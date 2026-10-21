"상수도 없어 빗물 받아 생활" 팔순 어르신에게 찾아온 선물

큰사진보기 ▲수리할 집을 둘러보는 강신규 실장 ⓒ 월간 옥이네 관련사진보기

새로이건축 새로이건축(대표 박병찬)은 집수리 및 건축, 인테리어를 주요 사업으로 하는 사회적기업이다. 2004년 자활공동체로 시작해 2012년 충북도 예비 사회적기업으로 지정, 2013년에는 고용노동부 사회적기업 인증을 받으며 옥천군 1호 사회적기업 및 자활기업이 됐다. 당시 새로이건축은 일자리제공형 사회적 기업으로 출발했으며, 취약계층에게 일자리를 제공하면서 지역의 주거환경을 개선하는 일을 해왔다.



큰사진보기 ▲박점례씨 ⓒ 월간 옥이네 관련사진보기

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"이 집에선 오래 살았지, 뭐. 그때도 헌 집이었는데, 내가 재료 사다가 바르고, 붙이고 그랬어."(박점례씨)

"일단은 주민이 원하는 게 우선이에요. 새로이건축은 저소득층 집수리 사업을 중점으로 하며 성장해왔는데요. 이 경험을 바탕으로 집에 가장 필요한 게 무엇인지 제안해 드리기도 합니다."(강신규 실장)

"집에 쥐가 들어와. 문을 닫아도 부엌 아래로 들어오는가벼. 똥을 싸다 놓으면 갖다 내 버려야 해. 그게 제일 싫지."(박점례)

"부엌의 상단 수납장과 화장실의 세면대, 그리고 주무실 방 단열까지 해드릴 수 있을 것 같아요. 여름에 덥고, 겨울에 춥지 않으셨어요? 집 전체는 어려울 것 같지만, 주무시는 방만큼은 생활이 편안하시도록 만들어 드릴게요."(강신규)

큰사진보기 ▲새로이건축 강신규 실장 ⓒ 월간 옥이네 관련사진보기

"집은 더울 때 땀을 식혀주고, 추울 땐 몸을 데워줄 수 있는 장소여야 해요. 오래된 집은 단열이 잘 안 돼서 예전엔 문으로 사용했던 창호를 막아두는 경우가 많아요. 이게 여름에는 바람을 안 통하게 하거든요. 예산과 인력이 한정되어 있으니 수리가 필요한 모든 집을 고칠 수 없다는 게 늘 마음에 걸렸는데, 이번 사업을 통해 더 많은 주민을 찾아갈 수 있어서 기뻐요."(강신규)

"사회연대경제 조직은 기존 행정 및 복지기관과 달리 복지 대상자 선정과 사업 운영에 비교적 유연한 부분이 있어요. 덕분에 정량적으로 환산한 명단에는 없는 주민들과도 관계를 맺을 수 있죠. 이번 현장실사를 다니면서 더 많은 주민의 주거 환경을 개선해 나가는게 필요하겠다는 생각을 했어요."(전형진)

"집에 상수도가 없었어요. 옛날에는 마을에 물이 잘 흘러서 옹달샘에 가서 물을 떠 왔고, 최근엔 큰 물통에 빗물을 받아 썼죠. 생수는 사서 먹고요. 이게 늘 불편했는데, 이번에 상수도도 놔주고, 욕실이랑 부엌, 거실까지 싹 고쳤어요. 집이 깔끔하고 지내기 좋아졌죠."(김차랑)

큰사진보기 ▲집 수리를 마친 김차랑씨의 집 ⓒ 월간 옥이네 관련사진보기

"안내면에서 에어컨을 놔드리면서 보니 어르신 건강 상태도 안 좋으시고, 지내시는 환경도 열악한 거예요. 면에서 감당하기 어려운 규모라 저희 쪽으로 연락을 주셨어요. 2013년에 못 해드린 상수도 설치를 해드리며 집수리도 하면 좋겠다 싶었는데, 마침 새로이건축에서 대상 가구를 모집 중이었던 거죠."

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찬 바람과 비를 막아주는 편안하고 안전한 집. 이는 모두에게 주어진 것이 아니다. 건강한 삶의 기본이 되는 '집'이 더 많은 이들에게 안식처가 될 수 있도록, 사회적기업 새로이건축은 올해 하반기, 20가구의 집수리를 진행할 예정이다. 지난 9월 4일 본격적인 수리에 들어가기 전, 실측과 상담을 위해 대상 가구를 방문했다. 그로부터 3주가 흐른 23일, 첫 번째 가구의 수리를 마쳤다. 두 현장을 통해 한 채의 집이 어떻게 안전한 돌봄으로 이어지는지, 그 과정에서 사회연대경제 조직은 어떤 역할을 할 수 있을지를 살펴봤다.9월 4일 오전 9시 30분, 충북 옥천군 안내면 서대리에 못 보던 차량 두 대가 들어섰다. 새로이 건축 강신규 실장과 옥천순환경제공동체 전형진, 김현진 담당자다. 박점례(90)씨는 집을 찾은 이들을 대문 앞에서 맞이한다. 그의 집 대문엔 오래된 샹들리에가 걸려있다. "어두운 저녁에도 대문을 오갈 때 훤하라고" 달아놓았던 것이지만, 이젠 불이 들어오지 않는다. 그 아래 쌓인 집기엔 먼지가 소복하게 내려앉았다.그의 말대로 집 안 곳곳 직접 고치고 덧댄 흔적이 남아 있다. 강신규 실장은 그의 집 곳곳을 살펴보며 집의 상태를 진단한다. 깨끗이 정리해 깔끔하지만, 손댈 곳이 많은 집이다. 한정된 예산, 무엇부터 수리할지 우선순위를 정해야 한다.강신규 실장은 "쾌적한 집을 만드는 가장 중요한 요소는 단열"이라고 말했다. 이에 단열 공사와 창호 교체 여부를 가장 먼저 확인한다고. 집의 실측을 마친 강신규 실장이 박점례씨에게 다가가 집에서 제일 불편한 점이 무엇인지를 묻는다.부엌과 연결된 마루가 박점례씨의 골칫거리다. 마루에 깔린 커다란 장판을 들어보니 그 아래로 몇 장의 장판과 발판이 보인다. 단 차가 있는 마루가 불편해서 하나둘 쌓아둔 것들이란다. 시멘트가 발린 부위를 확인하려 바닥을 발로 누르자, 켜켜이 쌓인 물건들이 삐걱거리는 소리를 낸다.다음 수리 구역을 정리하기 위해 박점례씨와 찬찬히 집을 돌아본다. 불편한 것은 없느냐는 질문에 곧바로 답하지 못했던 박점례씨도 집을 둘러보니 크고 작은 불편이 떠오른다.사용하지 않는 에어컨을 뜯어내고, 추위에 막아버린 뒷문은 여닫을 수 있는 창문으로, 벽과 천장 단열공사까지. 집수리를 마무리하고 나면, 박점례씨도 올해 겨울은 한층 포근하게 보낼 수 있을 테다.강신규 실장은 "돌봄의 기반엔 집이 있다"고 말했다. 집 환경이 흐트러지기 시작하면 이전의 쾌적한 상태로 되돌리는 것은 개인의 노력만으로는 쉽지 않다. 이에 새로이 건축은 꾸준히 집수리 사업을 해 오고 있다.새로이건축은 한 가구당 750만 원(재료비)으로 예산을 잡고 집수리를 진행한다. 대상 가구는 각 읍면에서 한 가구씩 추천을 받고, 지역사회보장협의체와 복지 단체 등을 통해서도 추천을 받았다. 새로이건축의 현장 실사에 동행해온 전형진씨는 복지망 바깥의 주민을 만나게 됐다고 말했다.지난 9월 23일, 이번 맞춤형 집수리 사업을 통해 수리가 완료된 첫 가구를 방문했다. 안내면 동대리에 거주하는 김차랑(80)씨의 집이다.말 그대로 집 전체를 고쳤다. 현관과 베란다, 거실과 부엌, 욕실, 그리고 상수도까지. 잘 사용하지 않는 방 2개를 제외한 공간 대부분의 리모델링을 진행한 것. 이번 작업에는 1200만 원이 쓰였다. 강신규 실장은 "기존 예산(750만 원)을 웃도는 재료비가 필요했는데, 옥천군에서 상수도 설치, 사회적경제네트워크에서 욕실 리모델링에 필요한 각 200만 원가량을 후원해 주셔서 아쉬움 없이 공사를 진행할 수 있었다"고 설명했다.옥천군 복지정책과 조은주 통합사례관리사는 김차랑씨를 2013년에 처음 만났다. 이때도 상수도 사업을 연계하고자 했으나 김차랑씨의 거부로 사업 연결이 이루어지지 않았다. 그러나 지난 여름 안내면 맞춤형 복지과에서 에어컨을 설치 해드리며 다시 인연이 이어졌다.조은주 통합사례관리사는 "행정지원만으로는 대규모 공사를 진행하기엔 한계가 분명히 있다"며 "민간의 기술과 자원을 행정이 가진 관계망을 통해 이어낸 덕분에 좋은 성과로 이어졌다"고 말했다. 집수리 이후에는 복지관의 기본 돌봄 서비스 중 가사 지원 서비스(주 3회, 하루 3시간)와도 연계될 예정이다.집을 고치는 일은 그 자체로 일상을 돌보는 일이기도 하다. 어두운 밤에 집 바깥에 있는 화장실을 찾아가지 않아도 되는 집, 필요한 때마다 물을 자유롭게 사용할 수 있는 집, 바깥의 바람과 햇볕을 막아주는 집. 한 채의 집을 고치는 데서 시작해 주민에게 필요한 여러 돌봄을 연결하는 일은 행정과 민간, 어느 한쪽의 힘만으로 완성할 수 없다. 행정과 지역의 다양한 주체가 서로의 자원을 연결하고 각자의 역할을 나눌 때, 주민이 살아가는 데 필요한 돌봄은 더욱 촘촘하여 이어질 수 있을 테다.월간 옥이네 112호글 사진 월간옥이네 이혜빈 기자