'주택공급 전격전' 주문한 대통령 "중요한 건 실제 착공과 입주"

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 20일 청와대에서 열린 국무회의에서 발언하고 있다. 2026.10.20 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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이재명 대통령이 20일 국무회의에서 "주거 안정은 국민 삶의 실질적 개선을 위한 핵심 토대"라며 '주택공급 전격전'을 주문했다.이 대통령은 이날 "2022년 이후 약 3년여 간 서울을 중심으로 주택건축 인·허가가 대폭 줄어들었고 신도시 등의 신규 택지 공급도 지연되면서 공급 불안이 구조적으로 지속돼 왔다"면서 "과거부터 누적된 여러 요인이 복합적으로 작용한 현재의 부동산 문제를 해결하려면 일관성 있는 시장 관리 정책, 대규모 주택공급이 신속하게 이뤄져야 한다"고 지적했다."특히 중요한 것은 단순히 몇 채를 짓겠다는 선언이나 발표가 아니라 실제 착공과 입주"라고 했다.이에 대해 이 대통령은 "기존의 관행과 절차에 얽매이지 말고 택지 조성부터 각종 인·허가와 착공에 소요되는 기간을 최대한 단축해서 공급 전격전을 펼쳐주길 바란다"라며 "적극적인 재정 운영을 통해 청년과 중산층을 위한 고품질의 공적 임대주택의 빠른 공급에도 각별히 신경 써야 한다"고 주문했다.오는 12월 3기 신도시 가운데 처음으로 인천 계양에서 입주가 시작되는 것에 대해서도 기대를 표했다.이 대통령은 "다른 신도시들의 주택공급도 서둘러야 한다"라며 "국민이 체감할 수 있는 주거 안정에 국정의 성패가 좌우된다는 각오로 전방위적인 노력을 기울여 주시기 바란다"고 강조했다.한편, 이 대통령은 전날(19일) 청와대 출입기자단과 한 간담회에서 "2028년 넘어서부터는 공급이 제대로 정상화될 것"이라고 밝힌 바 있다.이 대통령은 당시 "(집값 상승 추세를) 전체적으로 본다면 '언젠가는 사고 난다, 마지막 폭탄 누가 잡을 것이냐' 그런 우려를 한다"라며 "정부 입장에서는 부동산 (가격) 진폭을 줄여야 될 입장"이라고 말했다.이어 "(집값에 대한) 일종의 변곡점이 언제인가는 잘 모르겠지만 (하락시) 충격이 있을 수 있어서 최소화를 위한 준비를 해야 할 것"이라고 했다.