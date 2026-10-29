"바다가 살아야 어민이 산다"… 동해안 해양경제 살릴 해법은

큰사진보기 ▲황폐해진 동해안 바다사막화 ⓒ 진재중 관련사진보기

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큰사진보기 ▲'해양수산 거점 기능 구축과 지속 가능한 동해안'을 주제로 열린 한반도해조류 포럼 ⓒ 진재중 관련사진보기

"바다가 살아야 어민이 살고, 어민이 살아야 우리 어촌도 살아납니다."

큰사진보기 ▲동해안의 전통 어업 방식으로 미역을 채취하는 정상록 어부 ⓒ 진재중 관련사진보기

큰사진보기 ▲창경바리 사진 ⓒ 진재중 관련사진보기

큰사진보기 ▲윤중경 회장은 공공기관 유치 역시 특정 기관의 이전에만 초점을 맞춰서는 안 된다는 방향을 제시했다 ⓒ 진재중 관련사진보기

큰사진보기 ▲ 이충일 교수는 강릉이 연구개발을 중심으로 자생력을 갖춘 도시로 변화해야 한다고 제안했다. ⓒ 진재중 관련사진보기

큰사진보기 ▲동해안 시범사업을 전국으로 확대해 기후위기 대응과 해양 탄소산업 육성, 어민 소득 증대가 함께 이뤄지는 새로운 해양경제 모델을 구축해야 한다고 강조하는 이영호 전의원 ⓒ 진재중 관련사진보기

큰사진보기 ▲최옥인 ⓒ 진재중 관련사진보기

큰사진보기 ▲완도 해양치유센터 ⓒ 진재중 관련사진보기

큰사진보기 ▲포럼 종합토론 ⓒ 진재중 관련사진보기

"공공기관 유치는 단순히 기관을 이전하는 데 그쳐서는 안 됩니다. 강원 동해안의 특성을 살린 해양치유센터 등 관련 기관을 유치하고, 지역 대학과 연계해 연구와 교육, 취업으로 이어지는 체계를 만들어야 합니다. 무엇보다 지역 대학생과 청년들이 고향을 떠나지 않고 일할 수 있는 양질의 일자리를 만드는 것이 중요합니다."

"어민들에게 중요한 것은 공공기관이 몇 개 들어오느냐보다 그 기관이 우리 바다를 살리는 데 어떤 역할을 하느냐는 것입니다. 미역과 다시마가 사라지는 원인을 제대로 조사하고, 다시 자랄 수 있는 환경을 만드는 연구와 정책이 필요합니다."

큰사진보기 ▲한반도해조류포럼 취재 ⓒ 진재중 관련사진보기

큰사진보기 ▲바다삶터를 향하는 어선들 ⓒ 진재중 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 한반도해조류포럼블로그에도 실립니다.

동해안 바다가 달라지고 있다.한때 미역과 다시마가 숲을 이루던 바닷속 암반에는 해조류가 사라진 빈자리가 늘어나고 있다. 수온 상승과 해양환경 변화는 어장의 모습을 바꾸고, 수산자원 감소와 어촌 고령화는 오랫동안 바다를 삶의 터전으로 삼아온 사람들의 생계까지 위협하고 있다. 바다의 위기는 더 이상 해양생태계만의 문제가 아니다. 어업과 관광, 지역산업과 일자리, 나아가 동해안 지역사회의 지속가능성과 직결된 문제다.이러한 현실에서 동해안의 미래를 어떻게 설계할 것인가.29일 오후 강원대학교 강릉캠퍼스 생명과학대학 2호관에서 열린 '동해안 바다의 미래를 설계하다' 포럼은 이 질문에 대한 해법을 모색하기 위해 마련됐다. '해양수산 거점 기능 구축과 지속 가능한 동해안'을 주제로 열린 이번 포럼에서는 공공기관 유치와 연구도시 조성, 바다숲 복원, 양식해조류 탄소배출권 확보, 블루카본을 활용한 어촌경제 활성화 방안 등이 논의됐다. 행사는 한반도해조류포럼과 한국조류학회, 강원대학교, 강릉권역지역협력센터, 가톨릭관동대학교 ANCHOR사업단이 공동 주최했다.이번 포럼의 핵심은 크게 두 가지였다. 하나는 동해안 해양수산 문제를 지속적으로 조사하고 연구할 국가 차원의 거점 기능을 구축하는 것이고, 다른 하나는 사라지는 바다숲을 복원해 해양생태계와 어촌경제를 함께 회복하는 것이다.행사 안내에 이어 마련된 문화 프로그램에서는 동해안의 어업문화와 바다의 생태적 가치를 돌아보는 시간이 이어졌다. 정동진에서 오랫동안 어업에 종사해 온 정상록(81) 어민은 인사말을 통해 바다를 살리는 일이 곧 어민의 삶과 어촌의 미래를 지키는 일이라고 강조했다.정씨는 평생 바다에서 고기를 잡으며 가족을 부양해 왔다. 그에게 바다는 단순한 자연환경이 아닌 삶의 터전이었다. 그가 기억하는 바닷속에는 미역과 다시마가 숲을 이루고, 그 사이로 물고기들이 모여들었다. 그러나 세월이 흐르면서 해조류가 사라지고 수산자원도 줄어들었다.그는 전통 어업인 '창경바리'를 후손들에게 전하기 위해서도 노력해 왔다. 어업기술이 다음 세대로 이어지려면 그 바탕이 되는 바다와 어촌이 함께 살아 있어야 한다는 생각에서다.정씨는 바다를 살리는 정책이 연구실과 행정기관의 논의에만 머물러서는 안 된다고 당부했다. 평생 바다를 지켜본 어민들의 경험을 정책에 반영하고, 어민들이 복원사업에 직접 참여할 수 있어야 한다는 것이다. 그의 인사말은 이번 포럼이 어민들의 삶과 맞닿아 있음을 보여줬다.개회 프로그램에서는 최혜영 시인의 시낭송 '해양송가'와 해조류를 주제로 한 영상도 마련됐다.김동명 시인의 작품 '해양송가'는 바다를 생명과 희망의 공간으로 바라보는 시다. 바다를 단순한 자원의 보고가 아니라 인간의 삶과 정신을 품은 존재로 표현한 시다.이어 소개된 영상 '해조류로 잇는 평화의 바다'는 남과 북을 가르는 정치적 경계와 달리 바닷속 생태계는 하나로 연결되어 있다는 메시지를 담았다. 해류와 해양생물은 경계선을 따라 멈추지 않는다. 따라서 해조류 복원과 해양생태계 보전은 한 지역이나 한 국가만의 과제가 아니라 공동으로 대응해야 할 문제라는 것이다. 또 다른 영상 '암반을 읽는 사람, 바다를 잇는 지혜'는 동해안 어민들이 오랫동안 축적해 온 바다에 대한 경험과 지식을 조명했다.어민들에게 바닷속 암반은 단순한 바위가 아니다. 물길이 달라지는 곳이며, 해조류가 뿌리내리는 자리이고, 계절마다 생명의 모습이 달라지는 공간이다.영상은 이러한 전통 지식이 현대 해양과학과 결합할 때 바다숲 복원과 해양생태계 조사에 중요한 자산이 될 수 있다는 점을 강조했다.제1부 주제발표는 공공기관 유치와 동해안 해양수산 거점 기능 구축에 초점을 맞췄다.첫 발표자로 나선 윤중경 한국국민안전산업협회 공동회장은 '동해안, 해양수산 거점을 넘어 블루경제권의 허브 구축'을 주제로 강원 동해안의 새로운 발전 전략을 제시했다. 그가 제안한 구상은 '블루이스트(Blue East)'다.강릉과 동해, 속초, 삼척, 양양, 고성 등 동해안 6개 시군을 개별적인 행정구역이 아니라 하나의 해양경제권으로 연결하자는 것이다. 동해안은 해양관광과 수산업, 항만, 해양에너지, 해양바이오 등 다양한 자원을 보유하고 있다. 그러나 이러한 자원과 기능이 지역별로 분산되어 있어 연계 효과를 충분히 만들어내지 못하고 있다는 문제의식이다.윤 회장은 공공기관 유치 역시 특정 기관의 이전에만 초점을 맞춰서는 안 된다는 방향을 제시했다.기후변화에 따른 해양환경 변화와 연안침식, 어촌 고령화 등 동해안이 직면한 문제를 해결하려면 지역 전체를 연결하는 조사·연구·정책·산업의 협력체계가 필요하다는 것이다.블루이스트 구상은 동해안 6개 시군이 서로 경쟁하는 구조에서 벗어나 각 지역의 특성을 살리면서 공동의 성장 기반을 구축하자는 제안이라는 점에서 의미가 있다.이어 이충일 강원대학교 해양융합과학과 교수는 '강릉, 자생력을 갖춘 연구도시로의 변화가 필요하다'를 주제로 발표했다.이 교수는 그동안 공공기관 지방 이전이 수도권 과밀 해소와 국가균형발전을 목표로 추진됐지만, 지역에 따라 효과가 다르게 나타났다는 점을 짚었다. 일부 지역에서는 고용과 인구 증가, 산학연 협력 등의 성과가 나타났지만, 시간이 지나면서 효과가 감소하거나 실질적인 지역경제 성장으로 이어지지 못한 사례도 있다는 것이다. 그는 공공기관의 주소지만 지방으로 옮기는 방식으로는 지속 가능한 지역발전을 기대하기 어렵다고 지적했다. 중요한 것은 기관이 몇 개 이전하느냐가 아니라 이전한 기관이 지역에서 어떤 새로운 가치를 만들어내느냐다.이 교수는 강릉이 연구개발을 중심으로 자생력을 갖춘 도시로 변화해야 한다고 제안했다.정부출연연구기관과 대학, 강릉과학산업단지를 연결하는 연구개발 기반을 활용해 기술사업화와 산업성장, 인재 정착으로 이어지는 선순환 구조를 구축하자는 것이다. 특히 천연물과 해양바이오, 신소재·세라믹, 해양에너지 등 강릉이 보유한 연구 기반을 지역산업과 연결할 필요성을 강조했다.공공기관 유치를 단기적인 인구 증가나 소비 확대의 수단으로만 바라볼 것이 아니라 지역의 연구역량과 산업경쟁력을 높이는 계기로 삼아야 한다는 주장이다.두 발표는 접근 방식에는 차이가 있었지만 공통된 방향을 제시했다. 동해안의 미래는 단순한 기관 이전이 아니라 지역의 문제를 해결할 수 있는 연구와 산업 기능을 구축하는 데 달려 있다는 것이다.제2부 주제발표에서는 바다숲 복원과 블루카본, 어촌경제 활성화 방안이 집중적으로 다뤄졌다.이영호 전 국회의원은 '양식해조류 탄소배출권 확보 방안'을 주제로 해조류를 활용한 탄소중립과 어촌경제 활성화 방안을 제시했다.이 전 의원은 양식해조류가 계획적인 생산과 관리가 가능하다는 점에 주목하며, 강릉을 비롯한 동해안을 탄소흡수 실증 시범지역으로 육성해야 한다고 주장했다. 특히 해조류의 탄소흡수량과 장기 저장 효과를 과학적으로 검증하고, 이를 탄소배출권으로 인정받을 수 있는 제도적 기반을 마련해야 한다고 강조했다. 또한 양식에 참여하는 어업인에게 탄소흡수 기여도에 따른 직불금을 지급하거나 배출권 거래 수익을 공유하는 방안을 제안했다.또한 동해안 시범사업을 전국으로 확대해 기후위기 대응과 해양 탄소산업 육성, 어민 소득 증대가 함께 이뤄지는 새로운 해양경제 모델을 구축해야 한다고 강조했다.최옥인 지오랩스 기후카본솔루션 팀장은 '블루카본과 어촌경제 활성화 방안'을 주제로 기후변화와 수온 상승, 해조류 감소에 대응하는 새로운 어촌경제 모델을 제시했다.최 팀장은 바다숲 복원과 해조류 양식을 통해 해양생태계와 어장을 회복하고, 이를 탄소 관련 수익과 관광·교육 사업으로 연결해야 한다고 강조했다. 특히 해조류의 탄소흡수량을 과학적으로 측정·보고·검증하는 체계를 구축하고, 어촌계가 사업의 주체로 참여해 수익을 공유할 수 있는 구조가 필요하다고 제안했다.두 발표는 해조류를 생태복원과 탄소중립, 어촌경제 활성화를 연결하는 미래 자원으로 활용해야 한다는 데 공통된 인식을 보였다. 이를 위해 탄소저장 효과에 대한 과학적 검증과 제도적 기반을 마련하고, 그 성과가 바다숲 회복과 어민 소득 증대로 이어지는 지속 가능한 해양경제 모델을 구축해야 한다고 강조했다.김형근 한반도해조류포럼 공동대표가 좌장을 맡아 진행한 종합토론에서는 공공기관 유치와 바다숲 복원을 실질적인 정책으로 연결하기 위한 방안이 논의됐다.공공기관 유치 분야에서는 단순한 기관 이전보다 강원 동해안에 필요한 국가기능을 먼저 설계하고, 이를 지역의 연구·산업 기반과 연결해야 한다는 의견이 제시됐다.김미희 전 강릉시의원은 해조류와 수산자원 감소, 해안침식에 따른 백사장 축소, 어촌 인구 감소를 동해안의 세 가지 위기로 꼽았다. 이를 해결하기 위해 해양생태 조사와 바다숲 복원, 연안침식 관리, 해양산업 육성, 어촌 재생을 통합하는 국가 차원의 거점 기능이 필요하다고 강조했다.이채성 동해어업자원연구소장은 가칭 '강원 동해안 해조류 블루카본연구센터' 설립을 제안했다. 해조류의 분포와 생물량, 탄소흡수량을 조사하고 실제 탄소저장 효과를 과학적으로 검증하기 위해 대학과 연구기관, 지자체, 어업인이 참여하는 공동 연구체계를 구축해야 한다는 것이다.금용연 강원미래발전연구소장은 동해안 6개 시군이 공동계획과 기능분담을 통해 '블루이스트(Blue East) 경제권'을 형성하고, 이를 실행할 혁신허브를 구축해야 한다고 주장했다. 특히 강릉의 KIST 강릉분원과 대학, 과학산업단지를 연계해 연구개발에서 기술사업화, 지역경제 활성화로 이어지는 성장체계를 마련할 것을 제안했다.강승호 강원대학교 교수는 이러한 구상을 동해안의 독자적인 해양발전 전략으로 평가하면서도, 기초지자체의 역량만으로는 추진에 한계가 있다고 지적했다.강 교수는 "강원특별자치도와 글로벌본부가 적극적으로 나서야 한다"며 "대학과 연구기관도 축적된 연구 성과와 정책 대안을 행정에 전달하고, 한반도해조류포럼 역시 제안된 구상이 실제 정책에 반영되도록 역할을 해야 한다"고 강조했다.이날 제시된 의견은 공공기관 유치 경쟁을 넘어 국가기능 설계, 전문 연구거점 구축, 동해안 6개 시군의 광역 협력으로 정책 방향을 전환해야 한다는 점으로 모아졌다.바다숲 복원과 블루카본, 어촌경제 활성화 방안을 주제로 한 토론에서는 바다숲 조성 면적이나 예산 집행 실적을 넘어 실제 해양생태계의 회복과 어민 소득의 변화를 기준으로 사업 성과를 평가해야 한다는 의견이 제시됐다.최한길 원광대학교 교수(전 한국조류학회장)는 2009년부터 2024년까지 전국 263개소에 총 347.20㎢의 바다숲이 조성됐지만, 조성 면적이 곧 생태계 회복을 의미하지는 않는다고 지적했다. 최 교수는 수온과 수심, 광량, 암반 상태, 조식동물 등 복원 대상지의 환경을 종합적으로 조사하고, 해조류의 생존과 자연 번식 여부를 장기간 확인해야 한다고 강조했다.김장균 한국조류학회장(인천대학교 교수)은 해조류 군락의 지속성과 생물다양성 회복을 주요 평가 기준으로 제시했다. 특히 해조류의 탄소흡수가 곧바로 장기적인 탄소저장이나 배출권으로 인정되는 것은 아니라며 과학적 검증의 필요성을 강조했다.현장 어민들의 목소리도 이어졌다. 박성호 강릉 사천어촌계 간사는 "그 많은 예산을 들였는데 바다는 얼마나 살아났습니까? 미역과 다시마는 얼마나 자랐고, 어민들의 소득은 얼마나 나아졌습니까?"라고 반문했다.박 간사는 어촌계가 사업 대상지 선정부터 사후관리까지 참여해야 한다며, 여러 해역에 사업을 분산하기보다 한 어촌계를 중심으로 3~5년간 집중적으로 복원하고 성과를 검증하는 시범사업을 제안했다.이에 강동양 해양수산부 과장은 "주제발표자와 토론자들이 제시한 과학적 검증과 장기 관리, 어민 참여 확대 등의 의견을 적극 검토하겠다"며 "바다숲 복원이 수산자원 회복과 어업 생산성 향상으로 이어져 어민들의 실질적인 소득 증대에 기여할 수 있도록 정책 방향을 모색하겠다"고 밝혔다.이번 토론에서는 바다숲 복원정책의 중심을 시설 조성에서 생태계 회복과 어민들의 삶으로 전환해야 한다는 공감대가 형성됐다.공공기관 유치와 바다숲 복원, 블루카본을 활용한 어촌경제 활성화 방안이 논의된 이번 포럼에서 참석자들은 연구와 정책이 현장의 변화로 이어져야 한다고 강조했다. 동해안에 필요한 국가 기능을 구축하고, 바다숲 복원 과정에 어민들의 경험을 반영해야 한다는 의견도 나왔다.토론을 지켜본 김희석 박사는 공공기관 유치가 지역 청년들의 일자리 창출로 이어져야 한다고 강조했다.감수아 한반도해조류포럼 회원은 공공기관 유치와 바다숲 복원이 어촌의 미래를 위해 함께 추진돼야 할 과제라고 강조했다.바다숲 복원사업의 성과를 조성 면적이나 예산 집행 실적이 아닌 생태계 회복과 어민 소득의 변화로 평가해야 한다는 토론 내용에도 현장의 목소리가 이어졌다.전찬길 강릉 사근진 어촌계장은 "바다숲은 한두 해 사업으로 되살릴 수 없다"며 "연구기관과 전문가들이 지속적으로 현장을 조사하고, 어민들이 경험한 바다의 변화도 복원사업에 반영해야 한다"고 말했다. 이어 "연구 결과가 실제 복원으로 이어지고, 수산자원이 회복돼 어민들의 소득이 늘어나는 것이 중요하다"고 강조했다.가톨릭관동대학 앵커사업단 창업전담 최승원 교수는 이날 논의가 정책으로 이어지기를 바랐다. 그는 "이번 포럼은 어민들에게 필요한 현실적이고 실현 가능한 대안을 논의한 뜻깊은 자리였다"며 "오늘 제시된 의견들이 정책으로 이어져 동해안 어민들에게 새로운 희망의 씨앗이 되기를 바란다"고 말했다.동해안 바다는 오랫동안 지역 주민들의 삶을 지탱해 왔다. 그러나 해조류와 수산자원의 감소, 어촌의 쇠퇴는 더 이상 미룰 수 없는 과제가 됐다.29일 강릉에서 열린 포럼이 남긴 질문도 여기에 있다. 사라지는 바다숲을 어떻게 되살릴 것인가. 어민들이 앞으로도 바다를 삶의 터전으로 지켜갈 수 있도록 무엇을 해야 하는가. 그리고 이를 뒷받침할 연구와 정책은 어떤 역할을 해야 하는가.그 해답은 새로운 공공기관의 간판을 세우거나 바다숲 조성 면적을 늘리는 데 있지 않다. 연구와 정책이 현장으로 이어지고, 그 성과가 어민들의 삶에서 확인돼야 한다. 바닷속에 다시 해조류가 자라고, 그 숲에 물고기가 돌아오며, 어민들이 바다에서 희망을 찾을 때 비로소 동해안의 미래를 설계했다고 말할 수 있을 것이다.