빨래, 햇빛, 공부, 요리... 청년들이 살고 싶은 집

잠을 자고, 밥을 먹고, 공부하며 내일을 준비하는 공간. 누군가에게는 당연한 일상이지만, 청년들에게는 이마저도 보장받기 어려운 현실이다. 감당할 수 있는 월세를 찾아 방의 크기를 줄이고, 좁은 공간에서 요리와 공부, 휴식까지 해결해야 하는 청년들. 청년에게 집은 과연 살아가는 공간으로 기능하고 있을까.

큰사진보기 ▲2.6평 원룸에 살아봐라 살아지나! 전국대학생연대 기자회견2.6평 원룸에 살아봐라 살아지나! 최저주거기준 보장하고 공공임대주택 확대하라! 기자회견 ⓒ 전국대학생연대 관련사진보기

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큰사진보기 ▲2.6평에서 살아봐라, 살아지나 기자회견에서 발언하는 오예린 학생2.6평에서 살아봐라, 살아지나 기자회견에서 발언하는 오예린 학생 ⓒ 전국대학생연대 관련사진보기

큰사진보기 ▲2.6평에서 살아봐라, 살아지나 기자회견 퍼포먼스2.6평에서 살아봐라, 살아지나 기자회견 퍼포먼스 청년들이 원하는 집 ⓒ 전국대학생연대 관련사진보기

큰사진보기 ▲2.6평에서 살아봐라, 살아지나 기자회견에서 발언하는 이해지 청년진보당 대표2.6평에서 살아봐라, 살아지나 기자회견에서 발언하는 이해지 청년진보당 대표 ⓒ 전국대학생연대 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 현장언론 민플러스에도 실립니다.

전국대학생연대는 20일 오전 10시 청와대 분수대 앞에서 <살아봐라, 살아지나! 최저주거기준 보장하고 공공임대주택 확대하라!> 기자회견을 열고 청년의 최저주거기준 보장과 청년 공공임대주택 확대를 촉구했다. 이날 기자회견에서는 청년 당사자들의 주거 경험을 나누고, 실제 2.6평 크기의 공간을 구현한 '2.6평 집에 초대합니다' 퍼포먼스를 통해 청년 주거 현실을 고발했다.지난 10월 12일 국회 국토교통위원회 국정감사에서 공개된 LH 전세임대주택 자료에 따르면, 전용면적 14㎡ 미만인 주택은 전국에 총 1,618가구에 달했다. 이 가운데 청년 유형은 1,073가구로 전체의 66.3%를 차지했다. 가장 작은 주택의 전용면적은 8.73㎡로, 약 2.6평에 불과했다.14㎡(4.2평)는 1인 가구의 최저주거면적 기준이다. 하지만 청년의 주거 안정을 지원하기 위해 운영되는 공공 주거지원 제도에서도 이 기준에 미치지 못하는 주택이 확인된 것이다. 주거 불안을 해소하기 위해 마련된 제도가 청년들에게 실제로 어떤 주거환경을 제공하고 있는지 살펴봐야 한다는 지적이 나온다.전국대학생연대는 청년 주거 문제를 단순히 집 값이나 월세 부담의 문제로만 볼 수 없다고 강조했다. 높은 주거비를 감당하기 어려운 청년들은 상대적으로 저렴한 방을 찾아야 하고, 그 과정에서 최소한의 생활 공간과 쾌적한 주거환경을 포기하기도 한다. 주거비 부담과 열악한 주거환경이 맞물리면서 청년의 일상과 미래를 준비할 기회까지 제약하고 있다는 것이다.전국대학생연대는 "청년에게 집은 투자 수단이기 전에 살아가기 위한 공간"이라며 "치솟는 주거비와 불안정한 주거환경 속에서 청년들이 최소한의 생활 공간마저 보장받지 못하고 있다"고 밝혔다.이날 기자회견에서는 열악한 주거환경에서 살아가는 청년들의 구체적인 경험도 공유됐다.전용면적 4.03평의 원룸에 거주하는 오예린 학생은 스무 살이 되어 하고 싶은 공부를 하기 위해 서울에 왔지만, 막상 마주한 자취 생활은 기대와 달랐다고 전했다. 방 안에 의자를 놓기조차 어려워 공부할 공간을 확보하기 힘들었고, 빨래건조대와 빨래 수거통도 제자리를 찾지 못했다. 냉장고를 열거나 수납장에서 물건을 꺼낼 때마다 주변 공간을 비워야 하고, 집 안에서 물건을 사용하거나 움직일 때마다 자리를 옮겨야 한다는 것이다.신촌의 옥탑방에 거주하는 김영빈 학생은 면적뿐 아니라 위생과 환기, 계절에 따른 주거환경의 문제를 이야기했다. 환풍기조차 없는 화장실과 하수구에서 올라오는 악취, 모기와 날파리 때문에 여름철 집에서 편히 쉬기 어려웠다고 밝혔다. 더위를 피해 에어컨이 나오는 학교에서 시간을 보내기도 했다.두 학생의 경험은 청년 주거 문제가 단순히 좁은 방에 사는 불편함만을 의미하지 않는다는 점을 보여준다. 집에서 밥을 해 먹고, 공부하고, 빨래하고, 편안하게 쉬는 일상적인 활동이 제약받는다면 주거 공간은 삶을 지탱하는 기반으로서 제 기능을 하기 어렵다.기자회견 현장에서는 '2.6평 집에 초대합니다' 퍼포먼스가 진행됐다. 참가자들은 실제 2.6평 크기의 공간에 가구 모형을 배치해 좁은 주거 공간을 재현했다. 잠을 자는 공간과 생활에 필요한 물건을 놓을 자리조차 충분하지 않은 모습을 통해 2.6평이라는 면적이 실제 생활에서 어떤 제약을 가져오는지 드러냈다.참가자들은 자신이 살고 싶은 집의 조건도 피켓에 담았다. '빨래를 널 수 있는 집', '햇빛이 드는 집', '공부할 수 있는 집', '요리할 수 있는 집' 등 문구는 청년들이 바라는 주거환경이 특별한 편의나 사치가 아니라 일상을 유지하기 위한 기본적인 조건임을 보여줬다.이날 퍼포먼스는 단순히 작은 집의 크기를 보여주는 데 그치지 않았다. 청년들이 집에서 무엇을 할 수 있어야 하는지, 최소한의 생활을 보장하는 주거환경은 무엇인지 사회에 질문을 던졌다.청년에게 집은 잠만 자는 공간이 아니다. 식사를 준비하고, 학업과 일을 이어가고, 하루의 피로를 풀며 다음 날을 준비하는 생활의 기반이다. 그러나 주거비 부담으로 인해 이러한 기본적인 활동마저 제약받는다면, 청년은 집을 구하는 과정에서부터 자신의 삶에 필요한 조건을 하나씩 포기해야 한다.기자회견에 참석한 진보대학생넷 한양대 지회장 강희주 학생은 청년들이 집을 선택할 때 느끼는 어려움을 지적했다. 청년들에게 집을 구하는 일은 원하는 공간을 찾아가는 과정이 아니라, 서울에서 감당할 수 있는 주거환경이 존재하는지부터 걱정해야 하는 현실이라는 것이다. 강씨는 "청년들이 독립하지 못하고 주거의 어려움을 겪는 현실은 단순히 살 곳이 없는 게 아니라, 삶의 조건이 보장되지 않는 문제"라고 강조했다.청년진보당 이해지 대표도 월세와 생활비 부담을 직접 겪는 청년 세입자로서 주거정책의 전환을 요구했다. 월세 지원과 주택자금 대출 확대만으로는 높은 임대료와 불안정한 소득, 열악한 주거환경이라는 문제를 근본적으로 해결하기 어렵다는 것이다.이 대표는 최저주거기준 미달 주택의 실태와 개선 계획을 공개하고, 청년이 감당할 수 있는 양질의 공공임대주택을 확대해야 한다고 촉구했다. 아울러 월세 지원의 사각지대를 줄이고 관리비 세부 내역을 공개하도록 하는 등 청년 세입자의 주거비 부담을 낮추기 위한 대책도 제안했다.전국대학생연대는 정부와 LH가 공공임대주택 공급 실적만을 내세울 것이 아니라 실제 주택의 면적과 채광, 환기, 안전 등 주거 여건을 점검하고 개선해야 한다고 강조했다. 청년들이 최소한의 생활 공간을 보장받을 수 있도록 최저주거기준을 실질적으로 보장하고, 장기간 안정적으로 머물 수 있는 공공임대주택을 확대해야 한다는 주장이다.전국대학생연대는 오는 10월 31일 열리는 전국대학생대회를 통해 청년 주거 불안을 비롯한 불평등의 현실을 알리고, 청년들이 직접 사회를 바꾸기 위한 행동에 나설 계획이다.2.6평이라는 숫자는 단순히 작은 방의 크기를 뜻하지 않는다. 그 안에서 잠을 자고, 밥을 먹고, 공부하고, 내일을 준비하는 삶이 가능한지 묻는 질문이다. 청년들이 요구하는 것은 특별한 집이 아니다. 빨래를 널고, 햇빛을 맞고, 직접 요리하며, 편안하게 쉴 수 있는 집이다.청년에게 필요한 것은 감당할 수 있는 월세에 맞춰 삶의 공간을 줄이는 일이 아니라, 집을 소유하지 않아도 안정적으로 살아갈 수 있는 사회다. 전국대학생연대의 이번 기자회견은 청년 주거 문제를 개인의 선택과 노력에 맡겨둘 것이 아니라, 최소한의 생활을 보장하는 사회적 권리의 문제로 다뤄야 한다는 점을 제기했다.