프랑스 고등학생 시위 보며 한국 학생들은 착하다는 사람들에게

큰사진보기 ▲지난 17일(현지시간) 프랑스에서 생활비 상승과 유류 가격 인상에 반대하는 전국적인 시위가 벌어지면서 파리에서 한 가면을 쓴 시위자가 불타는 바리케이드 앞에 프랑스 국기를 들고 있다. 이 시위에는 더 나은 학교 환경과 정부의 조치를 요구하는 프랑스 고등학생, 대학생, 교사, 학부모는 물론 노동조합, 노동자, 농민, 은퇴자들도 동참했다. ⓒ 로이터 연합뉴스 관련사진보기

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큰사진보기 ▲수능 D-31, 고3의 시간2027학년도 대학수학능력시험(수능)이 31일 앞으로 다가온 19일 오후 경남 창원시 마산합포구 성지여자고등학교에서 고3 학생이 야간자율학습(자습)을 하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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① 세상을 바꾸는 가치 있는 일을 하지만, 적은 임금과 많은 야근이 기다리는 곳

② 일의 의미는 전혀 없지만, 월 1000만 원과 칼퇴근이 보장되는 곳

③ 사회에 약간 해를 끼치지만, 고연봉과 화려한 명함을 주는 곳

④ 세상을 해치지도 구하지도 않는, 적당한 월급과 평범한 일상이 있는 곳

⑤ 내가 좋아하는 작은 가게를 직접 운영하지만, 수입이 불안정한 곳

덧붙이는 글 | 이 기사는 주간영동신문에도 실립니다.

지난 9월부터 프랑스 전역에서 공교육 개선을 촉구하는 고등학생들의 대규모 시위가 이어지고 있다. 처음에는 열악한 학교 시설과 교사 부족에 대한 불만이었으나 점차 다양한 사회적 요구가 쏟아지고 노동자·시민이 가세하는 등 전국으로 거세지는 양상이다.이를 지켜보며 우리 아이들은 프랑스와 달리 그저 수능이라는 질서에 조용히 순응하고 있는 것은 아닌지, 우리 공교육은 민주주의를 '지식'으로만 가르치려 했던 것은 아니었는지 지적하는 목소리도 들린다.두 나라의 제도적 차이는 눈여겨보지 않고, 누군가의 선택만으로 참여적이냐 순응적이냐 논의하는 것은 그 자체로 단선적이고 폭력적일 수 있다. 우리는 고등학생의 시위를 문제 학생들의 탈선과 반항으로 바라보는 반면, 프랑스는 시민으로 성장하는 과정으로 인식한다는 문화적 차이도 분명 고려되어야 할 것이다.전국의 고등학생을 생기부와 수능 점수로 줄을 세우고 객관식 문항으로 상대 평가하는 우리와 달리, 프랑스는 20점 만점에 10점만 넘기면 누구나 국공립 대학 입학 자격을 부여하는 절대평가의 나라다. 두 나라의 대응 양상이 다른 건 당연하다.또한 프랑스는 학생들이 사회적으로 비판적 목소리를 내더라도 인생 전체가 흔들리지 않도록 지탱해 주는 문화적·제도적 안전망이 촘촘하다. 우리는 어떤가. 전무하다고 해도 과언이 아니다.이런 안전망의 부재는 아이들의 목소리만 가로막지 않는다. 아이들이 미래와 야망을 꿈꾸는 방식마저 조용히 옥죄고 있다. 네덜란드를 대표하는 저널리스트이자 사상가 뤼트허르 브레흐만은 그의 저서 <모럴 앰비션>(Moral Ambition)에서 오늘날 가장 똑똑한 인재들이 '인류 역사상 가장 심각한 재능의 낭비'를 겪고 있다고 지적하며, 사람들의 주의를 끌어 광고를 클릭하게 만들거나, 복잡한 금융 상품으로 이득을 취하는 일에 내몰리고 있다고 말한다.이 같은 낭비를 해결할 해독제로 저자가 제시하는 것은 '선한 야망'이다. 선한 야망은 세상을 극적으로 개선하겠다는 의지이며, 기후변화나 부패, 극심한 불평등, 다음 팬데믹 같은 시대적 난제를 해결하는 데 자신의 능력을 쏟겠다는 삶의 자세를 말한다. 개인의 성공이라는 협소한 틀에서 벗어나 한정된 삶과 자원을 인류와 지구의 시급한 문제를 해결하는 데 바침으로써, 삶의 진정한 의미와 행복을 동시에 거머쥐라고 그는 말한다.한국의 고등학생들은 치열한 입시와 경쟁, 각자도생의 현실 속에서 어떤 '야망'을 꿈꾸고 있을까? 내가 근무하는 학교에서 고등학교 1학년 학생들에게 간단한 설문을 해보았다.예상했지만, 압도적으로 많은 아이들이 ②번을 선택했다. 까닭을 물으니 '월 1000만 원'과 '칼퇴근' 때문이라고 답이 돌아왔다. '의미'가 없더라도 확실한 고수익과 여가라는 것이다. 이미 학교와 학원에서 치열하게 경쟁하며 지쳐 있는 우리 아이들에게는 확실한 보상과 휴식이 무엇보다 먼저였다.어떤 학생은 "직업은 어차피 비즈니스"라고 했다. 직업은 돈을 버는 수단일 뿐이고, 내 인생과 보람은 고수익으로 퇴근 후에 찾겠다는 선언이었다. 직업을 비즈니스, 즉 '거래'의 관점에서 바라본다는 것은 자신의 시간과 능력을 사고파는 일로 본다는 뜻이다.이때 직업은 자신의 시간과 능력을 적게 들이고 소득은 많이 창출해야 하는, 합리적이고 효율적인 거래의 장소가 되었다는 의미로 읽혔다. 최소한의 노력으로 최대한 빨리 부자가 되어 모든 걸 때려치우고 이후 삶을 여가로 사는 법을 제시하는 자기계발서가 수두룩한 이유도 이와 무관하지 않아 보였다.두 번째로 선호하는 직장은 ④번이었다. 많은 아이들이 '평범한 일상'을 누리고 싶다고 말했다. 역설적으로 지금 우리 사회에서 '평범하게 사는 것'이 아이들에게 얼마나 도달하기 어려운 목표이자 간절한 휴식처로 여겨지는지를 보여주는 뼈아픈 결과였다.짐작하겠지만, 가장 응답이 적었던(거의 없었던) 선택은 ①번이었다. 여기에는 덧붙일 설명이 없다.우리 학생들의 '야망'이 소박해지고 있다. 허황되고 거창한 야망을 말할 법한 나이인데도, 이른 나이에 '고수익', '여가와 휴식', 그리고 '평범한 일상'으로 좁혀지고 있다. 왜일까? 삶의 위기, 실패, 나락에 떨어질지도 모른다는 두려움이 자신을 보호해 줄 그 어떤 것에 대한 갈망으로 이어진 것은 아닐까.학생들에게 고수익은 사치와 과시라기보다 언제 도태될지 모른다는 실존적 불안을 메우기 위한 보험이자 안전장치일 수 있겠다는 생각이 든다. 게다가 수익과 자산은 자신의 가치를 타인에게 즉각적으로, 그리고 아주 효과적으로 증명할 수 있는 수단이기도 하니 말이다.'여가'에 대한 갈망 역시 삶에 휴식과 여유가 부족하다는 반증으로 읽힌다. 목마름이 물을 마시게 하듯 피로한 자는 휴식을 찾는다. 어린 시절부터 입시와 경쟁이라는 트랙을 경주마처럼 달려온 우리 아이들은 이미 만성 피로와 번아웃 상태에 빠져 있다. 이들에게 타인과 관계를 맺거나 사회적 가치를 도모할 정서적 여분이 남아있을 리 만무하다.하버드대 경제학과 센딜 멀레이너선 교수는 <결핍은 우리를 어떻게 변화시키는가>에서 흥미로운 해석을 내놓는다. 인간의 비합리적인 행동은 개인의 지능이나 자제력 부족이 아닌, 결핍이 낳은 불안에서 비롯된다는 것이다.그는 시간이나 돈, 안전감의 결핍을 겪는 사람은 당장의 위기를 해결하는 데 모든 정신적 에너지를 빼앗겨 결국 인지적 여유와 시야를 뜻하는 '대역폭'이 심각하게 축소되며, 결핍에 사로잡힌 뇌는 오직 눈앞의 생존 문제만 보이는 '터널 시야'에 갇히게 된다고 말한다.지금 우리 아이들이 딱 그렇다. 잠과 휴식의 결핍, 그리고 '한 번 삐끗하면 끝장'이라는 안전감의 결핍과 미래에 대한 불안감 속에서 아이들의 정신적 대역폭은 극도로 좁아져 있다. 당장 내일 치를 수행평가와 내신 등급이라는 좁은 터널에 갇혀 있다 보니, 타인의 아픔에 공감하거나 '선한 야망'처럼 먼 미래와 공동체를 상상할 마음의 여유 공간 자체가 남아있지 않은 것이다.교실과 사회 곳곳에서 나타나는 여러 부작용은 바로 이 '대역폭의 축소'가 낳은 슬픈 징후들이다. 모둠 활동에서 내 점수가 조금이라도 손해 보는 것을 두려워하고 학습이 느린 친구를 '무임승차자'로 낙인찍거나 배제하려는 야박함, 사회적 약자를 향한 배려나 복지를 내가 받을 몫을 빼앗아가는 역차별로 받아들이는 기계적 공정성 강박이 대표적이다.약자에 대한 차별과 혐오 역시 이러한 관점으로 설명이 가능하다. 나아가 좁아진 대역폭은 미래를 설계할 자기통제력마저 갉아먹는다. 학교와 학원이 끝난 밤이면 무의미한 숏폼 영상과 자극적인 도파민에 중독된 듯 빠져들고, 정작 교실에서는 어차피 해봤자 안 바뀐다며 냉소와 무기력 뒤로 숨어버린다. 아이들이 이기적이거나 나약해서가 아니다. 불안과 결핍이 아이들의 대역폭을 잠식해 버린 결과다.이런 진단이 맞다면, 우리는 우리 아이들에게 무엇을 건네야 할까. 프랑스 사회학자 장 비야르가 <기나긴 청춘>에서 제안한 '사회적 배낭'을 떠올려 본다. 비야르는 현대 사회에서 학업을 마치고 어른으로 온전히 자리 잡기까지의 유예 기간(16~30세)이 과거보다 훨씬 길어지고 불확실해졌음에 주목한다.그는 이 불안정한 시기를 통과하는 청소년과 청년들을 부모의 경제력이나 각자도생에 방치하지 말고, 사회가 기본적인 생존과 이동, 탐색을 보장하는 지원 패키지인 '사회적 배낭'을 메어주어야 한다고 역설한다. 조건 없는 기본 수당, 세상을 넓게 경험할 여행과 이동권 보장, 초기 자립 비용 감면, 그리고 사회 진입을 돕는 징검다리 교육 같은 제도적 안전망을 배낭에 담아주자는 것이다.우리 아이들은 지금 눈앞의 생존에 급급하다. 나그네의 외투를 벗기는 것은 거센 바람이 아니라 따뜻한 햇살이다. 우리 아이들 등에 '사회적 배낭'이 든든하게 메어질 때, 아이들은 비로소 자신만의 생존이라는 좁은 터널에서 걸어 나와, 더 넓은 세상을 향해 '선한 야망'을 펼칠 것이다.