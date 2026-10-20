김여정 "군사깡패무리" 담화에 통일부 "상호 존중 필요" 지적

큰사진보기 ▲정부서울청사 통일부 간판 아래로 직원들이 오가고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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통일부가 한국군의 경고사격 등을 비난하면서 군사적 대응 가능성을 경고한 김여정 북한 노동당 중앙위원회 부장 담화와 관련해 "남북 간 긴장을 완화하고 정세를 안정시키기 위해서는 일방적인 경고와 위협이 아니라 서로에 대한 존중과 배려가 있어야 할 것"이라고 지적했다.통일부는 20일 대변인실 명의로 발표한 '김여정 입장 발표 관련 통일부 입장'에서 이같이 밝히고 "군사분계선 일대에서 정전협정을 위반하는 북측의 행위는 즉시 중단돼야 한다"고 촉구했다.특히 통일부는 남북 간 군사분계선(MDL)을 둘러싼 긴장과 충돌 가능성을 근본적으로 해소하기 위한 소통체계 마련이 필요하다고 강조했다.통일부는 "남북 간 군사분계선과 관련한 긴장과 충돌의 문제를 근본적으로 해결하기 위해서는 군사분계선에 대한 남북의 입장을 일치시키고 평화적 관리를 위한 소통체계를 하루빨리 마련해야 할 것"이라고 밝혔다.그러면서 "북측도 불필요한 상황 악화를 방지하고 실효적인 문제 해결을 위한 노력에 적극 호응하기를 촉구한다"고 덧붙였다.앞서 김 부장은 전날인 19일 <조선중앙통신>을 통해 발표한 '우리는 주권수호를 말로 하지 않는다'는 제목의 담화에서 한국군의 확성기 경고방송과 경고사격이 남북 접경지역의 긴장을 고조시키고 있다고 주장했다.김 부장은 한국군이 지난 8월 1일부터 10월 17일까지 북한군을 상대로 확성기 경고방송을 2870차례, 경고사격을 201차례 실시했다고 주장했다.또 지난달 21일 발생한 비무장지대(DMZ) 지뢰 폭발 사건을 한국 측의 '자작극'이라고 주장하면서 이재명 정부의 대북정책이 윤석열 정부보다 더 대결적이라고 비난했다.김 부장은 북한 군사지도부가 한국군의 경고조치에 대응해 "전술적 타격수단들을 전 남부국경선 부근에 증강배치하는 문제와 대한국 확성기 방송을 재개하는 문제를 검토하고 있다"고 밝혔다.이어 "서울은 군사깡패무리들의 쓸데없는 객기로 하여 분명히 후회하고 감당하기 어려운 위험에 직면하게 될 것"이라고 위협했다.통일부의 이날 입장 표명은 북한의 군사적 위협을 비판하면서도 군사분계선 문제를 대화와 협의를 통해 해결해야 한다는 점을 재차 강조한 것으로 풀이된다.