31세에 순국한 의병장, 남편 따라 자결한 부인

"내가 죽은 후에 나의 눈을 빼어 동해(東海)에 걸어두라. 너희 나라가 망하는 것을 내 눈으로 똑똑히 보리라."

큰사진보기 ▲전해산전해산 의병장 ⓒ 독립기념관 관련사진보기

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"왜노(倭奴)는 우리나라 신민의 불공대천(不共戴天) 원수다. 임진란의 해 또한 그러하거니와 을미년 국모 시해는 물론이고, 우리 종사(宗社)를 망치고 인류를 장차 모두 죽일 것이니 누가 앉아서 그들의 칼날에 죽음을 청할 것인가?

만일 하늘이 나라를 돕고 조종을 돌보아 적을 소탕한다면 그날 우리는 마땅히 중흥 제일의 공신이 될 것이다. 일절 폭략(暴掠)을 하지 말고 힘써 나라의 국권회복(國權恢復)을 위해 싸우다 죽자."

큰사진보기 ▲장수향교 유림 백순동 집례, 전 군의회 임정택 의원, 성균관 유도회 번암면 장종태 지회장(왼쪽부터) ⓒ 이윤옥 관련사진보기

큰사진보기 ▲전해산 의병장 사당인 해산제에서 추모제를 봉행하는 모습 ⓒ 이윤옥 관련사진보기

큰사진보기 ▲사당 안에서 제례봉행이 거행되고 앞뜰에서 제례 순서를 기다리는 헌관들과 일반 참례자들 ⓒ 이윤옥 관련사진보기

큰사진보기 ▲전해산 의병장 무덤(왼쪽), 그 옆에 상여가 나가던 날 음독 자결한 부인 김해김씨 무덤, 잔을 올리는 이가 전해산 의병장 손자인 전영복 (사)의병정신선양회 회장이다. ⓒ 이윤옥 관련사진보기

큰사진보기 ▲무덤 앞의 비석과 독립유공자임을 알리는 국가보훈처의 표지판 ⓒ 이윤옥 관련사진보기

"오늘 (사)의병정신선양회와 독립포럼의 여러 회원과 함께 뜻깊은 전해산 의병대장의 추모제전과 아울러 이석용 의병장의 유적지 답사를 통해 국권회복을 위해 신명을 바치신 선열들의 의병정신을 다시 한번 깊이 새기는 소중한 시간이 되었습니다."

동해의 눈, 번암의 단풍

- 전해산 의병장 부부를 그리며 -



이한꽃



동해의 눈, 번암의 단풍

동해의 거친 파도에 걸어둔 눈동자여

망국의 칼날 앞에서도 꺾이지 않던 기개여

서른한 성상, 형장의 이슬로 스러진 영웅 뒤로

개울 건너던 상여 서러워 발을 멈추었네

장한 장군의 뒤를 따르겠다며

스스로 목숨을 끊은 고결한 넋이여!

부부의 비극은 번암면 앞산 기슭에 묻혀

백 년의 세월을 돌아 단풍으로 피어났구나

옷깃을 스치는 가을바람 속에

임들이 흘린 피와 눈물을

오늘 우리는 영원히 기억하리다.

큰사진보기 ▲전북 장수군 번암면 유정리(번암면 성암길 92) 해산기념관 앞의 전해산 동상 ⓒ 이윤옥 관련사진보기

큰사진보기 ▲전해산기념관 모습 ⓒ 이윤옥 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 우리문화신문에도 실립니다.

이는 의병장 전해산(全海山, 1879~1910)이 순국에 앞서 일본인 재판장을 향해 최후진술에서 남긴 말이다. 해산(海山)은 호이며, 본명은 기홍(基弘), 자는 수용(垂鏞)이다. 1962년 건국훈장 대통령장이 추서되었다.지난 19일 오전 11시, 전북 장수군 번암면 유정리 해산기념관 내 해산재(海山齊)에서 대동의병대장 전해산 장군 제116주기 추모제(이하 전해산 의병장 추모제)가 열렸다.성균관 유도회 번암면지회가 주관한 이날 추모제에는 전해산 의병장의 손자인 전영복 (사)의병정신선양회 회장을 비롯해 제례 봉행에 참여한 이정우 장수군 부군수(초헌관), 정상득 장수군의회 의장(아헌관), 김상희 전북동부보훈지청장(종헌관) 등 지역 인사들이 참석해 고인의 숭고한 의병정신을 기렸다.서울에서도 전해산 의병장 추모제에 참석하기 위해 독립포럼(대표 최용규)과 (사)의병정신선양회 회원들이 전세버스로 함께해 추모제의 의미를 뜻깊게 새겼다. 기자도 전해산 의병장 추모제에 참석하기 위해 새벽 5시에 출발하는 지하철 첫차를 타고, 오전 6시 30분 출발하는 전세버스를 타기 위해 신길역으로 내달렸다. 출발 직전에야 아슬아슬하게 버스에 오를 수 있었다. 새벽안개가 낀 강변을 달려 버스는 고속도로에 들어섰고, 도로변 가로수와 멀리 보이는 산은 이미 가을빛이 한창이었다.평일 이른 아침이라 버스는 막힘없이 힘차게 추모제 현장으로 내달렸고, 여름 내내 푸르렀던 산은 어느새 울긋불긋 단풍으로 갈아입고 있었다. 10월 19일(음력 9월 9일), 이맘때면 가을 단풍철을 맞아 전세버스들이 쉴 새 없이 고속도로를 달리고, 사람들은 단풍 든 명산을 찾아 떠날 생각에 들떠 있을 것이다. 이 아름다운 계절의 시계를 116년 전으로 돌려보니, 전해산 의병장이 형장의 이슬로 사라지던 모습이 희미하게 떠오른다. 버스 안에서 나는 문득 전해산 의병대장이 의병들을 모아놓고 하던 말이 떠올랐다.추모제는 경건하고 엄숙한 분위기 속에서 사당인 해산재(海山齊)에서 제례 봉행 의식으로 진행되었다. 추모제례 봉행은 장수향교 유림 백순동 집례의 진행으로 이어졌으며, 첫 번째 순서로 임정택 전 군의회 의원이 '대동의병대장 전해산 장군'의 약력을 상세히 소개했다.약력 소개에서 특히 참석자들의 눈시울을 붉히게 한 대목은 31세에 순국한 전해산 의병장의 부인 김해김씨에 관한 이야기였다. 남편의 상여가 고택 앞을 흐르는 냇물을 건너자, 부인은 집으로 들어와 "사람이 죽을 곳에서 죽었으니, 무슨 여한이 있으리오. 나도 장한 남편을 따르겠다"고 말하며 스스로 목숨을 끊었다. 이에 상여가 다시 돌아와 부인의 유해를 거두었고, 부부는 번암면 앞산 기슭에 함께 모셔지게 되었다는 내용이었다.전해산 의병대장 부부의 비극적인 삶이 어찌 이들 부부에게서만 그치는 것이란 말인가! 돌아보면 만고에 이름을 날린 의병대장부터 빛도 이름도 없이 숨져간 의병에 이르기까지, '고귀한 목숨을 나라의 안위에 바친 선열의 삶'은 모두 한가지라는 생각에 미쳐서인지 추모제 분위기는 더욱 엄숙했다.제례를 마친 참석자들은 사당 뒤편에 모셔져 있는 전해산 의병장 부부의 무덤을 찾아 참배했다. 무덤 앞은 약간 경사가 져 서 있기도 불편할 정도였지만, 참석자들은 준비해 온 과일과 술을 올리고 모두 함께 큰절을 올렸다.이는 대동의병장 전해산 장군 제116주기 추모제에 함께한 황명하 전 광복회 호주지회장의 이야기다.이날 전해산 의병장 추모제를 마친 참석자들은 점심 식사 후 전해산기념관에서 차로 약 30분, 35킬로미터 떨어진 소충사(昭忠祠)를 찾았다. 소충사는 정재 이석용(靜齋 李錫庸, 1877~1914, 독립장·1962) 의병장과 그 휘하에서 항일 투쟁을 벌이다 순절한 28명의 의사(義士)를 모신 곳이다. 참석자들은 이곳에 참배한 뒤 귀경길에 올랐다. 소충사에 관한 이야기는 후속 글에서 다룰 예정이다.서울로 돌아오는 전세버스에 오르는데, 가을바람이 옷깃을 스친다.