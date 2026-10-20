서산시 공동묘지 36곳, 시민 공간으로 탈바꿈할 수 있을까

큰사진보기 ▲가충순 서산시의원 ⓒ 서산시의회 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 서산시대에도 실립니다.

충남 서산시가 보유한 공동묘지의 활용 가능성을 조사하고, 주민 의견을 반영한 종합계획을 세우자는 제안이 나왔다. 문화·체육시설 조성이 추진 중인 4곳 외에 나머지 32곳도 입지와 주민 수요를 살펴 시민을 위한 공간으로 활용하자는 취지다.가충순 서산시의원(부석·인지·팔봉면)은 20일 제316회 임시회 5분 자유발언에서 공동묘지 활용방안에 관한 종합 연구용역을 조속히 추진할 것을 서산시에 제안했다.가 의원에 따르면 서산시가 보유한 공동묘지는 36곳으로, 전체 면적은 205만㎡(약 62만 평)다. 이 가운데 석남동·잠홍동·화곡리·화천리 등 4곳에서는 문화시설과 파크골프장 등 체육시설 조성이 추진되고 있다고 설명했다.그는 매장 중심에서 화장·자연장 중심으로 장례문화가 바뀌고 있다며 공동묘지의 활용방안도 새롭게 검토할 필요가 있다고 밝혔다. 일부 지역에서 나타나는 관리의 어려움과 방치 문제를 해소하고, 공공토지의 활용 가치를 높이자는 것이다.이를 위해 우선 나머지 32곳의 입지 여건과 분묘 현황, 관리 상태, 토지이용계획, 접근성, 주민 수요 등을 전수조사해 데이터베이스를 구축하자고 제안했다. 조사 결과를 토대로 지역 특성에 맞는 단계적 활용계획을 마련해야 한다는 주장이다.생활권 주변 공동묘지의 활용방안으로는 근린공원과 산책로, 생활체육시설, 어린이 숲 체험장 등을 제시했다. 개별 시설 조성에 앞서 전체 현황을 파악하고, 시민의 일상과 연결되는 공간으로 활용할 방안을 찾자는 데 제안의 무게를 뒀다.계획 수립 과정에서는 주민 참여를 강조했다. 가 의원은 "공동묘지 활용은 행정이 일방적으로 결정할 사안이 아닙니다"라며 주민 의견을 충분히 듣고 전문가 자문과 주민설명회를 거쳐 지역별 대안을 마련해야 한다고 밝혔다.이어 "지금 서산시에 필요한 것은 단순한 개발이 아니라 미래를 준비하는 공간전략입니다"라고 말했다.