솔밭에 펼쳐진 하얀 세상... 밀양 삼문동 구절초

큰사진보기 ▲밀양 삼문동 송림공원에 만개한 구절초 ⓒ 김숙귀 관련사진보기

큰사진보기 ▲국화과의 여러해살이 풀인 구절초 ⓒ 김숙귀 관련사진보기

큰사진보기 ▲온통 하얀 세상이다. ⓒ 김숙귀 관련사진보기

큰사진보기 ▲구절초라는 이름은 아홉 번 꺾는 풀, 또는 음력 9월 9일에 꺾는 풀이라는 뜻에서 유래하였다고 한다. ⓒ 김숙귀 관련사진보기

큰사진보기 ▲아름다운 가을이 실감된다. ⓒ 김숙귀 관련사진보기

큰사진보기 ▲구절초 곁에 맥문동 산책로가 있다. ⓒ 김숙귀 관련사진보기

큰사진보기 ▲잔잔하게 흐르는 밀양강 ⓒ 김숙귀 관련사진보기

새벽까지 비가 내리고, 비는 멈췄지만 하늘은 잔뜩 흐려있다. 하지만 지금은 구절초가 한창 피는 때이다. 그래서 지난 19일, 구절초 명소로 알려져 있는 밀양 송림공원에 갔다.밀양시 삼문동, 밀양강변 둔치에 위치한 송림공원은 도심속 소나무 군락지로 곰솔 약 650 그루가 식재되어 있다. 낮은 언덕을 중심으로 한쪽에는 구절초가, 강변에는 소나무숲 아래로 맥문동 흙길 산책로가 조성되어 있다.구절초밭 근처에 있는 청소년수련관 주차장에 차를 세우고 나서니 하얀 구절초가 나를 반긴다. 온통 하얀 세상이다. "구일초, 선모초라고도 하며 아홉 번 꺾는 풀, 또는 음력 9월 9일에 꺾는 풀이라는 뜻에서 구절초라는 이름이 유래하였다"라는 설명문이 붙어 있었다.중간중간 만들어 놓은 산책로를 따라 걸으며 구절초를 마주했다. 꽃을 바라보는 일은 언제나 기쁘고 즐겁다. 나즈막한 언덕을 오르니 넓은 잔디밭이 나오고 한쪽에는 맥문동 산책로가 길게 조성되어 있다. 그 앞으로는 밀양강이 잔잔하게 흐르고 있다. 가을은 가장 아름다운 때를 지나고 있다.