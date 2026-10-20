순천만 야생조류 분변서 고병원성 AI 첫 검출... 위기경보 '심각' 격상

큰사진보기 ▲야생조류 고병원성 조류인플루엔자(AI) 검출지점 현황 / 상세위치 : 전남광주특별시 순천시 대대동 98-22(순천만) ⓒ 기후에너지환경부 관련사진보기

큰사진보기 ▲정부는 20일 국내 야생조류에서 고병원성 조류인플루엔자(AI)가 처음 확인됨에 따라 전국 위기경보를 기존 '주의'에서 '심각'으로 상향 조정했다. 이에 따라 농림축산식품부가 범정부 조류인플루엔자 중앙사고수습본부를 가동하고 대응 회의를 진행하고 있다. ⓒ 농림축산식품부 관련사진보기

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큰사진보기 ▲정부는 20일 국내 야생조류에서 고병원성 조류인플루엔자(AI)가 처음 확인됨에 따라 전국 위기경보를 기존 '주의'에서 '심각'으로 상향 조정했다. 이에 따라 농림축산식품부가 범정부 조류인플루엔자 중앙사고수습본부를 가동하고 대응 회의를 진행하고 있다. ⓒ 농림축산식품부 관련사진보기

전남 순천만에서 올겨울 들어 처음으로 야생조류의 고병원성 조류인플루엔자(AI) 바이러스가 검출됐다. 정부는 조류인플루엔자의 국내 유입과 확산 위험이 커졌다고 보고 전국 위기 경보를 최고 단계인 '심각'으로 격상하고 전국적인 방역 대응에 나섰다.농림축산식품부와 기후에너지환경부는 지난 12일 전남 순천시 순천만에서 채취한 야생조류 분변을 정밀검사한 결과, 20일 H5형 고병원성 조류인플루엔자 바이러스가 최종 확인됐다고 밝혔다.이번 검출은 겨울철새가 국내에 도래하기 시작한 가운데 해외 야생조류에서도 고병원성 AI 발생이 증가하는 상황에서 이뤄졌다. 해외 야생조류의 고병원성 AI 검출 건수는 올해 1~8월 2957건으로, 지난해 같은 기간(1432건)보다 두 배 이상 늘었다.정부는 국내 야생조류에서 고병원성 AI가 처음 확인됨에 따라 20일 자로 전국 위기경보를 기존 '주의'에서 '심각'으로 상향했다. 범정부 조류인플루엔자 중앙사고수습본부를 가동하고, 전국 모든 지방정부에 대책본부 상황실을 설치해 24시간 비상 대응체계로 전환했다.기후부는 바이러스 검출 직후 농식품부와 질병관리청 등 관계기관에 상황을 전파했다. 검출지역 반경 10킬로미터(㎞) 이내에서 야생조류 폐사체 수색과 철새 정밀조사 등 특별예찰을 실시하고, 관할 지방정부에 현장 소독과 출입 통제 등 긴급 방역조치를 요청했다.농식품부는 바이러스 검출 지점 반경 10㎞ 이내 가금농장을 대상으로 이동 통제와 정밀검사, 전화 예찰을 실시한다. 특히 순천만 수변 3㎞ 이내를 특별관리지역으로 지정해 사람과 차량의 출입을 통제하기로 했다. 전국 가금농장과 축산관계시설에 대해서는 앞으로 일주일간을 일제 소독주간으로 정해 집중 소독을 추진한다.정부는 국민에게도 철새도래지 방문 자제와 개인위생 수칙 준수를 당부했다. 하천과 저수지, 갯벌 등 철새가 많이 모이는 곳은 가급적 방문하지 말고, 불가피하게 방문할 경우 야생조류와의 접촉을 피해야 한다. 신발과 차량을 소독하고 귀가 후 손을 씻는 등 개인위생을 철저히 하며, 가금농가 출입도 삼가야 한다.야생조류 폐사체나 이상행동을 보이는 조류를 발견하면 직접 만지거나 옮기지 말고 즉시 신고해야 한다. 신고는 관할 지방정부(지역번호+120) 또는 국립야생동물질병관리원(062-949-4360·4385)으로 하면 된다.가금농장 관계자들은 외부인과 차량의 출입을 차단하고 농장 안팎을 매일 소독하는 등 차단방역을 강화해야 한다. 사육 중인 가금이 평소보다 많이 폐사하거나 산란율이 떨어지는 등 의심 증상을 보이면 방역당국(1588-4060·9060)에 즉시 신고해야 한다.이채은 기후부 자연보전국장은 "고병원성 조류인플루엔자(AI)의 확산을 막는 가장 효과적인 방법은 위험을 조기에 발견하고, 신속하게 대응하는 것"이라며 "야생조류의 이동경로와 바이러스 발생상황을 면밀히 살피고 관계기관과 긴밀히 협력하면서 현장 대응역량을 높여 나가겠다"고 밝혔다.이동식 농식품부 방역정책국장도 "야생조류에서 고병원성 조류인플루엔자(AI)가 확인되면서 농장에서 고병원성 조류인플루엔자(AI)가 발생할 위험이 커진 상황"이라며 "가금농가와 축산관계자들은 차단방역에 만전을 기해 달라"고 당부했다.