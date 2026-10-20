기양순 "서산개척단 희생자 추모비, 시가 건립해야"

큰사진보기 ▲20일 5분발언을 하고 있는 기양순 서산시의원. ⓒ 서산시의회 관련사진보기

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충남 서산시의회 기양순 의원이 서산개척단 사건 희생자들의 명예회복과 넋을 달래기 위해 서산시가 직접 추모비를 건립해야 한다고 촉구했다.20일 열린 제316회 서산시의회 임시회 제1차 본회의에서 '서산개척단 추모비 건립 촉구'를 주제로 5분 자유발언을 한 기 의원은 "서산개척단 사건은 1961년부터 1966년까지 정부가 사회정화를 명분으로 전국의 고아와 부랑인 등을 적법한 절차 없이 강제 수용해 개간 노역에 동원한 중대한 인권침해 사건"이라고 했다.이어 "어린아이들까지 강제로 끌려와 폭행과 굶주림, 강제노동을 겪었고, 숨진 이들은 이름도 없이 뒷산에 가매장되었다가 현재 희망공원 무연총에 합장되어 있는 실정"이라고 지적했다.이어 "2022년 진실·화해를위한과거사정리위원회의 권고와 지난해 법원의 국가 배상 책임 판결에 이어 관련 법령 및 조례 등 추모사업의 법적 근거는 이미 충분히 갖춰져 있다"면서 "그러나 매년 희망공원에서 위령제가 열림에도 불구하고 이분들을 기리는 추모비 하나 없어 이름 없이 묻힌 분들을 여전히 이름 없이 추모하고 있다"고 안타까움을 표했다.기 의원은 생존 피해자들의 고령화를 언급하며 서산시 집행부에 세 가지 사항을 강력히 제안했다.주요 제안 내용은 ▲희망공원 내 위령제 장소에 서산시 주도의 서산개척단 추모비 직접 건립 ▲추모사업 부서와 희망공원 관리 부서 간 협업체계 구축을 통한 계획·설치·사후 관리의 책임화 ▲피해자 고령화에 따른 신속한 사업 추진 등이다.기양순 의원은 끝으로 "추모비는 단순한 돌 하나를 세우는 것이 아니라 우리가 그 고통을 기억하고 피해자의 존엄을 소중히 여긴다는 약속"이라며 "희망공원에 세워질 추모비가 고인에게는 위로가 되고 다음 세대에는 인권의 소중함을 전하는 계기가 되기를 바란다"고 강조했다.한편, 서산 지역에서는 서산개척단 피해자와 유족들을 중심으로 빼앗긴 토지에 대한 정당한 보상을 요구하고 있다.국가의 부당한 공권력 행사로 삶의 터전을 짓밟힌 이들의 피해를 온전히 회복시키기 위해서는 인권 침해 규명을 넘어 실질적인 토지 피해 보상이 이루어져야 한다는 것이다.이에 따라 서산개척단 피해자 김 모 씨 등 167명은 지난 7월 13일 진실·화해를위한과거사정리위원회에 토지 피해 관련 진실규명 신청서를 공식 접수했다.