"10만 명 탄핵 청원에도 청원소위 한 번 안 열려"

큰사진보기 ▲내란특위단이 10월 19일 국회에서 기자회견을 열고 있다. ⓒ 내란특위단 관련사진보기

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조희대 대법원장 탄핵을 요구해 온 시민단체들이 국회에 관련 청원에 대한 실질적인 심사와 탄핵소추 논의에 착수할 것을 촉구했다. 중대범죄수사청(중수청)에는 12·3 내란 관련 후속 수사를 전담할 특별수사본부를 구성하고, 관련 의혹을 철저히 규명할 것을 요구했다.내란청산국민특별위원단(이하 내란특위단)은 10월 19일 국회에서 기자회견을 열고 "시민의 탄핵 요구 1년, 이제는 국회가 응답할 때"라며 "국회는 확인된 사실과 증거를 토대로 관련 사안을 엄정하게 검토하고 탄핵소추를 추진해야 한다"고 밝혔다.이날 기자회견은 최혁진 국회의원과 공동으로 개최했다.사회를 맡은 김혜민 국민의힘해체행동 상임대표는 지난해 국회 청원시스템에 조 대법원장 탄핵 청원을 올렸으며, 6일 만에 10만 명이 동참했다고 설명했다.국민의힘해체행동은 서울의소리 등 여러 시민단체와 함께 지난 2025년 9월 30일 국회 소통관에서 탄핵 절차 착수를 촉구하는 기자회견을 열었다. 같은 해 10월 28일에도 국정감사에서 제기된 재판 절차 관련 문제 등을 거론하며 탄핵을 요구했다.김 대표는 이후 국회로부터 청원 동의 요건을 충족했지만 청원심사소위원회가 열리지 않아 논의가 이뤄지지 못하고 있다는 취지의 답변을 받았다고 밝혔다. 국회 회의록시스템을 확인한 결과 해당 청원을 심사할 법사위 청원소위도 열리지 않았다고 주장했다.그는 "국민주권을 이야기하면서 국회 청원시스템을 통해 5만 명을 돌파해도 검토하지 않는 것이 현실"이라며 "민주당이 조희대 탄핵을 추진할 의지가 있다면 지금 당장 청원소위와 청문회를 개최하면 된다"고 촉구했다.내란특위단은 중수청을 향해 "12·3 내란의 진상규명은 아직 끝나지 않았다"며 전담 수사체계 구축을 요구했다.구체적으로는 12·3 내란 관련 추가 가담 여부와 지시·연락 체계, 체포영장 집행 과정, 관련 세력의 조직 및 자금 흐름, 온라인상의 내란 선동 활동 등에 대한 수사가 필요하다고 밝혔다.또한 관련 재판에서 드러나는 증거와 진술을 검토해 사건의 전모를 규명하고, 추가 수사 필요성이 있는 사안도 살펴야 한다고 주장했다.김지용 초대 중수청장에게는 "내란 범죄를 척결하겠다는 약속을 구체적인 수사와 성과로 입증해야 한다"고 강조했다.내란특위단은 이와 함께 법원의 판결과 사법부 운영에 관한 문제 제기도 이어갔다. 국회가 관련 사안을 검토하고 필요한 절차를 진행해야 한다는 입장이다.내란특위단은 마지막으로 "대법원장도 법 앞에 예외일 수 없다"며 "국회는 시민의 뜻에 응답하고, 중수청은 내란의 남은 진실을 밝혀 가담자의 책임을 끝까지 물어야 한다"고 밝혔다.