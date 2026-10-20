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26.10.20 16:25최종 업데이트 26.10.20 16:25

솔밭에 펼쳐진 하얀 세상... 밀양 삼문동 구절초

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새벽까지 비가 내리고, 비는 멈췄지만 하늘은 잔뜩 흐려있다. 하지만 지금은 구절초가 한창 피는 때이다. 그래서 지난 19일, 구절초 명소로 알려져 있는 밀양 송림공원에 갔다.

밀양시 삼문동, 밀양강변 둔치에 위치한 송림공원은 도심속 소나무 군락지로 곰솔 약 650 그루가 식재되어 있다. 낮은 언덕을 중심으로 한쪽에는 구절초가, 강변에는 소나무숲 아래로 맥문동 흙길 산책로가 조성되어 있다.

밀양 삼문동 송림공원에 만개한 구절초
밀양 삼문동 송림공원에 만개한 구절초 ⓒ 김숙귀

국화과의 여러해살이 풀인 구절초
국화과의 여러해살이 풀인 구절초 ⓒ 김숙귀
온통 하얀 세상이다.
온통 하얀 세상이다. ⓒ 김숙귀

구절초밭 근처에 있는 청소년수련관 주차장에 차를 세우고 나서니 하얀 구절초가 나를 반긴다. 온통 하얀 세상이다. "구일초, 선모초라고도 하며 아홉 번 꺾는 풀, 또는 음력 9월 9일에 꺾는 풀이라는 뜻에서 구절초라는 이름이 유래하였다"라는 설명문이 붙어 있었다.

구절초라는 이름은 아홉 번 꺾는 풀, 또는 음력 9월 9일에 꺾는 풀이라는 뜻에서 유래하였다고 한다.
구절초라는 이름은 아홉 번 꺾는 풀, 또는 음력 9월 9일에 꺾는 풀이라는 뜻에서 유래하였다고 한다. ⓒ 김숙귀
아름다운 가을이 실감된다.
아름다운 가을이 실감된다. ⓒ 김숙귀
구절초 곁에 맥문동 산책로가 있다.
구절초 곁에 맥문동 산책로가 있다. ⓒ 김숙귀

중간중간 만들어 놓은 산책로를 따라 걸으며 구절초를 마주했다. 꽃을 바라보는 일은 언제나 기쁘고 즐겁다. 나즈막한 언덕을 오르니 넓은 잔디밭이 나오고 한쪽에는 맥문동 산책로가 길게 조성되어 있다. 그 앞으로는 밀양강이 잔잔하게 흐르고 있다. 가을은 가장 아름다운 때를 지나고 있다.

잔잔하게 흐르는 밀양강
잔잔하게 흐르는 밀양강 ⓒ 김숙귀
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#밀양#송림공원#구절초

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김숙귀 (dafodil113) 내방

여행은 마치 숨을 쉬는 것처럼 나를 살아있게 한다. 그리고 아름다운 풍광과 객창감을 글로 풀어낼 때 나는 행복하다. 꽃잎에 매달린 이슬 한 방울, 삽상한 가을바람 한 자락, 허리를 굽혀야 보이는 한 송이 들꽃을 사랑하는 마음으로 살아갈 수 있기를 날마다 꿈꾼다.

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