법사위원장 "관심 큰 사건은 큰 법정에서, 판사 목소리도 잘 들리게"

사회적 관심이 큰 사건을 방청석 13개짜리 '초미니 법정'에서 진행하고 입석 취재까지 불허한 광주지방법원의 재판 운영이 국정감사 도마에 올랐다.
서영교 국회 법제사법위원장은 20일 광주지방법원 등에 대한 국정감사에서 <오마이뉴스> 보도를 참고한 자료를 화면에 띄우고, 국민적 관심이 큰 사건의 방청과 취재 기회를 확대할 것을 주문했다.
해당 보도는 '여고생 살해범' 장윤기 사건의 축소·은폐 의혹을 받는 경찰 수사팀장의 재판이 협소한 법정에서 진행되고 입석 방청까지 금지되면서 취재기자 등 방청객 일부가 발길을 돌리거나 법정 밖에서 대기해야 했다는 내용을 담고 있다.
해당 재판부는 첫 공판기일과 달리 두번째 공판기일에는 입석 방청을 금지한다는 안내문을 붙이면서도 그 사유는 밝히지 않았다.
헌법 제109조가 재판의 심리와 판결을 원칙적으로 공개하도록 규정하고 있지만, 방청석 13개짜리 법정에서 입석 방청까지 제한하는 재판 운영이 '재판 공개' 원칙의 취지에 부합하는지 의문을 제기한 보도였다.
이날 서 위원장은 장용기 광주지법원장에게 관심이 큰 사건인 만큼 더 넓은 법정에서 재판을 진행했어야 한다고 지적했다. 장 원장은 "법정 사정이 열악하다"며 "공간이 넓은 형사대법정에서는 다른 형사사건 재판이 진행되고 있어 법정을 변경하기 어려웠다"는 취지로 답했다.
그러자 서 위원장은 "관심이 큰 사건은 더 많은 사람이 재판을 지켜보고 그 내용을 알릴 수 있도록 향후 법정 운영에 신경 써야 한다"고 거듭 주문했다. 공간이 부족하다면 예산을 확보해서라도 개선해야 한다고 요구했다.
법정에서 재판장의 말이 방청객에게 제대로 전달돼야 한다는 지적도 나왔다.
서 위원장은 "판결문을 쉽게 쓰려는 노력과 함께 법정에서 판사님들이 목소리라도 잘 들리도록 크게 해주셔야 한다"고 했다. 판결문이 어렵고 헷갈리는 데다, 재판장 목소리마저 작을 경우 국민이 이해하기 어렵기 때문에 쉽고 명료하게 전달할 필요가 있다는 취지였다.
서 위원장은 그러면서 "별것 아닌 이야기처럼 보일 수 있지만 저희들이나 (국정감사에서) 이런 문제를 짚을 수 있을 것 같다"며 거듭 당부했다. 장 원장은 개선 주문에 "네, 알겠습니다"라고 답변했다.
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