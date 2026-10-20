국무회의 참석 중수청·경찰 수장, 대통령의 신신당부

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 20일 청와대에서 열린 국무회의에서 한성숙 총리의 발언을 듣고 있다.2026.10.20 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

"검찰 개혁에 대해서 우리 국민들이 가지고 계신 우려와 불안을 해소하고 최소한의 사회 질서를 공정하게 유지하는 중차대한 업무를 신속하고 엄정하게 수행해 주시기 바란다."

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큰사진보기 ▲김지용 중대범죄수사청장이 20일 이재명 대통령 주재로 청와대에서 열린 국무회의에서 인사말을 하고 있다. 오른쪽은 김종철 경찰청장 직무대행. 2026.10.20 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

이재명 대통령이 20일 국무회의에 참석한 김지용 중대범죄수사청장에게 한 당부다. 전날 임명장 수여 후 차담에서 "원칙에 따라 국민적 의구심이 있는 사안을 잘 처리해야 한다", "지켜보는 국민들이 많다는 사실을 반드시 기억해야 한다"라고 지적한 데 이어 공개석상에서 다시 한번 중수청의 존재 의의를 제대로 증명하라고 주문한 것.이 대통령은 이날 "오늘 중수청장이 참석하셨을 텐데 다시 한번 강조해서 말씀드린다"라며 "수사와 기소를 완전히 분리하고 또 공소청과 중수청의 소속 부처까지 달리하는 검찰 개혁이 제도적으로 완비됐다"라고 말했다.이어 "이제 중수청이 독립적인 중대 범죄 수사 기관으로 새 출발하게 된 만큼 새로운 각오와 다짐이 필요해 보인다"라며 검찰 개혁에 대한 일각의 우려를 씻어내고 중수청을 조기 안착시킬 것을 지시했다.구체적으론 "화이트칼라 범죄나 또 권력형 부패 범죄, 증권 금융 범죄 등의 국민의 삶을 파괴하고 사회 질서를 어지럽히는 중대 범죄에 대해서, 네 편 내 편 가리지 말고 일체의 성역 없이 수사력을 총동원해서 엄단함으로써 중수청의 존재 의의와 필요성을 국민께 증명해 주시기 바란다"라고 밝혔다.따로 발언 기회를 받은 김 청장은 "중수청을 성공적으로 정착시켜 검찰 개혁을 완수하고 국민 권익 보호에 최선을 다하겠다"라고 말했다.한편 이 대통령은 경찰을 향해서도 새로운 형사사법체계가 안착될 수 있도록 수사의 전문성과 공정성을 높여야 한다고 강조했다.이 대통령은 "내일은 제81주년 경찰의 날이다. 국민의 생명과 안전을 위해 밤낮없이 헌신하고 있는 전국 경찰관 여러분에게 깊은 감사와 격려의 말씀을 드린다"라면서 이러한 주문을 내놨다.이 대통령은 "수사와 기소를 완전히 분리하는 70여 년 만에 형사사법 체계 개혁으로 경찰의 역할과 책임이 어느 때보다 막중해졌다"라며 "권한이 아무리 커져도 국민의 신뢰가 없다면 사상누각에 불과하다"라고 짚었다.이어 "모든 공권력은 국민의 신뢰에서 비롯된다는 사실을 경찰 구성원 모두 명심해 주시기 바란다"라며 "이를 위해서 국민의 기대에 맞게 수사의 공정성, 투명성, 책임성을 높이고 강력한 내부 자정과 외부 통제 제도 마련에 최선을 다해 주시기 바란다"라고 했다.