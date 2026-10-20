중수청이 성공하기 위한 조건 6가지

큰사진보기 ▲김지용 초대 중대범죄수사청장이 지난 19일 서울 중구 중대범죄수사청(중수청)으로 출근하며 취재진의 질문에 답변하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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큰사진보기 ▲19일 서울 중구 중대범죄수사청(중수청) 현판의 모습이다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 인권연대 웹진 <사람소리>에도 실립니다. 글쓴이 서보학 인권연대 칼럼니스트는 경희대학교 법학전문대학원 교수로 재직 중입니다.

중대범죄수사청(중수청)이 지난 2일 공식 출범했다. 중수청은 부패·경제·방위사업·마약·국가보호·사이버범죄 등 7대 중대범죄를 수사하는 전문기관으로서 본청과 6개 지방청, 총 2874명의 정원으로 출발했다. 검찰의 직접 수사 권한을 폐지하되 중대범죄에 대한 수사 기능을 중수청이 맡도록 함으로써, 국가의 중대범죄 수사역량을 보존하면서 수사와 기소를 분리하겠다는 검찰개혁의 구상이 중수청의 출범으로 구체화된 것이다.그러나 간판을 바꾸고 조직을 신설하는 것만으로 개혁이 완성되지는 않는다. 앞으로 중수청의 성공 여부는 얼마나 많은 사건을 해결하느냐보다 어떤 방식으로 수사하고 그 권한을 어떻게 통제받느냐에 달려 있다.특히 초대 중수청의 주요 간부와 수사의 주력이 검사 또는 검찰수사관 출신이라는 점은 중수청의 장점인 동시에 가장 큰 위험 요인이 될 수 있다. 검찰 출신 인력의 전문성과 경험은 중대범죄 수사의 공백을 줄이는 자산이 될 수 있지만, 과거 검찰의 수사방식과 조직문화까지 함께 이전된다면 중수청은 간판만 바꾼 검찰 수사부로 전락할 수 있다. 중수청은 출범과 동시에 이 역설을 정면으로 마주해야 한다. 중수청이 성공하기 위해서는 다음과 같은 조건들을 충족해야 한다.첫째, 공소청과의 '카르텔'을 경계하면서 수사·기소 분리 원칙을 철저히 준수해야 한다.중수청 출범의 최우선 명분은 수사와 기소의 분리를 통한 권력의 견제와 균형이다. 수사기관이 기소권까지 갖고 있을 때 발생했던 표적수사와 자의적 기소권 남용을 막자는 취지다. 중수청은 공소청과 유기적으로 협력하되 서로를 엄격히 견제해야 한다. 양 기관의 협력이 '짬짜미'나 제도적 담합으로 변질되어서는 안 된다.가장 우려되는 지점은 초기 중수청의 인적 구성이다. 현재 중수청은 주요 지휘부와 수사의 핵심 주력이 대거 검사 또는 검찰수사관 출신들로 채워져 있다. 오랜 시간 한솥밥을 먹던 이들이 각각 공소청 검사와 수사관의 옷을 입고 다시 만나 온정주의나 직렬적 친밀감으로 결탁한다면, 수사·기소 분리는 간판만 바꾼 눈속임에 지나지 않게 될 것이다.수사팀이 기소를 전제로 사건을 짜맞추고 검사가 수사 방향을 사전에 지휘하던 옛 관행이 이식된다면 개혁의 명분은 무너진다. 중수청 구성원 스스로 자신들의 경력과 인적 네트워크가 치명적 위험 요인이 될 수 있음을 엄중히 자각해야 한다. 공소청의 기소 의사에 맞춰 수사를 부풀리거나 짜맞추지 않고, 오직 객관적 증거와 사실에 기반해 수사하는 엄정함만이 수사·기소 분리의 실질을 완성할 수 있다.중수청 수사관은 기소 가능성보다 증거의 객관성을 우선해야 한다. 혐의가 충분히 입증되지 않으면 사건을 종결할 수 있어야 하고, 수사 초기의 가설이 잘못된 것으로 드러나면 과감하게 수정하거나 수사를 접을 수 있어야 한다. 수사능력은 송치 건수나 구속 인원만으로 평가되어서는 안 된다. 무리한 수사를 하지 않는 절제와 적법절차를 지키는 능력이 전문성의 핵심이 되어야 한다.둘째, 과거 검찰 특수부 수사의 어두운 유산을 끊어야 한다.중수청이 가장 경계해야 할 것은 과거 검찰 특수부 수사에서 비판받았던 관행의 재현이다. 결론을 정해 놓고 사건을 확대하는 수사, 본건과 관련성이 낮은 별건수사, 피의자와 참고인에 대한 과도한 압박, 원하는 진술을 얻기 위한 반복 조사, 증거를 특정 결론에 맞추어 조작하는 행태는 어떤 명분으로도 정당화될 수 없다.과거 대검찰청 중앙수사부의 경험은 그 위험성을 보여준다. 과거 대검 중수부는 권력형 비리와 대형 경제범죄를 수사하며 중요한 성과를 내기도 했지만, 표적수사와 정치적 편파수사라는 비판에서 자유롭지 못했다. 2008~2012년 중수부 기소사건의 1심 평균 무죄율은 9.6%로, 일반 사건의 0.36%보다 약 27배 높았다. 다른 조사에서는 2004~2008년 중수부가 기소한 264명 가운데 28명이 1심에서 무죄를 선고받아 무죄율이 10.6%에 이른 것으로 제시되었고, 이는 2008년 전체 형사사건 무죄율 0.31%와 비교하면 약 34배에 달했다.물론 무죄율만으로 수사의 위법이나 정치적 의도를 단정할 수는 없다. 중수부가 다룬 사건은 일반 사건보다 법률관계가 복잡하고 증거 확보가 어려운 권력형·경제 범죄였기 때문이다. 그러나 같은 수사기관의 기소사건에서 일반 사건과 비교하기 어려울 정도로 높은 무죄율이 반복되었다는 사실은 기소를 전제로 한 과잉수사와 표적수사, 그리고 무리한 공소제기가 있었다는 방증이 아닐 수 없다. 정치적 수사와 무리한 기소가 많았다는 사회적 의심이 통계적으로도 상당한 근거를 얻은 셈이다.결국 대검 중수부는 정치적 시비와 권력 편향 논란이 누적된 끝에 2013년 폐지되었다. 중수청은 이 역사를 단순히 과거의 일로 치부해서는 안 된다. 중수청이 수사 결과를 통해 스스로의 정당성을 입증하려면 과거 대검 중수부의 실패와 한계를 더 깊이 기억해야 한다.국민이 원하는 것은 화려한 수사 결과의 발표가 아니라 무죄 가능성이 충분히 검토된 신중하고 절제된 수사, 인권 보장과 적법절차가 준수된 당당한 수사, 그리고 법정에서 견딜 수 있는 증거다. 이를 위해 사건 착수 단계부터 수사 대상과 범위, 별건수사의 필요성, 주요 강제수사의 사유를 구체적으로 기록해야 한다. 수사관의 근무평정에도 송치 건수나 언론 보도 실적만이 아니라 위법수사 여부, 인권침해 여부, 불필요한 수사 확대 여부를 반영해야 한다. 중수청법이 요구하는 기본권 보호, 공정성과 중립성, 권한 남용 금지의 원칙이 단순한 선언에 머물러서는 안 된다. 교육·사건배당·평가·감찰·징계의 전 과정에서 '성과보다 적법성'이 우선되는 문화를 만들어야 한다.셋째, 정치적 독립성을 확보해야 한다.중수청은 권력과 정치에 가까운 사건을 다루기 때문에 정치적 중립성을 의심받기 쉽다. 수사 착수 시점, 수사 대상자의 선정, 압수수색과 소환의 순서, 사건의 종결 여부가 모두 정치적 해석의 대상이 될 수 있다. 그렇기 때문에 중수청의 독립성 확보를 위한 구성원의 확고한 결기가 필요하다. 또한 지휘·감독의 범위와 절차를 투명하게 만들어야 하고, 개별 사건에 대한 상층부의 개입이 있는 경우에는 이를 기록하고 외부에 설명할 수 있어야 한다.특히 행정안전부 장관이 중수청에 대해 일반적 지휘·감독권을 갖고 구체적 사건에 대해서는 중수청장을 지휘할 수 있는 권한을 갖기 때문에, 그 권한의 행사가 사건의 수사 방향에 영향을 미치지 않도록 엄격한 한계가 필요하다. 법률상 지휘권이 존재한다는 이유만으로 수사 대상, 압수수색의 시기, 피의자 선정 또는 사건 종결에 관한 지시가 비공식적으로 한계 없이 허용되어서는 안 된다. 모든 개별 사건에 관한 지휘는 서면으로 이루어져야 하고 지휘의 주체·내용·법적 근거를 사후적으로 확인할 수 있게 해야 한다.중수청이 특정 정권의 반대 세력을 겨냥하거나 정권에 유리한 사건을 부각하는 기관으로 인식되는 순간, 수사결과는 유죄 여부와 관계없이 정치적 보복으로 의심받게 된다. '정치적 칼'이 되는 순간 중수청의 생명은 끝난다. 대검 중수부가 폐지된 이유도 권력형 수사의 공정성과 중립성에 대한 국민적 신뢰를 잃었기 때문이다. 중수청은 중수부의 폐지가 남긴 교훈을 제도와 실무에 새겨야 한다.넷째, 경찰 국수본과 협력하고 공정하게 경쟁해야 한다.중수청과 경찰청 국가수사본부는 상하 관계가 아니라 기능을 분담하고 서로 견제하는 수사기관이어야 한다. 중수청이 언론의 관심을 받는 대형 사건은 독식하고, 복잡하고 장기간의 노력이 필요한 사건은 경찰에 떠넘긴다면 그것은 경쟁이 아니라 책임 회피다. 국가수사본부는 모든 범죄를 담당하는 원칙적 수사기관으로서 민생범죄와 일상적 범죄에 주력하고, 중수청은 고도의 법리와 전문 수사기법이 필요한 중대범죄를 담당하는 예외적·전문적 수사기관으로 자리 잡아야 한다.중요한 것은 어느 기관이 상위인가가 아니라 사건의 성격과 피해자의 권리를 기준으로 가장 적절한 기관이 수사하도록 하는 것이다. 이를 위해 출범 초기부터 수사관할협의체를 실질적으로 운영해야 한다. 중복수사가 발생했을 때의 조정 기준, 수사 도중 새로운 혐의가 발견된 경우의 관할, 긴급한 증거보전이 필요한 경우의 우선 조치 등을 사전에 정해야 한다. 관할 다툼 때문에 증거가 사라지거나 피해자가 반복해서 조사받는 일이 발생해서는 안 된다. 양 기관은 상대 기관의 불법수사나 권한 남용에 대해서도 문제를 제기할 수 있어야 한다. 경쟁은 주도권을 위한 경쟁이 아니라 더 정확하고 적법한 수사를 위한 경쟁이어야 한다.다섯째, 약자 보호에 소홀해서는 안 된다.중수청의 성패를 권력형 비리나 대형 경제범죄의 처리 건수만으로 평가해서는 안 된다. 성폭력·아동학대·스토킹·장애인 및 노인 학대·가정폭력 등 사회적 약자 대상 범죄에 대한 보완수사도 중수청의 중요한 책무다. 중수청에는 이러한 사건에 관하여 공소청의 요구에 따른 보완수사와 재수사 등이 예정되어 있으며, 실제 직제에도 사회약자범죄 전담 조직이 반영되었다.그러나 약자범죄는 대형 비리사건처럼 언론의 조명을 받기 어렵고 수사 성과로 포장하기도 쉽지 않다. 조직이 안정될수록 중수청이 대형 사건에 인력과 관심을 집중하고 약자범죄를 부수적 업무로 취급할 가능성을 경계해야 한다. 이 분야에 경험이 부족한 인력만 배치하거나 보완수사를 형식적으로 처리한다면 피해자 보호를 강화하려는 개혁입법 취지를 정면으로 거스르는 것이 된다.약자범죄 수사는 '작은 업무'가 아니다. 오히려 목소리를 내기 어려운 피해자의 진술을 경청하고 경찰 수사의 미흡한 부분을 보완하여 피해자의 억울함을 풀어주고 정의가 회복되도록 하는 것도 중수청에 맡겨진 중대한 책무다. 중수청은 약자범죄 수사 영역에 숙련된 인력을 배치하고 피해자 조사, 증거 수집, 심리적 지원 연계에 관한 전문교육을 강화해야 한다.여섯째, 투명성과 외부통제를 갖춰야 한다.중수청은 스스로가 감시받는 기관이라는 사실을 받아들여야 한다. 수사심의, 내부 이의제기, 독립적인 감찰, 사건배당과 수사기록의 공개, 통계의 정기적 공표 등 외부와 내부의 통제가 함께 작동해야 한다. 강력한 수사권을 가진 기관일수록 더 많은 설명 책임을 부담해야 한다.중수청은 개혁의 결과물이면서 동시에 개혁의 시험대다. 국민은 새로운 간판을 단 또 하나의 권력기관을 기다린 것이 아니다. 수사와 기소가 서로 결탁하지 않고, 과거 검찰의 무리한 수사를 반복하지 않으며, 정치권력 앞에서도 흔들리지 않고, 사회적 약자의 권리를 실질적으로 보호하는 수사기관의 역할을 해 줄 것을 기대하고 있다.