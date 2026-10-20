장윤기 1심 무기징역 판결 질타..."사형 선고해야"

큰사진보기 ▲20일 전남광주통합특별시 동구 광주고등법원에서 열린 국회 법제사법위원회의 대전고등법원과 광주고법, 특허법원, 대전지법, 청주지법, 광주지법, 전주지법, 제주지법 대상 국정감사에서 이원범 대전고등법원장 등 피감 기관 증인들이 선서하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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성범죄 목적으로 일면식 없는 여고생을 살해한 장윤기(23)에게 무기징역을 선고한 1심 재판부에 대한 질타가 국정감사 현장에서 쏟아졌다.국회 법제사법위원회는 20일 전남광주통합특별시 동구 광주고등법원에서 광주고법과 광주지법 등에 대한 국정감사를 진행했다.이날 국감에서는 장윤기에 대한 1심 재판부의 무기징역 선고가 도마 위에 올랐다.국민의힘 윤상현 의원은 "장윤기에게 무기징역을 선고한 1심 재판부는 '가석방 없는 영구 수감'이 유족을 위로하고 유사 범죄를 방지할 수 있다고 판결했지만, 법적으로 가석방 금지는 구속력이 없지 않으냐"고 지적했다.이어 "올해에도 무기수 중 11명이 가석방됐고, 그 기간 중 다시 살인을 저지른 일도 있다"며 "유적들의 아픔과 국민적 공분을 공감한다면, 가석방 없는 종신형을 만들거나 가석방 제도를 손질해야 한다"고 주장했다.더불어민주당 서영교 의원은 "집행은 달리하더라도, 사형을 선고해야 한다고 생각한다"며 "피해자와 유족을 생각하면 장윤기를 영원히 격리해야 한다. 법원에서 가석방 없는 무기징역에 대해 적극적으로 의견을 개진해 달라. 국회에서도 적극적으로 논의하겠다"고 말했다.민주당 박지원 의원도 "장윤기 법정 최고형 선고 촉구 탄원서에 10만 명이 서명했다. 국민이 가석방 없는 무기징역 선고에 만족하겠나"라며 "법원도 국민과 함께 가야 한다. 광주고법에서는 국민 정서를 충분히 고려해 법정 최고형이 선고되도록 해달라"고 요구했다.이에 대해 장용기 광주지방법원장은 "가석방이 법무부 권한인 만큼 재판부가 판결에서 가석방 없는 무기징역을 언급하더라도 선언적 의미만 있을 뿐 제도적으로 권한은 없다"고 답했다.이어 "사형제를 유지하면서 가석방 없는 종신형을 도입하는 문제는 중대한 형사정책적 사안"이라며 "충분한 공론을 거쳐 국민 의견을 수렴하고 전문가들의 심도 있는 논의까지 거쳐 입법 정책적으로 접근해야 한다"고 밝혔다.