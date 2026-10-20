해병대, 2028년까지 '준4군 체제' 전환 추진... 작전사 창설·작전통제권 환원

큰사진보기 ▲ 20일 오전 충남 계룡시 계룡대에서 열린 국회 국방위원회의 해군본부 등에 대한 국정감사에서 해병대사령부 업무보고가 진행되고 있다. 2026.10.20 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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해병대가 올해 말 해병 1사단의 작전통제권을 육군으로부터 넘겨받고, 2028년까지 해병작전사령부를 창설하는 등 '준4군 체제' 전환을 추진한다. 해군은 핵추진잠수함과 유·무인전력모함 확보를 추진하는 한편, 인공지능(AI) 기반의 유·무인 복합전투체계 구축에 나선다.해군본부와 해병대사령부는 20일 충남 계룡대에서 열린 국회 국방위원회 국정감사에서 이 같은 내용의 주요 업무계획을 보고했다.주일석 해병대사령관(중장)은 이날 인사말에서 "해병대 전 장병 및 군무원은 새로운 안보환경 변화를 명확히 인식한 가운데, 준4군 체제로의 개편 등 국가전략기동부대의 위상과 역할에 부합되기 위해 노력하고 있다"고 밝혔다.해병대가 추진하는 준4군 체제는 해병대를 해군 소속으로 유지하면서도 육·해·공군에 준하는 독립적인 지휘·감독 권한을 부여하는 구상이다. 현재 해군참모총장에게 있는 해병대 관련 권한을 해병대사령관에게 이양하고, 육군이 행사하는 해병대 주요 부대의 작전통제권을 단계적으로 환원하는 것이 핵심이다.해병대는 이를 위해 국군조직법 개정, 해병 1·2사단 작전통제권 전환, 지휘구조 및 조직 개편, 첨단전력 보강, 상급부대 진출 기회 확대 등 5대 과제를 추진하고 있다고 보고했다.우선 경북 포항에 주둔하는 해병 1사단의 작전통제권을 오는 12월 육군 제2작전사령부에서 해병대로 전환할 계획이다. 지난 9월 합동참모본부의 전투준비태세 검증을 거쳤으며, 이달 호국훈련을 통한 평가와 다음 달 군무회의 의결 등을 거쳐 전환 절차를 마무리한다는 방침이다.해병 1사단은 평시와 전시 작전통제권을 모두 환원받는다. 반면 김포·강화 지역을 담당하는 해병 2사단은 2028년까지 평시 작전통제권을 육군 수도군단에서 해병대로 전환하는 것을 목표로 하고 있다. 전시 작전통제권은 당분간 육군 수도군단에 남겨두고 향후 전력 보강과 작전 여건을 고려해 전환 여부를 검토할 계획이다.해병대는 2028년 해병작전사령부 창설도 추진한다. 현재 해병대사령관에게 집중된 군정과 군령 기능을 분리해 해병대사령부는 인사·교육·군수와 전력 건설을, 신설 작전사령부는 작전 지휘를 담당하도록 하는 구상이다.이에 따라 현재 경기 화성에 있는 해병대사령부를 육·해·공군 본부가 위치한 계룡대로 이전하고, 기존 사령부 부지에 해병작전사령부를 설치하는 방안도 검토하고 있다.해병대는 국군조직법을 개정해 기존 상륙작전 외에 신속대응작전과 전략도서방위작전 등을 임무에 명시하는 방안도 추진한다. 차세대 상륙돌격장갑차(KAAV-II), 상륙공격헬기, 무인항공기와 군집드론 등 첨단전력 확보에도 나설 방침이다.해병대의 준4군 체제 전환은 단순한 조직 개편을 넘어 작전 지휘체계의 변화라는 점에서 의미가 있다. 그동안 해병대의 주력 부대인 1·2사단은 육군의 작전통제를 받아왔다. 앞으로 작전통제권 환원과 작전사령부 창설이 이뤄지면 해병대가 자체 지휘체계를 통해 주요 작전을 수행할 수 있는 범위가 확대된다.한편 해군은 북한의 해상 핵·미사일 위협과 미래 전장 환경 변화에 대응하기 위해 해양 기반 한국형 3축체계와 유·무인 복합전투능력을 강화하겠다고 밝혔다.김경률 해군참모총장(대장)은 인사말에서 "오늘날 국제질서의 불확실성과 한반도를 둘러싼 안보환경의 변화 속에서 국가의 생존과 미래를 뒷받침하는 바다의 중요성은 더욱 커지고 있다"고 강조했다.이어 "강한 해군력은 이러한 해양수호의 기반이자, 해양주권과 국가의 평화와 번영을 뒷받침하는 핵심역량"이라고 밝혔다.해군은 핵추진잠수함 확보에 대비해 지난 5월 1일 핵추진잠수함 추진단을 창설했다고 보고했다. 추진단은 사업 착수와 설계·건조, 시험평가, 전력화 준비 등 단계별 과제를 검토하고 있다.기존 경항공모함 사업을 무인전력 운용 중심의 유·무인전력모함으로 변경하는 방안도 추진하고 있다. 해군은 지난해 10월 소요 변경을 제기했으며 현재 합동참모본부가 검토 중이라고 설명했다. 목표 전력화 시기는 2040년대 초다.이와 함께 한국형구축함(KDDX), 해양정보함-Ⅲ, 함대지탄도유도탄, 장거리 해상자폭용 무인항공기, SM-3·SM-6 함대공유도탄 등을 확보해 해상 감시와 정밀타격, 미사일 방어능력을 강화할 계획이다.