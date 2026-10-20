해외 사기 전화가 '010' 번호로.... 중계기 조직 적발

큰사진보기 ▲부산경찰청. ⓒ 김보성 관련사진보기

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해외 금융사기(피싱) 전화를 국내 휴대전화 발신번호로 바꿔주는 중계기를 밀반입해 유통한 다국적 범죄 조직이 경찰에 적발됐다. 수사 단서는 한 원룸 건물 배수구에서 발견된 유심 조각이었다.부산경찰청 마약·국제범죄수사대는 통신사기피해환급법와 전기통신사업법 위반 등의 혐의로 발신번호 변작 중계기 유통·운영 조직원과 유심 제공자 101명을 붙잡아 이 가운데 러시아 국적 20대 ㄱ씨 등 16명을 구속했다고 20일 밝혔다.조사 결과 이들은 지난해 11월부터 지난달까지 발신번호 변작 중계기를 하드디스크 등으로 위장해 반입한 뒤 원룸 등에서 설치·운영하며 해외 피싱사기 범행에 쓰이게 한 혐의를 받는다. 유심 제공자 84명은 한국인들로 1개당 6만~12만 원을 받거나 대출을 받는 조건으로 자기 명의 유심을 개통해 이들에게 넘긴 혐의이다.해외 인터넷 전화 발신번호가 '010'으로 표시되면 통화 가능성이 커지는데 피싱 조직은 이러한 점을 노린다. ㄱ씨 등이 속한 조직은 지속해서 발신번호 변작 중계기를 국내에 공급해 이 같은 범행이 가능하도록 지원한 것으로 드러났다.조직의 형태는 다국적 점조직이었다. 경찰은 해외 총책과 밀수책은 중국 국적, 국내 중계기 유통·운영 조직원들은 러시아·벨라루스·카자흐스탄·우즈베키스탄 등 국적자였다고 설명했다. 이들은 자신의 역할을 미리 정해 필요한 범위에서만 활동하며 수사망을 피하려 했다.그러나 지난 2월 부산 연제구의 한 원룸 건물 배수구에서 다량의 유심칩 조각이 발견되면서 수사가 시작됐다. 이 유심들이 피싱 범죄에 이용된 사실을 확인한 경찰은 순차적으로 유통책, 조직원 모집책, 장비 전달책, 운영책 등을 검거했다.이 과정에서 중계기 400대, 대포폰 121대, 유심칩 5256개, 라우터 등 기타 장비 848대를 압수했고, 피해자 19명이 약 15억 원의 피해를 본 사실도 파악했다. 경찰은 해외 총책과 남은 일당, 중계기의 국내 반입 경로, 범행 자금 등을 계속해서 추적 중이다.