칙칙 압력솥에 10분이면 완성, 쌀쌀한 날씨에 딱이네

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큰사진보기 ▲피클을 곁들여 먹는 호박죽오늘 아침 식사로 어젯밤에 만들어 놓은 호박죽에 비트 피클을 곁들여 먹었습니다. 호박의 달콤함과 피클의 시큼함이 환상적인 조화를 이루었습니다. ⓒ 신정섭 관련사진보기

큰사진보기 ▲직접 농사지은 맷돌 호박오도이촌의 삶을 사는 제가 지난 주말 시골 농장에서 수확한 늙은 호박입니다. 반질반질 윤기가 나는 게 딱 보기에도 좋습니다. ⓒ 신정섭 관련사진보기

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큰사진보기 ▲정성스럽게 껍질을 벗겨 자른 늙은 호박깍둑썰기로 적당히 잘라 냉장고 야채실에 보관하셨다가 필요할 때마다 꺼내 호박죽을 끓이면 편리합니다. 둘이 먹으면 2~3주는 거뜬합니다. ⓒ 신정섭 관련사진보기

큰사진보기 ▲학술논문에도 나오는 잘못된 문헌 인용 사례<동의보감>에 등장하는 호박은 채소 호박이 아니라는 게 정설입니다. 한 논문에 “산후부종에 광물 호박(琥珀) 대신 채소 호박이 활용된 것은 동음이의어에 대한 오해"라는 내용이 기술되어 있습니다. ⓒ 대한한의학방제학회지 관련사진보기

아침저녁으로 찬 바람이 불면서 날씨가 부쩍 쌀쌀해졌습니다. 이럴 때 생각나는 게 바로 달콤하고 따뜻하게 끓인 호박죽인데요. 오늘은 제가 호박죽을 끓이는 아주 간단한 조리법을 소개해 드리려고 합니다.지난 주말(17~18일), 부여 텃밭에서 제가 직접 농사지은 늙은 맷돌 호박을 대전 집으로 가져왔어요. 올해는 호박이 여남은 덩이 열렸는데, 그중 몇 덩이는 처가 식구들 나눠주고 노랗게 잘 익은 녀석 하나를 모셔 왔지요.오늘 아침에는 비트 피클을 곁들여 호박죽을 먹고 출근했습니다. 물론, 비트도 직접 농사지은 것입니다. 비트 피클은 비트를 먹기 좋은 크기로 썰어 물과 설탕, 식초를 각각 1대1의 비율로 섞어 끓인 절임물을 부어 만듭니다(소금은 선택 사항).비트에는 질산염, 베타인, 칼륨, 엽산, 식이섬유, 비타민 C 등 다양한 영양소가 함유되어 있다고 알려져 있는데요. 비트 피클 대신에 백김치를 곁들여 먹어도 아주 좋습니다. 아침에는 자극적인 음식보다는 담백한 게 속을 편하게 해 주니까요.이제 호박죽 끓이는 초간단 조리 비결을 알려 드릴게요. 먼저 늙은 호박을 깨끗이 씻은 후, 파인 홈을 따라 열 조각으로 쪼갭니다(반으로 쪼개도 됩니다). 그런 다음, 수저를 이용해 호박씨와 속을 파냅니다. 여기까지는 아주 쉽습니다.단단한 호박 껍질을 벗겨내는 데 좀 품이 들어요. 저는 전통적인 방법을 선호하는 편이라, 시간이 좀 걸려도 부엌칼로 조심스럽게 껍질을 제거하는데요. 손을 다칠까 봐 걱정스럽거나 손놀림이 서투르다면 주방용 필러(peeler)를 사용하는 게 좋습니다.껍질을 다 제거하셨다면 듬성듬성 알맞은 크기로 자릅니다. 저는 거칠게 씹히는 식감이 좋아 크게 자릅니다만, 원치 않으시면 깍둑썰기로 작게 잘라 적당한 용기에 담아 냉장고에 보관하셨다가 필요할 때마다 꺼내 사용하시면 좋습니다.이렇게 준비된 재료에 찹쌀과 물을 적당량 넣고 끓이면 그걸로 끝입니다. 압력솥이나 냄비를 이용하면 좋습니다. 처음엔 센불로 끓이다가 김이 칙칙 올라오면 약한 불로 줄여 10~12분 정도 더 끓입니다. 불을 끈 후 30분 이상 그대로 두는 게 좋습니다.이제 뚜껑을 열고 주걱 등으로 잘게 으깨주면 맛난 호박죽이 탄생합니다. 어때요, 정말 쉽죠? 호박죽을 만드는 방법은 다양합니다. 기호에 따라 팥이나 밤을 넣어 풍미를 더하셔도 되고, 호박죽에 설탕이나 소금을 첨가하셔도 됩니다. 다만, 저는 호박죽에 찹쌀 이외에는 아무것도 넣지 않습니다. 호박 본연의 맛이 더 좋거든요.호박은 카로틴, 비타민 C, 칼륨, 레시틴 등이 풍부해 이뇨 및 해독 작용에 큰 도움이 된다고 알려져 있습니다. 혈당 강하, 항암, 항염, 뇌 손상 예방, 간 및 심혈관 질환 예방 등 다양한 건강 증진 효과가 있다는 연구 결과도 다수 존재합니다.그런데 한 가지, 잘못 알려진 사실이 있는데요. <동의보감?에 '호박은 성질이 평순하고, 맛은 달며, 독이 없다. 오장을 편안하게 하고, 정신을 안정시키며 산후의 하복부 통증을 치료한다'고 기록돼 있다는 주장입니다. 여러 전문가의 학술 연구에 따르면 이는 오해에서 비롯한 것으로 보입니다.문헌에서 채소 호박을 찾으려면 호과(胡瓜)가 아닌 남과(南瓜)로 검색해야 합니다. 일부 인터넷 자료에 보면, <동의보감>의 '琥珀(호박)' 관련 내용을 가져다 채소 호박의 효능으로 설명하는 오류가 나타납니다. 호박(琥珀)은 송진이 굳어서 생긴 광물입니다.<동의보감>이 간행된 1610년경은 아직 우리나라에 채소 호박이 들어오기 이전입니다. 중국으로부터 채소 호박, 즉 남과(南瓜)가 수입된 것은 조선 후기이고, 따라서 <동의보감>에는 관련 기록이 없다는 것이 정설입니다.2009년 <대한한의학방제학회지> 제17권 제2호에 실린 '산후부종(産後浮腫)의 호박(琥珀)과 남과(南瓜)의 오용에 대한 문헌 고찰(안상영 외 4인)' 논문의 결론에 위와 같은 기술이 나옵니다. "산후부종에 南瓜호박이 琥珀 대신에 활용된 것은 동음이어 문제"라는 것입니다.문헌을 잘못 인용하였다고 해서 채소 호박의 효능이 사라지는 건 아닙니다. 앞서 언급했듯 호박에는 카로틴, 비타민 C, 칼륨, 레시틴 등의 영양소가 풍부하게 들어 있습니다. 쌀쌀해진 날씨에 늙은 호박 하나 사서 호박죽을 끓여 드시면 어떨까요.