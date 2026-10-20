김기현 "원전 밀집 부·울·경, 전기요금 지역별 차등제 반영돼야"

큰사진보기 ▲국민의힘 김기현 의원(울산 남구을)이 19일(월) 국회에서 열린 기후에너지환경노동위원회 국정감사에서 한국전력에 질의하고 있다. ⓒ 국회생방송 갈무리 관련사진보기

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정부가 지난 8월, 지역 균형발전과 산업경쟁력을 강화한다며 산업용 전기요금 지역별 차등요금제(산업용 지역 전기요금제) 설계안을 공개했다.그 내용은 송전비용, 전력자급률, 균형성장요소 등을 고려해 전국을 크게 4개 권역(수도권 북부, 수도권 남부, 중부권, 남부권)으로 나누고 차등 요금을 적용하겠다는 것.이에 국민의힘 김기현 의원(울산 남구을)이 19일(월) 국회에서 열린 기후에너지환경노동위원회 국정감사에서 "원전 밀집 지역인 부·울·경은 산업뿐만 아니라 전력생산에서도 대한민국에 큰 기여를 해왔다"라며 "각 지역의 특성을 반영하지 못한 채 졸속으로 진행된다면 오히려 지역의 산업경쟁력을 약화시킬 것"이라며 제도의 전면 재설계를 주문했다.요지는 '경상권과 전라권을 함께 남부권으로 묶은 정부 발표안이 역차별 가능성이 있다'는 것으로개선을 요구했다.김 의원은 이날 한국전력공사에 대한 질의에서, 경상권(부산·울산·경남·대구·경북)과 전라권(광주·전북·전남)의 전력 통계를 비교하며 설계안의 불합리함을 지적했다.김 의원이 제출받은 자료에 따르면, 경상권의 최근 5년간 발전량 평균은 전라권의 2.6배, 전력판매량은 1.7배, 전력자립률은 1.3배, 송전설비는 2.2배에 달했다.이와 같은 자료를 토대로 김 의원은 "정부가 요금제도 설계의 근거로 든 전력자립률에서 경상권이 전라권과 같은 권역으로 묶인 것은 부당하며, 송전비용 역시 송전설비나 자립률에 따르면 훨씬 적을 것이기에 두 지역이 같은 할인 폭을 적용받는 것은 옳지 않다"라고 지적했다.또한, 김 의원은 정부가 산업용 지역 전기요금제 지원을 위해 필요한 연간 약 2.8조 원 중 약 1조 원가량을 비수도권 발전사의 전력 도매 단가를 인하하는 LMP(전력시장 지역별 가격제 도입) 제도를 통해 마련한다는 방침에 대해서도 문제를 제기했다.김 의원은 "경상권 지역은 전력자급률이 높아 송전계통 부담에 기여도가 낮은데도, 비수도권이라는 이유로 도매단가 할인까지 감내해야 하는 것은 역차별"이라고 지적했다.김 의원은 "정부는 지방우대지수 등을 활용해 행정구역별 요금을 다시 세분화할 계획이라지만, 이미 경상권과 전라권을 하나의 권역으로 묶어 동일한 요금 범위를 설정한 뒤 재차 세분화하는 것은 옳지 않다"라며 "지금이라도 발전량, 송전비용 등 전력 통계를 세밀하게 반영한 뒤에, 세분화된 권역에 따라 차등 요금제를 적용해야 한다"라고 강조했다.