만장 든 시민, 상여 멘 전승자... 포은문화제가 달라졌다

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덧붙이는 글 | 이 기사는 용인시민신문에도 실렸습니다.

620년 전 용인으로 이어진 포은 정몽주의 천장길을 시민들이 함께 걸었다. 10월 10~11일 처인구 모현읍 능원리 포은 정몽주 선생 묘역 일원에서 열린 제22회 포은문화제는 '포은의 숨결–620을 잇다'를 주제로 역사와 전통, 오늘의 시민을 연결했다.천장행렬과 추모제례의 고증을 강화하고 지역사회 단체의 참여를 넓혔다. 어린이와 가족을 위한 체험에 새로운 기술을 활용한 콘텐츠도 더했다.한때 침체기를 걸었던 포은문화제가 내실과 참여의 폭을 키워가며 가능성을 높인 올해 제22회 포은문화제의 내용과 변화, 성과를 정리해 본다. /편집자올해 포은문화제의 중심에는 '620'이라는 숫자가 놓였다. 포은 정몽주 선생의 묘가 용인으로 옮겨진 지 620년이 되는 해라는 뜻이다.천장은 묘를 다른 곳으로 옮겨 장사 지내는 일을 말한다. 1406년 이뤄진 천장은 포은과 용인의 오랜 인연을 설명하는 중요한 역사적 사건이다.고려 말 문신이자 성리학자인 정몽주는 학문과 정치, 외교 분야에서 활동했다. 격변의 시대 자신의 신념을 지킨 인물로 기억되며 그의 절개를 상징하는 '단심가'는 오늘날까지 전해진다. 포은문화제는 이러한 삶과 정신을 지역사회가 함께 기리고 전하는 역사문화축제다.용인문화원(원장 최영철)이 주최하고 제22회 포은문화제 추진위원회(위원장 정양화)가 주관한 올해 행사는 천장 620주년을 맞아 포은과 용인의 관계를 다시 조명했다.주제인 '포은의 숨결 - 620을 잇다'에는 선현의 정신을 오늘의 삶으로 받아들이고 다음 세대에 전한다는 뜻이 담겼다.행사 구성도 이 방향에 맞췄다. 천장행렬과 추모제례로 역사의 뿌리를 되짚고 공연과 체험으로 시민들이 전통문화를 가까이 만나도록 했다. 어린이가 유생이 되고 지역단체 회원들이 만장을 들고 주민들이 전승예술을 선보이는 과정이 하나의 주제로 연결됐다.첫날인 10월 10일 오전에는 용인대학교 실용음악과와 국악과의 '젊은 국악, 마음을 잇다'가 문을 열었다.수지꿈학교의 청소년 전통놀이 프로그램과 '포은에 Y로드가 떴다!', 예원 춤너울 무용단 공연이 이어졌다.오후에는 대표 행사인 천장행렬과 추모제례가 열렸다. 조선시대 예장행렬을 재현한 행렬은 묘를 옮기는 역사적 과정을 보여주며 추모의 의미를 전했다. 이상일 용인시장은 명정을 받아 묘소에 전달했다. 명정은 고인의 관직과 성씨 등을 적은 붉은 깃발이다.기념식 이후에는 소리꾼 전태원의 '포은, 시간을 건너 노래하다'와 길병민의 축하공연이 이어졌다. 사회자와 관객이 함께하는 퀴즈 시간에 이어 거꾸로 프로젝트가 첫날 마지막 무대를 꾸몄다. 전통의례와 공연을 연결해 추모와 문화 향유가 함께 이뤄지도록 했다.둘째 날인 11일에는 제11회 용인시민속예술제가 열렸다. 지역의 민속문화를 이어온 주민들이 무대의 주인공이 됐다.타악그룹 '율'과 제22회 전국청소년국악경연대회 입상자 공연도 이어졌다. 용인문화원이 운영하는 시민문화대학은 해금과 판소리, 경기민요, 라인댄스를 선보였고 용인문화원 합창단도 공연에 참여했다.폐막식 이후에는 용인문화재단 '아임버스커' 무대가 마지막을 장식했다. 전문 예술인과 청소년, 시민 동아리가 함께 공연을 구성하며 참여의 폭을 넓혔다.무대 밖에서는 전통 복식과 전래놀이, 도자기 물레와 대장간 체험 등이 방문객을 맞았다. 모현읍 새마을부녀회 푸드존과 푸드트럭 공간도 마련됐다. 공연을 보고 체험과 먹거리를 즐기며 행사장에 머물 수 있도록 구성했다.다만 먹거리 운영의 질과 서비스 측면에서는 보완이 필요해 보인다.올해 문화제의 성장을 보여주는 대표적인 장면은 천장행렬이다. 포곡상여팀과 어린이유생단, 만장꾼, 풍물단, 취타대 등을 아우르는 약 300명 규모의 행렬로 준비됐다. 포은의 천장을 여러 세대와 지역단체가 함께 재현하는 데 의미를 뒀다.행렬 배치도에는 준비의 구체성이 드러난다. 취타대와 현수막, 기수단을 앞에 두고 집례관과 포도대장, 당상관·당하관 등이 뒤를 잇도록 구성했다. 이어 방상씨, 명정과 영여, 만장, 상여와 상주 등을 배치했다. 행렬의 순서와 역할을 세분화해 참여자들이 맡을 자리를 정했다.상여를 중심으로 한 재현은 포곡민속보존회(회장 정명순)가 맡았다. 전통 상장례를 바탕으로 한 '포곡상여놀이'는 2019년 용인시 향토민속 제3호로 신규 지정된 바 있으며 이번 천장행렬을 위해 연습을 거듭해 왔다.상여꾼 32명과 상여 앞 행렬 담당 24명 등 많은 회원이 참여했다. 용인문화원과 마을 주민은 집례관과 관원 등의 역할을 나누고 종중에서는 상주 역할을 맡았다. 전승 경험을 가진 단체와 지역 주민, 문중이 함께 역할을 분담했다.상여와 의복 등을 준비하는 일부터 참여자 배치와 이동 순서까지 여러 사람의 협력이 필요하다. 전통문화를 재현하는 무대 뒤에는 이처럼 지역사회가 축적해 온 경험과 협력 기반이 중요하다는 것을 이번 준비 과정에서도 확인할 수 있었다.추모제례의 복원과 고증도 중요한 축이다. 이를 위해 전담팀(TF)을 구성·운영하며 재현의 정확성을 높이는 데 힘을 기울였다.역사문화축제의 중심 의례를 관행에 따라 반복하기보다 근거를 살피고 보완하려는 전통문화 원형 복원 노력의 하나다.대규모 행렬을 준비하는 과정에서는 운영 인력의 한계를 지역사회 협력으로 풀어가려는 시도도 있었다.문화원 직원 5명이 많은 참여자와 비품, 차량 통제까지 모두 챙기기 어려운 여건에서 '제22회 포은문화제 천장행렬 어벤저스팀'을 꾸렸다. 임원들에게 행렬 참여와 지원을 요청하고 참여 임원을 단체대화방에 초대해 진행 상황과 역할을 공유했다.특히 지역단체의 적극적인 프로그램 참여는 매번 행사 인원 모집에 어려움을 겪어왔던 경험을 극복한 사례다.이를 위해 용인문화원은 서너 달 전부터 주요 지역사회 봉사단체 등과 협약사업을 벌여 상호 협력구조를 만드는 데 공을 들였다.사단법인 용인애향회(이사장 이은우), 국제라이온스협회 354-B지구 3지역(부총재 임갑순), 크리스토퍼평생교육원 용인지부총동문회(회장 민대규) 등과 상호 업무협약(MOU)을 체결하고 양 기관이 보유한 인적·물적 자원을 활용해 지역문화와 사회공헌 활성화를 위한 협력을 이어가기로 했다.협약 내용인 '지역문화 진흥과 문화복지 증진에 기여하고 시민이 함께 참여하는 따뜻한 지역공동체를 조성'하기 위한 결실이라 할 수 있다.이에 따라 실제 용인애향회 50명과 라이온스클럽 50명이 만장을 들고 행진에 참여함으로써 협약사업이 현장에서 함께 움직이는 참여로 이어졌다는 점에서 의미가 있다. 평소 각자 영역에서 활동하던 조직들이 지역의 역사문화유산을 중심으로 만난 셈이다.이러한 참여는 축제를 운영하는 힘을 키우는 동시에 시민과의 접점을 넓히는 데도 기여했다. 단체 구성원과 가족, 이웃을 통해 문화제가 알려지고 새로운 방문으로 연결될 수 있게 됐다.지역의 역사행사를 시민들이 함께 만들고 알리는 구조가 자연스럽게 형성됐다는 평가가 가능하다.문화제의 지속성은 해마다 행사를 치르는 능력과 함께 참여 관계를 얼마나 이어가느냐에 달려 있다. 올해 협약과 역할 분담을 통해 마련한 협력 기반은 다음 문화제를 준비하는 자산이다. 참여 경험이 쌓일수록 지역사회가 맡을 수 있는 역할도 넓어진다.가족 단위 방문을 이끄는 프로그램도 한층 구체화했다. 그동안 호응을 얻은 포은스쿨과 유생 키즈대회 등을 중심으로 어린이가 직접 참여할 수 있는 내용을 적극적으로 배치했다. 역사를 설명하는 데서 나아가 배움과 놀이를 통해 경험하도록 구성했다.포은스쿨 시즌4 '마법한자!'는 어린이가 옛 배움의 문화를 친근하게 접하도록 했다. 어린이 과거시험 체험인 '도전! 꼬마 장원급제'는 유생과 과거라는 역사적 소재를 참여 프로그램으로 풀었다. 옷을 입고 문제를 풀며 옛사람의 생활을 상상하는 경험이다.'도전! 골든벨'은 체험과 함께 퀴즈 형식을 배치해 어린이들이 배운 내용을 떠올리고 참여의 재미를 느낄 수 있도록 했다. 전통문화 체험에 여러 방식의 활동을 더한 구성이다.'경기도 문화장인! 대장간 이야기와 도자기 물레체험'도 눈길을 끈 프로그램이다. 장인의 작업과 도구를 가까이에서 접하고 직접 손을 움직이는 체험은 전통 기술을 구체적으로 이해하는 통로가 됐다. 복식과 전래놀이 체험은 행사장 곳곳에서 어린이들의 참여 기회를 넓혔다.어린이 프로그램의 확대는 가족 전체의 방문으로 이어졌다. 자녀가 체험에 참여하는 동안 보호자도 공연과 묘역을 둘러보며 포은과 용인의 인연을 접하게 마련이다.가족이 함께 경험하고 대화할 내용이 생긴다는 점에서 역사문화축제의 저변을 넓히는 중요한 장치다.청소년에게도 참여의 자리가 마련됐다. 어린이유생단과 Y로드 프로그램, 청소년 국악 무대는 다음 세대가 축제의 구성원으로 들어오는 통로다. 어린이 체험에서 청소년 활동, 시민예술 무대로 이어지는 구성이 여러 세대의 참여를 뒷받침했다.전통을 전달하는 방식에도 변화를 줬다.인공지능(AI) 기술을 활용한 영상 창작물은 올해 문화제에 새로운 볼거리를 보탰다. 역사적 소재를 오늘의 영상 언어로 표현하면서 전통과 새로운 기술의 접점을 만들었다.역사문화축제는 유산의 가치를 지키는 일과 함께 새로운 관람객이 관심을 가질 표현 방식을 찾아야 한다. 영상 콘텐츠는 낯선 인물과 이야기에 시선을 끌고 행렬과 제례 등 다른 프로그램에 대한 관심으로 연결하는 역할을 할 수 있다.'나의 단심 620' 시민참여 챌린지는 포은의 정신을 각자의 삶과 연결해 생각하도록 했다.처인성문화제에서 이어진 'RE-BORN 미션'은 두 축제를 연속적으로 경험하는 장치다. 안내물도 처인 수호대의 미션에 이어 포은문화제의 역사 탐방을 완주하도록 소개했다.문화제 이후 전해진 한 참관기는 마을 주민들이 스스로 준비하고 민속문화를 재현하는 모습에 주목했다. 전통을 지키는 일이 지역의 정체성과 공동체 정신을 이어가는 과정이라는 평가였다.무대의 완성도와 함께 그 무대를 만드는 사람들의 참여가 축제의 가치로 읽힌 것이다.올해 문화제는 주차 공간 부족 등 접근의 불편함에도 지난해보다 많은 방문과 여러 지역의 새로운 참여층을 확보했다. 천장행렬의 내실화와 단체 참여, 가족 체험과 새로운 콘텐츠가 함께 작용한 성과다.다만 참여 확대를 이어가려면 관람 여건도 함께 개선해야 한다.행사 안내에는 능원초등학교 운동장을 주차장으로 제시하고 대중교통 이용편도 소개했지만 늘어나는 방문에 대응할 주차와 이동 동선, 현장 안내체계는 계속 보완해야 할 과제다.참여 성과를 자료로 남기는 일도 중요하다. 방문 지역과 첫 방문 여부, 선호 프로그램 등을 파악하면 어떤 변화가 새로운 참여를 이끌었는지 구체적으로 살필 수 있다.고증 자료와 운영 기록, 시민의 평가가 쌓일 때 다음 문화제의 방향도 더욱 분명해진다.620년의 시간을 잇는 현장에는 만장을 든 시민과 상여를 멘 전승자, 제례를 준비한 사람들과 유생이 된 어린이들이 있었다. 이들의 역할과 경험이 모여 포은문화제를 만들었다.포은의 역사를 기억하는 사람들이 늘어나면서 문화제도 지역사회가 함께 이어가는 축제로 성장하고 있다.