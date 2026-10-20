"잘못 알고 계신 사항 있다"... 물러서지 않은 해병대사령관

큰사진보기 ▲주일석 해병대사령관이 20일 오전 충남 계룡시 계룡대에서 열린 국회 국방위원회의 해군본부 등에 대한 국정감사에서 답변하고 있다. 2026.10.20 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

"네, 일부 동의할 수 없는 사항이 있습니다."

AD

"잘못 알고 계신 사항들이 좀 있는 것 같고요."

"군인에게 가장 중요한 것은 작전권입니다. 이거는 강선영 의원님께서 더 잘 아실 겁니다."

"훈련을 시키는 것은, 검열은 육군에서 하지만 훈련을 하다 안전사고가 나는 것은 또 해병대사령관이 책임을 집니다."

20일 충남 계룡대에서 열린 국회 국방위원회의 해군본부·해병대사령부 국정감사. 강선영 국민의힘 의원이 해병대의 '준4군 체제' 전환에 문제를 제기하자, 주일석 해병대사령관(중장)이 내놓은 답변이다.주 사령관은 이날 해병대의 독립성 강화와 작전통제권 환원 문제를 둘러싼 야당 의원들의 비판에 자신의 견해를 분명하게 밝혔다. 의원들의 지적을 경청하면서도 동의하기 어려운 부분에는 구체적인 근거를 들어 반박했다.논쟁은 강 의원이 해병대의 준4군 체제 전환 필요성에 의문을 제기하면서 시작됐다.강 의원은 해병대가 각 군 참모총장이 행사하는 지휘·감독 권한 90개 가운데 이미 81개를 보유하고 있다고 지적했다. 해병대가 확보하지 못한 일부 권한과 1·2사단의 작전통제권을 환원받는 것이 과연 별도의 지휘체계를 확대할 만큼 중요한 문제인지 따져 물었다.특히 해병대 병력이 2만 8800명에 불과한 상황에서 새로운 작전사령부를 만들고 장성 보직을 늘리면 정작 전투부대가 약화할 수 있다고 우려했다.강 의원은 "해병대는 지금 4성 장군을 만드는 게 (중요한 게) 아니라"며 상륙작전 수행에 필요한 함정과 포병 화력 등 실질적인 전투력 강화가 우선이라는 취지로 질의했다.주 사령관은 강 의원의 질의가 끝나자 "의원님, 좋은 의견 감사합니다"라고 답한 뒤 곧바로 반론을 시작했다.주 사령관은 해병대에 남아 있는 군정 관련 권한 13개 가운데 7개가 올해 상반기 위임됐고, 나머지 6개도 관련 법령과 훈령을 개정해 연말까지 넘겨받을 예정이라고 설명했다.그러면서 작전통제권 환원의 중요성을 강조했다.주 사령관은 평시 작전통제권을 행사한다는 것은 해당 부대의 활동 상당 부분을 통제할 수 있다는 의미라고 설명했다. 이어 해병 1·2사단이 육군의 작전통제를 받게 된 것은 1973년 당시 이들 부대를 지휘할 해병대사령부가 없었기 때문이라고 밝혔다.현재의 지휘체계가 지닌 모순도 지적했다.작전통제권은 육군이 행사하면서 교육훈련과 군수지원, 전력 보강 등에 관한 책임은 해병대사령관이 지는 구조가 불합리하다는 설명이다.주 사령관은 "그러니까 사실은 안 맞는 거다. 그래서 이거는 비정상을 정상화시키는 단계로 봐주시면 좋겠다"라고 말했다.해병대사령관을 4성 장군으로 만들기 위한 개편이라는 지적에도 선을 그었다. 주 사령관은 2019년 4월 군인사법 개정으로 해병대사령관의 진급과 다른 보직 진출을 가로막던 제도가 변경됐다고 설명하면서 "저는 해병대사령관이 4성이 돼야 된다는 얘기를 한 적이 없다"고 밝혔다.또 해병작전사령부가 창설되더라도 조직이 비대해지지는 않을 것이라며 "해병대사령관과 참모들이 군정과 군령 업무를 같이 할 수는 없다"라고 강조했다.강 의원의 문제 제기는 다른 야당 의원들의 질의에서도 이어졌다.임종득 국민의힘 의원은 주 사령관이 언급한 '비정상의 정상화'라는 표현에 일정 부분 동의하면서도, 해병대가 전략기동부대의 임무에 충실할 수 있도록 하는 것이 더 중요하다고 지적했다.임 의원은 해병 2사단이 김포·강화 지역 방어 임무를 그대로 수행하면서 작전통제권만 해병대로 넘겨받을 경우 지휘통제의 일원화에 문제가 생길 수 있다고 우려했다.그는 "비정상의 정상화는 이거 자체를 전략기동군으로 준비되어질 수 있도록, 훈련되어질 수 있도록, 편성되어질 수 있도록 만들어주는 게 가장 중요한 것이다"라고 말했다.이어 "욕심부리지 말라. 다 내려놓고 진짜 전략기동군으로서 역할을 할 수 있도록 준비되어지는 것이 중요한 것이다"라고 당부했다.이에 주 사령관은 "의원님 말씀에 적극 동감하고 있습니다"라며 부대 이전과 임무 조정 문제 등을 국방부·합참과 협의하겠다고 답했다. 다만 부지 확보 등 현실적인 문제가 있어 시간이 필요하다고 설명했다.강 의원도 추가 질의에서 자신의 발언이 준4군 체제 개편 자체를 반대하기 위한 것은 아니라고 밝혔다. 그는 "무작정 준4군 체제를 방해하겠다는 게 아니다"라며 해병대가 실제로 어떤 전력을 보강해야 하고, 국회가 무엇을 지원해야 하는지 확인하려는 취지라고 설명했다.이날 국정감사에서 드러난 쟁점은 해병대의 지휘권 환원 자체에 그치지 않았다. 작전통제권을 넘겨받은 뒤 기존 임무를 어떻게 조정할 것인지, 독자적인 작전 수행에 필요한 전력을 어떻게 확보할 것인지도 함께 논의됐다.주 사령관은 준4군 체제 전환의 필요성에 대해서는 물러서지 않았지만, 야당 의원들이 제기한 전투력과 임무 조정 문제에 대해서는 협의와 보완을 약속했다.