도 생긴다.이처럼 주주들의 반발이 거세지는 가운데, 이찬진 금융감독원장 역시 주주들의 손을 들어줬다. 그는 지난 19일 국회 정무위원회의 금융감독원 국정감사에서 박성훈 국민의힘 의원의 질의에 "(솔리다임 상장이) 중복상장에 저촉된다는 판단은 금융위도, 금감원도 하고 있다"고 답했다. 해외 법인이 해외 증시에 상장하더라도, 국내 상장사인 모회사가 기존 주주 보호 의무를 져야 한다는 뜻이다.실제 금융당국이 올해 8월부터 시행한 '중복상장 원칙금지·예외허용' 제도의 적용 대상은 폭이 넓다. 물적분할 자회사뿐 아니라 인수나 신설로 생긴 자회사, 지분 관계로 간접 지배하는 손자회사까지 모두 포함되기 때문이다. 문구상으로 본다면, 인수로 생긴 미국 손자회사 솔리다임도 여기에 해당하는 셈이다.이 경우 모회사는 ▲주주 영향평가 ▲주주보호 방안 마련 ▲주주 소통 또는 주주동의 확인 ▲이사회 찬반 결의 및 자회사 통지 ▲단계별 공시 등 다섯 가지 의무를 이행해야 한다.물론 매출·영업이익·자산이 모두 모회사의 10% 미만인 저비중 자회사는 이사회 결의만으로 예외를 인정받을 수 있지만, 기업가치가 200조 원에 달하는 솔리다임이 '저비중' 혜택을 받기는 쉽지 않다. 결국 공은 직접 기존 주주들을 설득해야 하는 SK하이닉스 이사회에게로 넘어간 셈이다.문제는 실효성이다. 국내 증시에 상장하는 경우라면, 한국거래소가 심사 과정에서 주주보호 절차가 미흡하다고 볼 경우 상장을 승인하지 않으면 된다. 하지만 솔리다임은 미국 증시에 상장하기 때문에 사전 심사를 거치지 않는다. SK하이닉스가 주주보호 의무를 형식적으로만 이행해도, 당국이 솔리다임의 상장 자체를 가로막기는 어려운 구조다.그래서 당국이 꺼내든 카드가 '증권신고서'다. 금융당국은 앞서 중복상장 규제를 만들면서 해외에서 발행한 주식이라도 국내 투자자가 취득할 수 있다면 금감원에 증권신고서를 제출해야 한다는 기준을 세워뒀다. 신고서 심사 단계에서 이사회 의무 이행 여부를 점검하겠다는 것이다. 하지만 이는 애초에 국내 회사가 해외에서 주식을 발행할 때를 염두에 두고 만든 기준이다. 솔리다임이 미국 법인이라는 지점이 당장 발목을 잡는다.물론 국내 증시에 상장되지 않은 외국 회사라도 국내 거주자 보유 지분이 20% 이상인 경우 등에는 금융당국에 증권신고서를 낼 의무가 생긴다. 그런데 솔리다임 지분은 미국 중간 지주회사(AI컴퍼니)를 거쳐 SK하이닉스가 간접 지배하고 있다. 솔리다임 지분 중 국내 투자자 몫을 '국내 거주자 지분 20%'로 인정해 증권신고서 제출 대상으로 볼 수 있을지를 두고는 해석이 갈린다.앞서 이 원장도 국정감사에서 이 대목을 언급했다. 그는 솔리다임이 증권신고서 제출 대상인지에 대해 처음엔 금융위원회의 유권해석을 기다리고 있다고 답했다. 하지만 이후 답변 과정에서 "금감원이 공식적으로 (금융위에) 유권해석을 의뢰한 것은 아니다"라며 이제 논의하려는 단계라고 정정했다. 보통 유권해석은 보통 금감원이 금융위에 법령 해석을 요청하면, 금융위가 답변을 주는 방식으로 이뤄진다.유권해석 결과에 따라 상황은 크게 달라진다. 신고서 제출 대상으로 결론 나면, 솔리다임은 미국 상장 절차와는 별개로 금감원 심사를 받아야 한다. 반대로 대상이 아니라는 결론이 나면 남는 건 솔리다임이 상장한 이후, 거래소의 제재 정도다.다만 아직은 금감원의 유권해석 요청이 이뤄지지 않은, 그야말로 시작 단계다. 금융위 관계자는 20일 <오마이뉴스>와의 통화에서 "중복상장에 대한 우려와 SK하이닉스 투자자들의 문제의식은 금감원과 공유하고 있다"면서도 "(금감원의) 유권해석 요청은 없었다. 관련 규정을 실무적으로 살펴보고 있는 단계"라고 설명했다.또 "중복상장 제도는 애초 국내 상장사가 인적·물적분할한 자회사를 상장하는 경우를 염두에 두고 만든 것"이라며 "해외에서 인수한 회사를 해외에 상장하는 이번 사례를 같은 선상에서 볼 수 있는지 살펴봐야 한다"고 설명했다.