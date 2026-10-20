부승찬 '소방 재정 쭉쭉' 발언 사과 "깊이 반성"

큰사진보기 ▲질의하는 부승찬 의원 더불어민주당 부승찬 의원이 24일 충남 계룡대 육군본부에서 열린 국회 국방위원회 육군 국정감사에서 질의하고 있다. 2025.10.24 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

"머리 숙여 사과드린다."

AD

[관련 기사]

추미애 경기도지사의 '소방 재정 빨대' 발언을 옹호하다가 비슷한 표현으로 오히려 논란을 키운 부승찬 더불어민주당 국회의원이 결국 사과했다.부 의원은 20일 낮 자신의 페이스북에 "어제(19일) 경기도 국정감사에서 저의 발언으로 마음의 상처를 입은 소방공무원과 국민 여러분께 진심으로 사과드린다"라고 적었다.이어 "말 한마디에도 무거운 책임이 따르는 정치인으로서 국민의 눈높이에 맞는 신중한 언행을 보여드리지 못했다"라며 "한때 제복을 입었던 사람으로서, 지금 이 순간에도 국민의 생명과 안전을 위해 헌신하는 분들께 마땅한 존중을 다하지 못한 점을 깊이 반성한다"라고 낮은 자세를 보였다.또한 "소방공무원 여러분이 안전하게 임무를 수행하고 그 헌신이 정당하게 존중받을 수 있도록 국가의 책임을 강화해 나가는 데 앞장서겠다"라고도 약속했다.앞서 부 의원은 19일 국회 국토교통위원회의 경기도 국정감사에서 논란이 된 추 지사의 표현은 문제라면서도, 발언 취지를 두둔하며 "소방공무원이 국가직임에도 예산의 90% 정도를 지방자치단체에서 부담하니까 이게 재정을 진짜 쭉쭉 빨아먹는 거 아니겠나"라고 이야기했다.추 지사가 소방을 '재정 빨대'에 비유해 거센 비판 여론에 휩싸인 상황에서, 논란에 오히려 기름을 붓는 발언을 내놓은 셈이었다. 특히 이날은 경기도 부천의 화재 현장에서 순직한 고 김진석 소방위의 영결식이 열린 날이기도 했다.논란이 번지자 김민석 민주당 대표는 당일 부 의원을 엄중 경고하고 당 윤리심판원에 직권조사를 지시했다. 이튿날인 20일 오전에는 당 공식 유튜브 방송에서 부 의원의 발언에 대해 직접 사과하면서 당 전체에 신중한 언행을 당부했다.