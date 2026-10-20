전남광주반도체포럼 출범…전략연구원 설립 추진

큰사진보기 ▲전남광주반도체포럼이 지난 19일 제1차 임시이사회를 열고 호남권 반도체 메가클러스터 조성 지원을 위한 본격적인 행보에 돌입했다. ⓒ 전남광주반도체포럼 관련사진보기

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800조 원 규모의 호남권 반도체 메가클러스터 조성을 견인하기 위한 민간단체 '전남광주반도체포럼'이 공식 출범했다.전남광주반도체포럼은 '반도체전략연구원' 설립 등을 통해 지역 반도체 클러스터의 성공적인 안착을 돕는, 핵심 민간 구심점 역할을 할 예정이다.20일 전남광주반도체포럼에 따르면 올해 9월 추진위원회 발족 이후 창립총회와 법인 설립허가, 등기까지 마친 반도체포럼은 지난 19일 제1차 임시이사회를 열고 호남권 반도체 메가클러스터 조성 지원을 위한 본격적인 행보에 돌입했다.초대 이사장에는 양진석 광주경영자총협회 회장이, 공동대표에는 정은승 시반도체전략위 위원장과 김승휘 변호사가 선임됐다.이사회는 손경종 시반도체전략위 부위원장을 비롯해 경제계, 시민사회, 청년, 여성경제인 등 각계 전문가들로 폭넓게 구성해 민간 구심점으로서의 대표성을 확고히 했다.마중물인 재원은 양진석 이사장(3억 원), 이정권 ㈜DH그룹 회장(1억 원), 김승휘 공동대표(2000만 원), ㈜송학건설 김영근 회장(2000만 원), 박찬갑 이사(1000만 원) 등이 뜻을 모아 총 4억 5000만 원을 출연했다. 앞으로 반도체 앵커 기업과 지역 상공인, 시민의 참여를 확대해 투명하게 재원을 운용할 방침이다.반도체포럼은 정부와 지자체의 정책적 지원을 넘어, 민간 주도로 ▲현장 투입 가능한 실무 인력 양성 ▲소부장(소재·부품·장비) 협력망 구축 ▲시민의 공감과 지지 확보 등 행정력이 미치기 어려운 영역을 선제적으로 대응해 나아갈 계획이다.또한 메가클러스터 안착을 위해 ▲민·관·산·학·연 협력체계 구축 ▲투자 정착 지원 ▲현장 맞춤형 인재 양성 ▲시민 공론장 운영 ▲정책 및 인프라 제안 등 5대 핵심 임무를 수행한다.아울러 ▲50개 분과 협의체 구성 ▲기업 정주여건 실태조사 ▲찾아가는 시민설명회 등 6대 역점 사업을 즉각 가동하고, 논의의 장을 광주에 국한하지 않고 전남 동·서부를 아우르는 광역적 연계로 확장해 호남권 전체의 상생 발전을 도모할 예정이다.특히 반도체포럼 부설로 '반도체전략연구원'을 설립해 기업에 실질적으로 필요한 맞춤형 전략과 시민이 체감할 수 있는 지원책을 촘촘히 수립하고, 이를 통해 지역 반도체 클러스터가 성공적으로 안착할 수 있도록 핵심 정책과 실행 전략을 지속해서 제안해 나갈 방침이다.이에 대해 양진석 반도체포럼 이사장은 "800조 반도체 메가클러스터의 진정한 성공은 기업의 압도적 기술력과 지역사회의 굳건한 지지가 결합할 때 비로소 완성된다"며 "기업이 원하는 인프라와 인재를 적기에 연결하고, 시민과 기업이 동반 성장하는 세계적 반도체 거점을 만드는 데 든든한 교두보가 되겠다"고 말했다.