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정치

26.10.20 11:26최종 업데이트 26.10.20 11:26

김여정 "군사깡패무리" 담화에 통일부 "상호 존중 필요" 지적

"북측의 정전협정 위반 행위 중단해야"... 군사분계선 평화적 관리 위한 남북 소통체계 구축 촉구

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정부서울청사 통일부 간판 아래로 직원들이 오가고 있다.
정부서울청사 통일부 간판 아래로 직원들이 오가고 있다. ⓒ 연합뉴스

통일부가 한국군의 경고사격 등을 비난하면서 군사적 대응 가능성을 경고한 김여정 북한 노동당 중앙위원회 부장 담화와 관련해 "남북 간 긴장을 완화하고 정세를 안정시키기 위해서는 일방적인 경고와 위협이 아니라 서로에 대한 존중과 배려가 있어야 할 것"이라고 지적했다.

통일부는 20일 대변인실 명의로 발표한 '김여정 입장 발표 관련 통일부 입장'에서 이같이 밝히고 "군사분계선 일대에서 정전협정을 위반하는 북측의 행위는 즉시 중단돼야 한다"고 촉구했다.

특히 통일부는 남북 간 군사분계선(MDL)을 둘러싼 긴장과 충돌 가능성을 근본적으로 해소하기 위한 소통체계 마련이 필요하다고 강조했다.

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통일부는 "남북 간 군사분계선과 관련한 긴장과 충돌의 문제를 근본적으로 해결하기 위해서는 군사분계선에 대한 남북의 입장을 일치시키고 평화적 관리를 위한 소통체계를 하루빨리 마련해야 할 것"이라고 밝혔다.

그러면서 "북측도 불필요한 상황 악화를 방지하고 실효적인 문제 해결을 위한 노력에 적극 호응하기를 촉구한다"고 덧붙였다.

앞서 김 부장은 전날인 19일 <조선중앙통신>을 통해 발표한 '우리는 주권수호를 말로 하지 않는다'는 제목의 담화에서 한국군의 확성기 경고방송과 경고사격이 남북 접경지역의 긴장을 고조시키고 있다고 주장했다.

김 부장은 한국군이 지난 8월 1일부터 10월 17일까지 북한군을 상대로 확성기 경고방송을 2870차례, 경고사격을 201차례 실시했다고 주장했다.

또 지난달 21일 발생한 비무장지대(DMZ) 지뢰 폭발 사건을 한국 측의 '자작극'이라고 주장하면서 이재명 정부의 대북정책이 윤석열 정부보다 더 대결적이라고 비난했다.

김 부장은 북한 군사지도부가 한국군의 경고조치에 대응해 "전술적 타격수단들을 전 남부국경선 부근에 증강배치하는 문제와 대한국 확성기 방송을 재개하는 문제를 검토하고 있다"고 밝혔다.

이어 "서울은 군사깡패무리들의 쓸데없는 객기로 하여 분명히 후회하고 감당하기 어려운 위험에 직면하게 될 것"이라고 위협했다.

통일부의 이날 입장 표명은 북한의 군사적 위협을 비판하면서도 군사분계선 문제를 대화와 협의를 통해 해결해야 한다는 점을 재차 강조한 것으로 풀이된다.



#통일부#김여정#DMZ지뢰폭발#MDL

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김도균 (capa1954) 내방

오마이뉴스 김도균 기자입니다. 어둠을 지키는 전선의 초병처럼, 저도 두 눈 부릅뜨고 권력을 감시하는 충실한 'Watchdog'이 되겠습니다.

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