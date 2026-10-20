여순사건 78주기, 기독교계가 고백한 '가해의 역사'

큰사진보기 ▲논문 발표 중인 최태육 박사"학살에 가담한 기독교 출신 여순 토벌군"을 주제로 발표 중인 최태육 박사(성공회대 연구 교수) ⓒ 진영훈 목사 제공 관련사진보기

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큰사진보기 ▲세미나 참석자들진지하게 경청 중인 세미나 참석자들 ⓒ 진영훈 목사 제공 관련사진보기

큰사진보기 ▲추모 설교 중인 이정훈 목사"풀어놓아 다니게 하라"는 주제로 설교 중인 이정훈 목사(광주NCC 총무) ⓒ 진영훈 목사 제공 관련사진보기

큰사진보기 ▲김석 사무총장(순천YMCA)인사말하는 김석 사무총장(순천YMCA) ⓒ 진영훈 목사 제공 관련사진보기

큰사진보기 ▲세미나 참석자들'여순항쟁과 기독교' 세미나를 마친 뒤 참석자들의 기념 촬영 ⓒ 진영훈 목사 제공 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 겨자씨신문에도 실립니다.

여순사건 78주기를 맞아 기독교계가 당시 민간인 학살에 가담한 기독교인 장교들의 역사를 돌아보고, 희생자들의 진실을 밝히는 일에 교회가 나서야 한다고 강조했다.전남동부기독교교회협의회(NCC), 광주기독교교회협의회(NCC), 전북기독교교회협의회(NCC), 순천YMCA 등은 지난 16일 '여순항쟁과 기독교'를 주제로 학술세미나와 추모예배를 열었다.1부 학술세미나에서는 최태육 박사(성공회대 연구교수)가 '학살에 가담한 기독교 출신 여순토벌군'을 주제로 발표했다. 이어 정병진 목사(여수솔샘교회)가 '독립운동가 박창래 선생의 생애와 활동 연구'를 발표하며 여순사건 당시 희생된 기독교인의 삶을 조명했다.2부 추모예배는 박혜성 목사(전남동부NCC 총무)의 사회로 진행됐다. 김종옥 목사(전남동부NCC 회장)가 기도하고, 이정훈 목사(광주NCC 총무)가 설교했으며, 최회석 목사(전북NCC 총무)가 축도했다. 참석자들은 국가 폭력으로 희생된 이들을 기억하며 추모의 뜻을 나눴다.최태육 박사는 여순사건 당시 반군 토벌을 주도한 김백일·원용덕·백인엽·이세호 등이 기독교를 배경으로 성장했다는 사실을 지적했다. 그는 이들이 지닌 선악 이분법적 사고가 무분별한 학살에 영향을 미쳤다고 분석했다.최 박사는 개인이나 집단을 사탄과 마귀로 규정하고 배제하거나 제거하려는 시도가 오늘날에도 이어지고 있다며, 이러한 사고방식을 극복해야 한다고 강조했다.이번 발표는 여순사건 당시 민간인 학살을 군사적 진압의 문제로만 보지 않고, 기독교 신앙과 선악 이분법적 세계관의 관계에서도 살펴봤다는 점에서 의미가 있다.정병진 목사는 여순사건 당시 화양면 인민위원장을 잠시 맡았다는 이유로 희생된 박창래 선생의 생애와 활동을 발표했다.박창래 선생은 나진교회를 세운 세 명의 집사 가운데 한 명으로, 신실한 기독교인이었다. 일제강점기에는 여수수산학교 독서회 활동을 통해 독립운동에 참여했으며, 해방 이후에는 미군정의 농민 수탈과 단독정부 수립에 저항했다.그러나 여순사건 이후 화양면 인민위원장으로 추대되었다는 이유로 호남지구계엄사령부에 체포돼 처형당했다. 정 목사는 큰아들 박회순(여수공고 1학년)과 박일순(화양초 교사), 박영래(상선 선장) 등도 박창래 선생의 아들이거나 친척이라는 이유만으로 법적 절차 없이 처형당했다고 밝혔다.추모예배에서 설교한 이정훈 목사는 예수가 죽은 지 나흘이 지난 친구 나사로를 무덤에서 살려낸 성서 이야기에 주목했다. 요한복음 11장에서 예수는 무덤에서 나온 나사로가 수건과 천에 감겨 있자 사람들에게 "풀어 주어서 걸어가게 하라"고 말씀했다.이 목사는 이 장면을 여순사건 희생자들의 역사와 연결했다. 78년 전 억울하게 희생된 이들의 진실은 여전히 가려지거나 묻혀 있다며, 우리가 해야 할 일은 희생자들을 감싼 수건과 천을 풀어 주듯 감춰진 진실을 밝혀 그들이 자유롭게 걸어갈 수 있도록 하는 것이라고 강조했다.이는 희생자들을 추모하는 데 그치지 않고, 국가 폭력으로 왜곡되거나 묻힌 역사를 바로잡아 명예를 회복해야 한다는 요청이다.여수YMCA 김석 사무총장은 인사말에서 여순사건 78주기를 맞은 가운데 자신도 여순사건과 관련해 법적 심판을 받게 된 현실을 언급했다.김 사무총장은 2024년 5월 28일 순천역 광장에서 열린 여순사건 역사 왜곡 저지 기자회견을 주관한 뒤 집회 및 시위에 관한 법률 위반과 공무집행방해 혐의로 기소됐다. 검찰은 해당 기자회견을 미신고 집회로 판단했으며, 1심과 항소심에서 모두 유죄가 선고됐다. 이제 김 사무총장은 대법원 상고심을 앞두고 있다.한 참석자는 여순사건 당시 기독교인 장교들이 민간인 학살에서 핵심적인 역할을 했다는 사실을 이번에 처음 알게 됐다며, 기독교계의 죄책 고백이 필요할 것 같다고 말했다. 또 다른 참석자는 전남동부NCC를 비롯한 기독교 단체들이 매년 여순사건을 조명하고 희생자들을 추모하는 행사를 이어가는 것은 뜻깊고 감사한 일이라며, 앞으로도 이러한 행사가 계속되기를 바란다고 말했다.