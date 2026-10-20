100년 전 만세운동 함성 깃든 대구 밤거리

큰사진보기 ▲밤에 보는 대구제일교회(왼쪽)와 교남YMCA건물 ⓒ 김명희 관련사진보기

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큰사진보기 ▲남산교회 외벽의 4인 독립지사 부조(왼쪽)와 남산동 보현사 외벽의 동화사 학승들의 독립만세운동 전광 벽화 ⓒ 김명희 관련사진보기

날씨가 서늘해진 요즘, 19일 대구에서는 신천변을 거니는 시민들도 많지만 도심 밤거리에도 인파가 부쩍 늘어났다. 종전처럼 동성로와 종로 등지에는 젊은이들이 붐비고, 흔히 약전골목으로 불리는 남성로에도 오가는 사람들이 많다.남성로에서 가장 환한 지점은 제일교회 역사관과 교남YMCA 앞이다. 대구시 유형문화유산과 등록문화유산으로 지정된 두 건물은 약전골목을 가운데 둔 채 마주 보고 서 있다. 제일교회는 교회 설립 100주년을 맞아 선교사주택 단지가 있는 동산 언덕으로 옮겨갔고, 예배당 건물은 지금 기독교역사관으로 활용되고 있다.100여 년 전 대구 기독교계 주요 인사들은 모두 교남YMCA 간부로 활동했다. 즉 1919년 3월 8일 경상도 전역에서 가장 먼저 독립만세운동이 대구에서 일어났을 때 그 의거를 이끈 사람들의 대부분은 교남YMCA 간부로서 제일교회와 남산교회, 기독교계 사립학교인 계성학교와 신명여학교 등에 봉직했다.남산교회 장로 김태련 장로와 백남채 장로는 1919년 3월 8일 서문시장에서 독립선언서 낭독과 만세삼창 선창을 맡아 대구만세운동을 주도했다. 이만집 장로는 대구만세운동 전체 지휘자로서 뒷날 제일교회 목사로 시무했다. 김태련 장로의 아들 김용해 학생은 1919년 대구만세운동의 최초 순국선열이 되었다.약전골목에서 현대백화점과 동아쇼핑센터를 지나 달구벌대로 건너편으로 넘어오면 언덕 위에 남산교회와 보현사가 있다. 이곳은 아미산이라는 별명으로 불리기도 했던 대구의 '남산'인데, 시가지가 번창하면서 이제는 산이 아니라 평범한 동네가 되었다. 남산교회는 제일교회에서 분립해 세워진 교회로, 교회 일원에서 약전골목 사이는 식민지시기에 덕산정시장 자리였다.1919년 3월 29일 팔공산에서 공부 중이던 20세 안팎 학승들이 남산교회 인근 보현사에 왔다. 그 무렵 보현사는 동화사의 시내 포교당이었다. 이들은 동화사 심검당에서 독립만세운동을 벌이기로 결의한 끝에 사람들이 운집하는 시내 중심부 덕산정시장으로 가서 장날(3월 30일) 만세운동을 펼치기로 했었다.보현사에서 태극기를 만들고 독립선언서를 준비한 학승들은 이튿날 덕산정시당으로 가서 "조선독립만세!"를 선창하면서 태극기를 나눠주었다. 상인들과 시민들이 어린 학승들의 주도에 호응해 적극 만세운동에 동참했다. 이날 시위에는 3천여 명으로 불어나 대구 만세운동 최대 규모의 뜨거운 열기를 보였다.남산동 외벽에 백남채, 김태련, 김용해, 이만집 독립지사 네 분의 부조가 정성껏 만들어져 걸려 있다. 낮에 보아도 보통 작품이 아니지만 밤에도 조명을 잘 받아 바라보는 느낌이 숙연하면서도 아름답기까지 하다. 보현사 외벽도 환하다. 어린 승려들이 만세를 부르는 대형 그림이 게시되어 있는데, 밤이면 불이 켜지는 야광 벽화이다. 보현사의 정성이 대단하다.시민들에게 제일교회 역사관, 교남YMCA 건물, 남산교회 4인 독립지사 부조, 보현사 야광 벽화 답사를 밤 산책로로 소개드린다. 눈길을 끄는 외형적 아름다움과 사람의 마음을 흔드는 내용적 아름다움을 동시에 갖추고 있는 곳들이다. 낮에도 밤에도 사진이 멋지게 나오는 뛰어난 촬영 명소이기도 하다.