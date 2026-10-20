법사위원장 "관심 큰 사건은 큰 법정에서, 판사 목소리도 잘 들리게"

큰사진보기 ▲질의하는 서영교 위원장더불어민주당 서영교 의원이 20일 광주고등법원에서 열린 국회 법제사법위원회 국정감사에서 질의하고 있다. 2026.10.20 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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큰사진보기 ▲법정 밖 기자들14일 '장윤기 사건 수사팀장' 재판이 방청석이 단 13개 뿐인 광주지방법원 102호 '초미니 법정'에서 진행되고, 입석 취재 마저 불허되면서 기자들이 법정 밖 의자에 앉아 대기하고 있다. 이들 외에도 몇몇 방청객이 법정 문 앞에 서서 대기했다. 2026. 10. 14 ⓒ 김형호 관련사진보기

큰사진보기 ▲서영교 국회 법제사법위원장이 20일 장용기 광주지방법원장에게 재판 운영 개선을 주문하며 국정감사장 화면에 띄운 <오마이뉴스> 보도 요약본. ⓒ 국회방송 관련사진보기

사회적 관심이 큰 사건을 방청석 13개짜리 '초미니 법정'에서 진행하고 입석 취재까지 불허한 광주지방법원의 재판 운영이 국정감사 도마에 올랐다.서영교 국회 법제사법위원장은 20일 광주지방법원 등에 대한 국정감사에서 <오마이뉴스> 보도를 참고한 자료를 화면에 띄우고, 국민적 관심이 큰 사건의 방청과 취재 기회를 확대할 것을 주문했다.해당 보도는 '여고생 살해범' 장윤기 사건의 축소·은폐 의혹을 받는 경찰 수사팀장의 재판이 협소한 법정에서 진행되고 입석 방청까지 금지되면서 취재기자 등 방청객 일부가 발길을 돌리거나 법정 밖에서 대기해야 했다는 내용을 담고 있다.해당 재판부는 첫 공판기일과 달리 두번째 공판기일에는 입석 방청을 금지한다는 안내문을 붙이면서도 그 사유는 밝히지 않았다.헌법 제109조가 재판의 심리와 판결을 원칙적으로 공개하도록 규정하고 있지만, 방청석 13개짜리 법정에서 입석 방청까지 제한하는 재판 운영이 '재판 공개' 원칙의 취지에 부합하는지 의문을 제기한 보도였다.이날 서 위원장은 장용기 광주지법원장에게 관심이 큰 사건인 만큼 더 넓은 법정에서 재판을 진행했어야 한다고 지적했다. 장 원장은 "법정 사정이 열악하다"며 "공간이 넓은 형사대법정에서는 다른 형사사건 재판이 진행되고 있어 법정을 변경하기 어려웠다"는 취지로 답했다.그러자 서 위원장은 "관심이 큰 사건은 더 많은 사람이 재판을 지켜보고 그 내용을 알릴 수 있도록 향후 법정 운영에 신경 써야 한다"고 거듭 주문했다. 공간이 부족하다면 예산을 확보해서라도 개선해야 한다고 요구했다.법정에서 재판장의 말이 방청객에게 제대로 전달돼야 한다는 지적도 나왔다.서 위원장은 "판결문을 쉽게 쓰려는 노력과 함께 법정에서 판사님들이 목소리라도 잘 들리도록 크게 해주셔야 한다"고 했다. 판결문이 어렵고 헷갈리는 데다, 재판장 목소리마저 작을 경우 국민이 이해하기 어렵기 때문에 쉽고 명료하게 전달할 필요가 있다는 취지였다.서 위원장은 그러면서 "별것 아닌 이야기처럼 보일 수 있지만 저희들이나 (국정감사에서) 이런 문제를 짚을 수 있을 것 같다"며 거듭 당부했다. 장 원장은 개선 주문에 "네, 알겠습니다"라고 답변했다.