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26.10.20 13:38최종 업데이트 26.10.20 13:38

서산시의회 "지방의회법, 올해 안에 제정하라"

정책 지원 인력 확충·책임 강화 요구... "지방자치 근간인 견제와 균형의 원리 작동 위해"

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지방의회법 연내 제정 촉구 건의문 (가충순 의원 대표발의)
지방의회법 연내 제정 촉구 건의문 (가충순 의원 대표발의) ⓒ 서산시의회

충남 서산시의회가 20일 '지방의회법' 연내 제정 촉구 건의문을 채택했다. 집행부를 견제할 의회가 조직과 예산 운영에서는 여전히 집행부에 의존하는 구조를 개선해야 한다며 국회와 정부에 입법을 요구한 것.

지방의회가 부활한 지 올해로 35년이 됐다. 2022년 전부개정 지방자치법 시행으로 의회 인사권이 독립되고 정책 지원 전문 인력 제도가 도입됐지만, 조직·정원 운영의 자율성에는 제약이 남아 있다는 게 시의회의 설명이다. 시의회는 "집행기관의 권한과 사무는 늘어나는데 이를 견제할 의회의 기반이 제자리에 머문다면 기관 분리형 지방자치의 근간인 견제와 균형의 원리는 제대로 작동할 수 없다"고 밝혔다.

건의문은 의회 조직·예산의 독립성과 의회 사무 기구에 대한 자체 감사 권한을 법률로 보장하고, 정책 지원 전문 인력을 의원 정수 범위까지 확충할 것을 요구했다. 의원의 이해충돌 방지와 윤리심사 등 책임을 강화하는 장치도 함께 마련하라고 촉구했다. 시의회는 "지방의회법은 지방의회와 지방 의원에게 특혜를 주기 위한 법이 아니다"라고 강조했다.

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시의회에 따르면 제22대 국회에는 지방의회 법안 6건이 계류 중이며, 정부도 법 제정을 국정 과제로 제시했다. 그러나 제21대 국회에서도 관련 법안들이 처리를 마치지 못한 채 임기 만료로 폐기된 전례가 있다.

연내 제정을 요구하는 데는 시행 준비 기간도 고려됐다. 시의회가 근거로 제시한 지난 8월 발의 법안은 공포 후 1년이 지나 시행하도록 하고 있다. 시의회는 "올해 안에 제정돼야 새로 출범한 지방의회가 임기 중 제도를 온전히 안착시킬 수 있다"고 밝혔다.

의회 독립성 강화의 성과는 결국 집행부 감시와 정책 검증의 수준을 얼마나 높이느냐로 확인돼야 한다. 늘어난 권한과 인력이 주민의 이익으로 이어지도록 하는 것은 의회에 남은 과제다.

덧붙이는 글 | 이 기사는 서산시대에도 실립니다.


#지방의회법#집행부감시#정책검증#의회에남은과제

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