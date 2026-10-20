인공지능의 발전과 소수자 인권의 위기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 인권연대 웹진 <사람소리>에도 실립니다.이 기사는 인권연대 웹진 <사람소리>에도 실립니다. 글쓴이 김형수 인권연대 칼럼니스트는 현재 장애인학생지원네트워크 사무국장으로 재직 중입니다.

바야흐로 인공지능(AI)의 시대다. 기술의 비약적 발전은 인류에게 전례 없는 편리함을 선사하고 있으며, 특히 장애인과 소수자의 삶을 획기적으로 개선할 구원투수로 묘사되곤 한다. 시각장애인을 위해 눈앞의 풍경을 실시간으로 묘사해 주는 시각 보조 AI, 세상의 모든 소리를 즉각 수어와 문자로 번역하는 가상 아바타와 스마트 안경, 뇌파와 안구의 떨림만으로 음성을 합성해 내는 신경망 인터페이스까지 기술이 가진 포용적 가능성은 무궁무진해 보인다. 이러한 서사 속에서 장애인과 소수자는 마침내 기술의 은총을 입어 신체적·환경적 결핍을 메우고, 비장애인 중심의 세계로 안전하게 '정상화'될 수혜자로 그려진다.그러나 이러한 기술적 유토피아의 환상 이면에는 장애인과 소수자의 인권을 심각하게 위협하는 구조적 부작용과 위험성이 도사리고 있다. 인공지능은 진공 상태에서 스스로 작동하는 객관적 기계가 아니다. 그것은 인간 사회의 데이터와 가치관, 그리고 기득권 중심의 편향을 학습하여 결과를 도출하는 거울과 같다. 따라서 기존 사회에 존재하는 차별, 편향, 불평등이 고스란히 알고리즘에 내재화될 수밖에 없다. 인공지능이 고도화될수록 소수자에 대한 배제와 감시는 더욱 정교해지며, 인간 존엄성의 훼손은 은밀한 방식으로 진행된다.인공지능 모델의 성능은 학습에 사용되는 데이터의 양과 질에 의해 좌우된다. 그러나 현재 인공지능 개발을 주도하는 데이터 세트는 대부분 비장애인, 백인, 남성, 주류 집단 중심으로 편중되어 구축된다. 장애인이나 특정 소수자 집단의 신체적 특징, 언어적 패턴, 행동 양식은 전체 데이터 풀(Pool)에서 극히 적은 비중을 차지하거나 아예 '이상치(Outlier)'로 분류되어 시스템 설계 단계에서 배제된다.국내외 기술윤리 연구 논문들에 따르면, 안면인식 기술의 경우 비전형적인 안면 근육 구조나 불수의적 움직임을 가진 장애인의 얼굴을 제대로 인식하지 못하거나 시스템 오류를 일으킨다. 심지어 치안 유지 AI 시스템에서는 이를 범죄 가해자의 이상행동이나 징후로 오인하는 치명적인 오류를 범하기도 한다. 음성 인식 AI 역시 청각장애나 언어장애를 가진 당사자의 발화, 혹은 특정 소수자 집단의 독특한 악센트와 억양을 인식하지 못해 서비스 이용 자체를 제한하는 결과를 초래한다.더욱 심각한 것은 기업의 고용 심사, 금융권의 신용 평가, 공공서비스의 수급자 선정 등에 인공지능 평가 알고리즘이 무비판적으로 도입되면서 발생한다. 과거의 데이터적 통계를 학습한 AI는 고용 공백기가 많거나 신체적 지원이 필요한 장애인 지원자를 '생산성이 낮은 군'으로 자동 분류하여 서류 심사에서 원천 배제하는 경향을 보인다. 이는 소수자가 자신의 역량을 증명할 기회조차 박탈하는 '구조적 차별의 자동화'이자 '기계적 배제'의 실상이다.최근 지자체와 복지 시설을 중심으로 발달장애인의 도전적 행동(자해, 타해 등)을 분석하기 위한 지능형 CCTV나 실종 예방용 스마트워치 등 AI 기반 관제 시스템 도입이 급증하고 있다. 이상행동을 자동 감지하는 스마트 시스템은 취약계층의 안전망을 촘촘하게 만드는 혁신적인 성과로 포장되지만, 이는 동시에 심각한 인권 침해의 뇌관을 품고 있다.발달장애인을 비롯한 소수자 당사자들은 자신의 일거수일투족이 녹화되고 위치가 실시간으로 추적되는 시스템에 대해 명시적이고 실질적인 동의를 행사하기 어렵다. 대다수 상황에서 이들의 프라이버시 권리는 '안전 관리'와 '보호'라는 행정 편의주의적 명분 하에 손쉽게 묵살된다.많은 인권 연구 논문들은 이러한 조치가 장애인을 존엄한 인권의 주체로 대하는 것이 아니라, 단순히 통제와 감시의 대상으로 전락시킨다고 엄중히 경고한다. 24시간 가동되는 AI 감시 체계 하에서 당사자들은 일상적인 행동 통제를 경험하며, 이는 오히려 정서적 불안이나 스트레스를 악화시켜 돌봄의 지향점과 정반대의 결과를 낳을 수 있다. 약자를 보호한다는 명목의 기술이 역설적으로 그들의 가장 기본적인 사생활의 자유를 침해하는 디지털 감옥으로 작용하고 있는 것이다.정부 기관과 복지 현장에서는 AI 자동 안부전화, 복지 로봇, 사물인터넷(IoT) 기반 취약계층 통합돌봄 사업을 적극적으로 확대하고 있다. 예산 절감과 업무 효율화를 앞세운 이러한 스마트 복지 정책들은 실제 현장에서 필수적인 대면 돌봄 인력의 감축이나 관련 예산의 삭감으로 이어질 위험성이 매우 크다.그러나 복지와 돌봄의 본질은 단순히 대상자의 물리적 생존 상태를 확인하거나 기능적인 보조를 제공하는 것에 그치지 않는다. 인간과 인간 사이의 따뜻한 눈빛, 정서적 교감, 유대감, 그리고 유기적인 상호작용은 고립되기 쉬운 소수자들의 사회성을 유지하고 심리적 안정을 보장하는 핵심 자산이다. 우리는 코로나19 팬데믹 시기를 지나며 대면 소통의 단절이 가져오는 인간적 소외와 정신적 황폐화를 충분히 경험한 바 있다.만약 인공지능 기기나 태블릿 화면 뒤에 장애인을 앉혀두고 '스마트 복지'를 달성했다고 착각한다면, 이는 당사자의 사회적 단절을 심화시키고 인지적·정서적 퇴행을 유발하는 '구조적 방임'을 낳을 뿐이다. 기계의 프로그래밍된 대답은 인간 복지사의 진심 어린 손길과 온기를 결코 대신할 수 없다.인공지능 기술이 급속도로 생활 양식 전반에 깊숙이 자리 잡으면서, 이를 다루고 활용하는 디지털 역량이 새로운 사회적 권력으로 부상하고 있다. 그러나 청년이나 중장년층을 대상으로 하는 수많은 AI 실무 교육이나 생성형 AI 활용 프로그램의 내면을 들여다보면 실상 심각한 배제 구조가 발견된다. 학습 환경 내에 문자 통역, 수어 해설, 쉬운 말 교재, 그리고 장애 유형별 보조공학기기 지원 등 기본적인 '배리어프리(Barrier-free)' 환경이 제대로 갖추어지지 않은 경우가 허다하기 때문이다.또한 최근 공공기관이 앞다투어 도입하는 생성형 AI 기반 맞춤형 민원 챗봇 시스템 역시 가독성이 떨어지거나 인지장애인을 위한 '쉬운 설명(Easy-read) 모드'가 제공되지 않아 발달장애인이나 고령층 소수자들이 이용하기에 턱없이 복잡하다. 결과적으로 기술이 고도화될수록, 그 기술을 온전히 향유하고 통제할 수 있는 주류 집단과 기술로부터 소외되는 소수자 집단 간의 '2차 디지털 정보 격차'는 더욱 가파르게 벌어진다. 인공지능이 사회적 불평등을 완화하기는커녕, 접근성의 장벽을 높여 새로운 형태의 독점과 소외를 정당화하는 도구로 전락하고 있다는 지적이 나오는 이유다.인공지능이 장애인과 소수자에게 진정한 '약'이자 인류의 동반자로 기능하기 위해서는 현재의 맹목적인 기술 속도전에서 잠시 멈춰 서서 강력한 인권 중심의 가이드라인과 거버넌스를 정립해야 한다. 유엔 장애인권리협약(UN CRPD) 위원회가 디지털 환경에서도 협약 제9조 '접근성(Accessibility)'과 제5조 '평등 및 비차별' 원칙을 엄격하게 준수해야 한다고 천명한 것은 시사하는 바가 크다.이를 실현하기 위해 우리 사회는 다음과 같은 제도를 마련해야 한다.첫째, 알고리즘 투명성 법제화: 지자체 및 국가 단위에서 '인공지능 기본 조례'를 조속히 제정 및 정비하고, 그 내부에 '장애인 및 소수자 차별 방지 조항'을 신설해야 한다. 특정 신체 조건이나 비전형적 행동 양식을 가진 주민이 알고리즘의 오류나 편향성으로 인해 불이익을 받지 않도록 소스 코드와 알고리즘의 투명성을 정기적으로 실사하고 점검할 법적 근거가 마련되어야 한다.둘째, 인권영향평가제 의무화: AI 시스템을 공공 부문에 발주하거나 도입하기 전, 해당 기술이 사회적 약자의 기본권과 프라이버시를 침해할 소지가 있는지 사전에 면밀히 평가하는 '장애인·소수자 인권영향평가제'를 의무화해야 한다. 개발 과정에 소수자 당사자가 직접 모니터링단으로 참여하는 구조적 통로 역시 필수적이다.셋째, 인간 중심 복합 돌봄 체계 수립: 인공지능과 스마트 기기는 어디까지나 인간 복지 인력의 업무를 보조하고 사각지대를 메우는 수단으로만 한정해야 한다. 기존의 방문 요양, 활동 지원 등 필수적인 대면 돌봄 서비스를 기술 도입을 빌미로 일방적으로 축소하거나 대체해서는 안 되며, 주기적인 직접 방문과 디지털 안부 확인이 결합된 '인간 중심의 복합 돌봄 체계'를 제도화해야 한다.기계가 내리는 의사결정과 자동화된 시스템이 인간의 운명을 좌우하는 시대의 초입에서, 인공지능 기술의 진정한 성패는 그것이 얼마나 똑똑하고 효율적인가가 아니라, 단 한 사람의 사회적 소수자도 뒤에 남겨두지 않을 만큼 '얼마나 다정하고 포용적인가'에 달려 있다. 기술의 발전 속도보다 중요한 것은 인권의 속도이며, 인간 존엄성에 대한 감수성이 전제될 때 비로소 인공지능은 모두를 위한 구원이 될 수 있을 것이다.