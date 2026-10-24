매주 수요일, 이 마을 경로당에는 밥상이 차려집니다

큰사진보기 ▲청성면 주민들에게 배달할 반찬을 준비 중인 모습. ⓒ 월간 옥이네 관련사진보기

옥천살림 옥천살림협동조합은 2008년 옥천살림영농조합법인으로 창립, 2011년 충북형 예비사회적기업으로 지정된 사회연대경제 조직이다. 친환경 농업에 뿌리를 둔 옥천군농민회 회원들이 중심이 되어, 옥천산 친환경농산물을 학교급식에 공급하고자 활동을 시작했다. 이후 2014년 옥천살림협동조합으로 전환, 먹거리 돌봄 관련 활동을 지속해오고 있다.

큰사진보기 ▲두릉리 경로당에서 열린 유보물씨의 구순 잔치. ⓒ 월간 옥이네 관련사진보기

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"두릉리에는 총 53가구가 살아요. 반찬 배달 덕분에 일주일에 한 번씩은 수고를 덜 들이고 식사도 하고, 서로 안부를 물을 수 있으니 좋아요. 그전에도 종종 경로당에서 식사했지만, 적은 인원이 모여서 하는 정도였지요. 우리 동네는 인원이 많은 편이다 보니 지원이 없으면 식사 준비하기가 부담스러워요."(두릉리 백승언 이장, 70)

"곧 어머님의 아흔 번째 생신이거든요. 특별한 날인 만큼 공동 식사가 있는 오늘 함께 축하해드리면 좋겠다 싶어서 준비했어요. (부녀회에서) 이렇게 나서서 도와주니 저도 고마운 마음이지요."(안정환 부녀회장)

"경로당에서 식사한다고 전화 받고선 왔어. 평소엔 자식네 집에 자주 가 있는데, 오늘은 마을에 와있었거든. 아무리 자식네 집이 좋아도 나 살던 마을에서 이웃사촌과 같이 먹는 밥이 더 맛있지. 오늘 아주 잔치네, 잔치야."(박권순, 86)

"여기 같이 앉은 이들도 나랑 동갑내기야. 초는 같이 붑시다."(유보물)

"여기는 오는 것 아니여, 어서 나가!"

큰사진보기 ▲청성면 반찬조리반. 왼쪽부터 채지민, 강옥자, 신화자씨 ⓒ 월간 옥이네 관련사진보기

"생활지원사로 활동하면서 청성면 여러 마을을 다녔어요. 다니며 어르신들의 열악한 밥상을 많이 마주하곤 했죠. 이웃 면 지역인 청산에서 운영하는 공동체식당 사업(옥천군 농촌신활력플러스 사업의 일환)과 반찬 배달사업(청산면지역사회보장협의체)을 보고, 청성에서도 꼭 했으면 좋겠다고 생각했어요."(채지민 조리반장)

"처음에는 청성면 한두레권역에 속한 6개 마을(9개 경로당)에만 주 3회 반찬배달을 시작했어요. 반응이 폭발적이었죠. 소식이 다른 마을에도 알려지면서 수요가 점점 확대됐어요. 9개 경로당에서 시작해 18곳, 28곳으로 확장됐죠."(채지민)

"청성면의 경로당은 총 40곳이에요. 마음 같아서는 모든 경로당에 반찬을 전해드리고 싶지만, 청성면이 워낙 면적이 넓고 인구수가 너무 적은 마을도 있어 한계가 있죠. 경로당이 아예 문을 닫은 마을도 있어요. 이런 경우의 주민분들을 생각하면 너무 안타까워요."(채지민)

"다른 면 지역에 비해 멀리 떨어진 마을이 많다 보니 배달이 쉽지 않아요. 지금은 각 마을의 노인회장님이 직접 한두레권역에 오셔서 탈것에 실어가시고, 정 오기 어려운 마을은 저희(조리반 인력)가 각자 몇 군데씩 맡아서 가져다드리는 방식이에요. 배달을 도와줄 인력이 있다면 한결 수월하겠죠."(채지민)

큰사진보기 ▲각 마을의 노인회장 혹은 다른 주민이 반찬을 찾아가고 있다. ⓒ 월간 옥이네 관련사진보기

"(사업이) 멈추었던 기간에는 안타까울 뿐이었죠. 그동안 반응이 좋고, 마을분들도 다시 시작되길 많이 기다리셨어요. 자체적으로 하기에는 부담이 커서, 고민만 깊어지던 차였습니다. 이번 시범사업으로 다행히 이어갈 수 있게 된 거죠."(한두레권역 영농조합 정혜원 사무국장)

"지금의 방식이 편리 면에서는 훨씬 낫죠. 이전에는 매주 식단 짜고, 장도 미리 봐두어야 하고, 영수증 처리도 신경 써야 하니 수고로움이 컸어요. 하지만 아쉬운 점도 있어요. 면 지역마다 주민들이 선호하는 음식과 조리방식에 조금씩 차이가 있는데, 모든 면 지역에서 식단을 함께 정해야 하니 의견을 조율해야 하죠. 예를 들어 청성면은 주민 연령대가 좀 더 높아서 그동안 단백질 위주의 부드럽게 조리한 식단을 제공해왔어요. 지금도 가능한 범위에서는 청성면 주민들의 특성을 반영하려고 해요. 이번에 아삭이고추 된장무침도 정해진 레시피가 있었지만, 주민들이 편하게 드실 수 있도록 밀가루를 묻혀서 쪄낸 뒤 무치는 방식으로 조리했죠."(채지민)

큰사진보기 ▲옥천살림 주교종 상임이사 ⓒ 월간 옥이네 관련사진보기

"외부 용역사를 통해 반찬을 만들고 경로당에 전달하게 되면, 시범사업을 통해 지금껏 쌓아온 역량이 무용지물 되는 셈이지요. 그동안 반찬을 만들던 면 단위별 거점 조직은 설 자리를 잃게 되는 겁니다."(옥천살림 주교종 상임이사)

"기존의 방식은 주민들이 직접 조직을 이루어 지역의 문제를 해결하는 방식이었어요. 마을에 대한 애정이 생기고, 자신이 마을에 도움이 된다는 자긍심도 생기는 일이지요. 이들은 단순히 반찬을 만들고, 전달하는 역할만 하지 않아요. 이웃의 안부를 묻고 돌보는 '통합돌봄'의 역할도 하지요."(주교종)

"기존 사업에서는 신활력플러스사업단과 옥천군 마을공동체 지원센터가 민·관 사이의 중간다리 역할을 했지만, 시범사업이 종료되는 시점부터는 '사단법인 먹을거리주민연대'가 그 역할을 할 수 있어요. 주민들의 먹거리 기본권을 위해 구성한 민·관 협력기구인 '옥천군 먹거리위원회'도 이미 존재하지요. 갖춰진 자원이 제대로 활용되길 바라는 마음입니다."(주교종)

"함께 먹는 일을 통해 공동체가 회복되면 다른 영역의 돌봄으로도 이어질 수 있다고 봐요. 학교급식을 하듯 식사시간에 주민들이 경로당에 모여 함께 식사하는 문화가 자리 잡으면, 이웃을 향한 관심도 더 많아지겠죠. 마을이 함께 운영하는 사회적 농장, 주간보호센터가 생겨날 수도 있습니다. 마을에 각자의 역할을 할 수 있는 자리가 자꾸 늘어나는 거죠. 그렇게 되면 주민들이 좀 더 존엄한 삶과 죽음을 맞이할 수 있지 않을까, 상상해봅니다."(주교종)

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무엇을 어떻게 먹을 것인가. 모두가 경험하는 매일의 고민이다. 식당이나 편의시설이 많지 않은 면지역에서 이 고민은 더욱 커진다. 고령의 1인 가구는 더더욱 버겁다. 학교에서 학생들에게 급식을 제공하듯, 면 지역 어르신들도 마을에서 함께 밥을 먹을 수 있다면 어떨까.이러한 상상에서 경로당 공동급식 사업이 구상됐다. 지난 5월 종료된 농촌신활력플러스사업 공동체 식당은 이를 일부 현실화한 시도였다. 우리 동네에 꼭 필요한 사업임을 절감한 주민들은 힘을 합쳐 사회적협동조합, 영농조합법인 등 조직을 구성해 꿈을 실현해나갔다. 그렇게 5개(안남·청산·동이·군북·청성) 면에서 시작된 공동체식당.호응은 높았지만 신활력플러스사업의 기한이 끝나면서 본 사업의 앞날도 불투명해졌다. 이를 지속하기 위해 사회연대경제가 다시 한번 날개를 폈다. 사회적기업 옥천살림협동조합이 경로당 공동급식 반찬배달 시범사업 수행을 맡게 된 것. 건강한 먹을거리를 향한 어제의 시도는 오늘 어떻게 이어지고 있을까? 그 발걸음이 내일도 끊기지 않으려면, 어떻게 해야 할까?9월 9일 수요일, 점심시간을 앞둔 충북 옥천군 청성면 두릉리 경로당이 왁자지껄하다. 반찬 배달이 오는 매주 수요일 점심에는 주민들이 경로당에 모여 공동 식사를 하는데, 매번 모이는 인원이 적어도 20명, 많을 때는 30명이 넘기도 한다.이날 두릉리 경로당에 모인 주민은 총 35명. 평소보다 훨씬 많은 인원이 모였다. 두릉리 부녀회장 안정환(66)씨의 시어머니 유보물(90)씨의 구순잔치가 열리는 날이었기 때문이다. 두릉리 부녀회가 두 팔을 걷어붙이고 식사 준비에 나섰다. 반찬 배달이 오기 전부터 모여 각종 부침개와 전, 잡채 등 잔치 음식을 준비하는 풍경이다.12시가 가까워지니 식탁에도 반찬이 하나둘 올라온다. 부녀회에서 준비한 반찬 가짓수만 7가지. 여기에 반찬 배달을 통해 지원받은 아삭이고추 된장무침과 도라지무침, 사골국까지 더해지니 평소보다 훨씬 풍성한 식탁이 됐다. 삼삼오오 모인 주민들이 차려진 밥상을 보곤 "이게 웬 잔치냐"며 얼굴이 핀다. 특별한 날이어서 더 많은 사람이 모였지만, 두릉리 주민들에게 경로당 공동식사는 이제 특별한 일이 아니다. 매주 수요일이면 함께 밥을 먹고 안부를 나눈다.곧 생일케이크가 등장하고, 오늘의 주인공 유보물씨를 위한 생일축하 노래가 경로당에 울려 퍼진다. 이웃들의 축하에 유보물씨도 어깨춤을 추며 기쁜 마음을 감추지 않는다.함께 케이크 촛불을 불자 주민들의 박수가 쏟아진다. 온 마을이 함께하는 구순잔치의 분위기도 더욱 무르익어가는 중, 시선이 한쪽으로 또 한번 쏠린다. 한 주민이 뒤늦게 자리에 앉았기 때문. 밭일을 하다가 늦었다는 그를 향해 주민들은 어서 오라며 손짓한다. 그런 그의 뒤를 쫓아 개 한 마리도 경로당 실내까지 따라왔다.그의 호통에도 멀뚱히 제자리를 지키는 흰둥이. 그 모습에 경로당 안에서는 한바탕 웃음이 터져 나왔다.이처럼 매주 반찬이 전해지는 청성면 경로당은 총 28곳. 청성면 주민들을 위한 반찬은 한두레권역 내 식당에서 매주 만들어지고 있다. 이를 책임지는 이들 역시 같은 청성면 주민이다. 채지민(64, 무회리), 신화자(66, 무회리), 강옥자(66, 거포리)씨가 그 주인공이다. 그중 조리반장을 맡고 있는 채지민씨는 청성면 반찬 배달의 필요성을 실감하고, 활동가로 자원했다. 그가 함께할 주민을 불러 모아 한 팀을 꾸렸고, 지금의 조리반으로 이어졌다.농촌신활력플러스 사업을 통한 공동체식당 운영은 앞서 군북·동이·안남·청산면에서 2025년부터 진행 중인 사업이었다. 채지민씨를 비롯한 주민들의 자원으로 청성면에서도 한두레권역 영농조합이 사업을 신청해 마침내 2026년 1월, 청성면 공동체식당이 뒤늦은 꽃을 피웠다.사업 대상 경로당이 늘어나면서 기존 주 3회 반찬 배달은 주 2회로 조정됐다. 매주 수요일은 석성·거포·화성·구음2구 등 마을에 170인분, 금요일은 만명·궁촌·묘동·조천·삼남·산계·서평·소서리 등 마을에 180인분을 제공되어 각 마을에서는 일주일에 한 번 반찬을 받아보는 방식이다.망월·신기·양저·고당·합금리가 이러한 어려움을 겪는 마을이다. 사업에 참여한 뒤로 먹거리 돌봄의 사각지대에 있는 주민들이 더욱 눈에 밟힌다는 채지민 조리반장이다. 인력의 한계가 있기에 배달에 어려움도 느끼곤 한다.농촌신활력플러스사업 예산으로 시작된 공동체식당은 지난 5월, 본 사업이 마무리되면서 잠시 휴식기를 가져야 했다. 때문에 사회연대경제 연계 지역돌봄 기반 구축사업으로 8월 초 사업이 재개되기까지 3개월가량 빈틈이 있었다.두릉리에서도 반찬 배달이 멈추었던 시기에는 "경로당 식사가 원활하게 이루어지지 못했다"고 했다. 두릉리 백승언 이장은 해당 기간을 떠올리며 "주민들이 직접 준비하려면 반찬이 부실하고 많은 인원을 감당할 수 없으니 경로당을 찾는 주민이 지금보다 적었다"고 말했다.다시 반찬 배달이 재개된 지금, 어떤 점이 달라졌을까? 가장 큰 차이점은 조리반이 직접 장을 보지 않아도 된다는 점. 과거에는 조리반에서 직접 식단을 구성하고, 장보기를 하는 방식이었지만 지금은 미리 정한 식단을 바탕으로 옥천살림에서 식재료를 배송해주는 방식이다. 식단은 매월 둘째 주 월요일에 면별 조리담당 구성원이 참석하는 회의를 통해 정해진다. 이는 큰 장점인 동시에 단점이기도 하다.어떠하든 면 지역 주민들에게 경로당 반찬배달이 계속되고, 이들이 건강한 삶을 살아가기를 바라는 마음만은 변함이 없다. 그러나 본 사업 역시 시범사업으로 올해 12월까지 유효한 상황. 앞으로의 방향은 어떻게 될까.옥천군에서는 내년도 경로당급식 사업 '경로당 행복 한 끼 지원사업' 추진을 통해 반찬 배달사업을 이어갈 계획이다. 사업이 계속된다는 점에서 반가운 소식이지만, 옥천살림 상임이사이자 옥천군 농촌신활력플러스사업단장을 맡은 주교종 이사는 "새로운 사업이 기존 공동체 사업의 성과를 충분히 이어갈 수 있을지에 대해서는 고민이 필요하다"고 말한다. 주교종 이사는 기존 농촌신활력플러스사업과 이번 시범사업을 통해 발굴한 지역 주체의 역할이 새 사업에서는 희미해질 수 있다는 점을 우려했다. 지역농산물 활용 방안이 충분히 반영되지 않았다는 점도 아쉬움으로 꼽았다.주교종 이사는 "옥천살림이 이번 시범사업으로 반찬 배달사업을 바로 도입할 수 있었던 것도 신활력플러스 사업을 통해, 면 단위별 거점 조직이 발굴되는 등 경로당급식 기반이 마련되었기 때문"이라면서 "이번 시범사업에서는 학교 공공급식의 모델을 반영해, 식단표를 미리 정한 뒤 필요한 식재료를 배달하는 방식을 도입하고, 지역농산물 활용 비율도 80%까지 높였다"고 말했다.'주민자치를 통한 공동체 회복과 통합돌봄'이라는 본래의 취지를 살리기 위해서는 주민이 주체가 된 경로당급식을 설계해 나갈 필요가 있다는 설명이다. 이에 대한 옥천군의 공감과 이해가 필요한 상황. 주교종 이사는 "옥천군 여러 부서와 민간조직이 더욱 소통하며 함께 정책을 만들어나갈 수 있기를 기대한다"고 말했다.이러한 청사진을 통해 그가 그리는 마을은 "주민이 주민을 서로 돌보는" 곳이다. 주민이 각자의 재능을 살려 역할을 맡고, 함께 먹는 일을 시작으로 돌봄의 관계를 넓혀가는 마을이다.월간옥이네 통권 112호(2026년 10월호)글 사진 한수진