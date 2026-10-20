97세 어머니가 고른 새 냉장고에 담긴 것

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큰사진보기 ▲어머니의 냉장고에 담긴 것 ⓒ AI생성 이미지 관련사진보기

"먹지 않고, 그대로 있던데..."

"냉장고가 잘 안되는데..."

덧붙이는 글 | 이 기사는 브런치에도 실립니다.

냉장고는 집 안으로 들어온 곳간이다. 여기에는 집안 살림에 필요한 식자재와 음식들이 들어있다. 냉장고가 없던 시절이 있었다. 집안마다 창고가 있었고, 식자재를 보관하는 곳으로 범위를 좁히면 곳간이 있었다. 허름한 곳간이 세월과 시대를 만나면서 세련된 냉장고가 되었다.1960~1970년대, 내 어린 시절 우리 집에는 곳간이 없었다. 그러니 식자재나 음식을 보관해 두는 일은 상상도 못 했다. 우리집은 5남 4녀에 부모님까지, 11명의 대식구다. 어머니는 11명 식구의 하루 세 끼를 매일 챙기면서 살았다.국이 있어야 밥을 먹었던 시절이라 매 끼니 국거리가 있어야 하고, 두어 가지의 반찬거리도 있어야 했다. 매번 작은 동네잔치라도 벌이는 듯한 양의 음식이 나와야 했다. 아침을 먹고 설거지를 끝내면 곧 점심을 준비해야 하기에, 반찬거리, 국거리를 별도로 고민하거나 준비할 여유가 없다. 이건 마치 하루에 33명의 손님이 찾는 식당이나 마찬가지다.나는 부엌에서 어머니가 식사 준비하는 것을 종종 도왔다. 주로 아궁이에 장작을 피우는 일이다. 좁은 부엌에서 밥을 짓고 국을 끓이는 두 아궁이에 동시에 장작불을 피우는 일은 쉽지 않다. 어린 마음에 어머니의 일을 도우면 가끔 던져주는 칭찬이 좋았던 나는 그저 싫지만은 않았다.장작에 불을 붙이는 일에 몰두하다 보면, 물은 팔팔 끓는데 어머니는 보이지 않을 때가 경우가 종종 있었다. 장작에 제대로 붙은 불은 시간이 갈수록 화력이 좋아지니, 불을 맘대로 조절하는 게 쉽지 않다. 안절부절못하면서 밖을 기웃거리다 보면 어머니가 헐레벌떡 손에 무언가를 들고 뛰어 들어온다. 그리고 수돗가와 도마 위를 몇 번 왔다 갔다 하면 국거리가 되고, 반찬거리가 되어 밥상에 올라온다. 어머니의 잰걸음으로 5분이면 충분한 길 건너 노천 냉장고인 매일시장을 다녀오신 거다.어머니는 식사를 준비하다가 마땅한 찬거리가 없으면 바로 시장으로 달려갔다. 시장 좌판을 둘러보다가 상태가 좋은 반찬거리를 몇 가지 챙겨 왔다. 날마다 바뀌는 생선류가 많다. 고등어, 전갱이, 갈치 등 계절에 맞추어 제주 서귀포 앞바다에서 올라온 싱싱한 어류들이다. 당시는 그것들이 저렴하기도 했기에 많은 식구가 자주 먹을 수 있는 반찬거리가 되기도 했다.냉장고가 없던 시절, 필요하면 언제든지 찾아가서 필요한 것을 사 올 수 있는 매일시장은 어머니의 냉장고였다. 싱싱함을 그대로 유지할 수 있었고, 없는 것이 없던 시장은 용량과 기능을 헤아릴 수 없을 만큼 크고 넉넉했다. 관리가 필요 없는 어머니의 노천 냉장고, 한마디로 퍼 주는 냉장고였다.세월이 흐르고 나이가 드신 어머니는 이젠 집에 조그만 냉장고를 곁에 두고 사신다. 혼자 사시기에 그리 크지도 적지도 않은 냉장고는 이제 십수 년을 자리를 지킨 것 같다. 아내와 누나는 어머니의 냉장고는 블랙홀이라고 한다. 한번 들어가면 다시 나오는 것을 본 적이 없다는 의미다.우리가 어머니 집에 가는 날이면 어김없이 먹을 것을 챙겨서 가져다드린다. 아내는 이것저것 귀한 것이 들어오면 제일 먼저 어머니 몫을 챙긴다. 한참이 지나도 먹었다는 얘기는 없다. 분명 먹었으면 어떤 얘기가 있을 법한 음식이나 식자재들이 많기 때문이다. 그렇다고 생색내는 것처럼 가져다준 것을 먹었냐고 들어보는 것을 아내는 싫어했다. 자주 어머니 집을 들리는 누나는 냉장고를 열어볼 수 있는 특권이 있는 모양이다.누나의 현장 보고다. 냉장고 깊숙이 넣어 두고 어머니는 잊어 버리신 게다. 이렇게 가져다주는 것을 받고, 넣고, 다시 새로 사서 채운다. 말 그대로 블랙홀이다. 이제 꽉꽉 찬 냉장고는 빈틈이 없게 되었다.오래전부터 어머니는 냉장고가 제대로 작동이 안 되고 있음을 알려왔다. 새로운 냉장고를 선택하는 것도 쉬운 일은 아니었다. 97세의 고령이지만 사물에 대한 판단이 명확하다. 어머니만의 생각과 보는 눈이 있으니 그 기준을 따라야 한다. 인터넷에서 일단 고르고, 매장에서 보고, 다시 인터넷으로 주문했다. 용량, 모양, 색상 등등을 모두 어머니의 기준에 맞추었다.매장에서 물건을 보는 날, 특정 냉장고가 마음에 들었는지 슬쩍 고집을 피우셨다. 새로운 냉장고가 크기가 조금 커서 지금 자리에 넣으면 돌출이 심하다고 해도, 그 정도는 괜찮다고 슬쩍 말을 던진다. 찜을 했다는 얘기다. 할 수 없이 어머니가 고른 물건을 주문했다.냉장고가 들어오기로 한 날. 제주시에서 서귀포로 넘어가면서, 배달 기사와 시간을 맞추고 열심히 달려가는데 전화가 왔다. 지금 몇 시인데 아직 도착하지 않았느냐, 어디냐고 어머니의 불같은 성화다. 한참 시간이 남았는데, 서두르셨다. 새로운 것이 집에 들어온다는 설렘은 나이를 불문하고 애들이나 어른이나 같구나 하는 생각을 하니 저절로 웃음이 나온다. 그 옛날 내가 어머니한테 성화를 냈던 그 모습이 생각나기도 했다.버릴 냉장고 속 물건들은 모두 꺼내야 한다. 집에 있는 대용량 대야들은 모두 집합을 시켰다. 얼마나 나올지 모르기에 세숫대야까지 동원을 했다. 병에 담긴 것들은 대충 알 수 있기는 한데, 맨눈으로 무엇인지 알 수 없는 것도 많았다. 문제는 까만 비닐봉지 속에 담긴 크고 작은 수십 개의 것들이다.실제로 들어온 냉장고는 우려와 달리 색상이나 크기가 적당했다. 일단 지금 냉장고보다는 조금 커야 한다는 사전 검토가 있었기에 어느 정도의 돌출은 어쩔 수 없었다. 실제로 설치된 냉장고를 본 어머니의 만족스러운 웃음에 나도 저절로 행복했다.이젠 냉장고를 채워 놓아야 한다. 꺼낸 물건들을 일일이 열어보고, 냄새를 맡아보기도 하고 맛을 보기도 하면서 정리를 했다. 정체를 모르는 것들도 많았는데, 애매하면 일단 버렸다. 나이 드신 어머니라 아끼고 먹었다가는 뒷일을 감당할 수 없을지도 모르기 때문이다. 심지어 몇 년이 지난 식자재까지 있었다. 거의 3분의 1 정도는 버린 것 같다.정리된 냉장고 속은 텅 비어 있었다. 마치 묵은 때를 걷어낸 듯 시원하게 보이기까지 했다. 빈 공간이 공허함으로 다가와서 당황했다. 이 공간을 다시 무엇으로 채워야 할지, 그 공간을 다 채울 수 있을지 하는 걱정이 밀려왔다.어머니의 냉장고는 음식과 식자재만을 보관하는 곳이 아니었다. 음식으로 포장된 자식들의 사랑을 보관하는 허술하면서도 가장 안전한 금고 이상이자 마음의 보관소였다. 어머니는 자식들이 가져다주는 음식을 단순한 음식이 아닌 사랑으로 보는 듯했다. 자식들이 가져다준 음식은 고맙게 받기만 할 뿐 꺼내 먹지는 않았다. 가장 안전한 곳에 깊숙이 모아 두기만 했다. 그곳은 어느 누구도 함부로 열어 볼 수 없는 곳, 세월이 흘러도 변하지 않고 있는 그대로 보존할 수 있는 곳이었다.