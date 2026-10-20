광주 군공항 분산배치, 김기욱 "희생 강요 말라"

큰사진보기 ▲20일 김기욱 의원이 5분발언을 하고 있다. ⓒ 서산시의회 관련사진보기

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정부가 호남권 반도체 클러스터 조성을 위해 광주 제1전투비행단의 서산 제20전투비행단 임시 분산배치를 추진하는 가운데, 서산시의회 김기욱 의원이 정부 차원의 투명한 정보 공개와 서산공항의 차질 없는 개항 보장 등 책임 있는 대책 마련을 촉구했다.김기욱 의원은 20일 열린 제316회 서산시의회 임시회 제1차 본회의에서 '광주 군 공항 분산배치 대책 촉구'를 주제로 5분 자유발언에 나섰다.김 의원은 "정부가 광주 제1전투비행단을 서산 등 타 공군기지로 임시 분산배치하는 방안을 추진하며 이전 시기를 당초 2028년 중순에서 앞당기는 방안까지 검토하고 있다"며 "국가정책의 필요성을 부정하는 것은 아니지만, 한 지역의 발전을 위해 다른 지역 주민에게 일방적인 부담과 희생을 요구해서는 안 된다"고 비판했다.특히 "해미 제20전투비행단 주변 주민들은 30년 넘게 군 항공기 소음과 재산권 침해를 감내해 왔고, 올해 공식적으로 소음 피해를 인정받은 주민만 9000여 명에 달한다"며 "추가 전력 배치에 따른 비행 횟수 증가와 소음 피해, 주민 생활권에 미칠 영향부터 분명히 밝혀야 한다"고 지적했다.또한 "2028년 개항을 목표로 하는 서산공항 사업과 광주 비행단 분산배치 시기가 맞물리고 있다"며 "군 항공기 증가가 서산공항의 민항기 운항과 활주로 및 관제에 차질을 주지 않도록 정부가 확실한 대책을 설명해야 한다"고 강조했다.김 의원은 정부와 관계 기관에 ▲ 서산공항의 차질 없는 개항과 안정적 민항 운항 보장 ▲ 비행 규모·기간·소음 등 관련 정보의 투명한 공개 ▲ 국방부·국토교통부·충남·서산시가 참여하는 공식 협의체 마련 ▲ 실질적인 피해보상 및 주민지원 대책 선제적 수립 등 4가지 요구사항을 제시했다.김기욱 의원은 "속도보다 중요한 것은 시민의 삶"이라며 "국가안보와 산업 발전도 중요하지만 서산공항의 정상 개항과 서산시민의 생활권을 함께 지킬 합리적인 해법을 정부가 마련해야 한다"고 밝혔다.지난 19일 서산시를 방문한 박수현 도지사도 광주 군공항 분산배에 대한 우려를 밝혔다.박 지는 언론인 간담회에서 이와 관련해 "분산 이전 배치를 기회로 만들어 보고 싶다"면서 "오래 소음에 시달려온 피해에도 불구하고 군 공항을 이쪽으로 배치 분산한다면 피해를 최소화하는 것은 당연하고, 이것을 기회로 해서 서산공항의 추진에 아주 합리적이고 역동적이고 강력한 추진 동력으로 만들어 보상 대책을 확실하게 끌어내야 한다"고 강조했다.