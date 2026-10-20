이 대통령 "위험 처한 국민 지킬 현장 인력 안전 시스템도 재점검"

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 20일 청와대에서 열린 국무회의에서 발언하고 있다. 2026.10.20 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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이재명 대통령이 소방·경찰 등 국민의 생명과 안전과 관련된 제도·기능에 대한 대대적 정비 또는 보강이 필요하다고 주문했다. 특히 위험에 직면한 국민을 지키는 현장 인력의 안전도 철저히 보호할 수 있도록 관련 시스템을 전면 재점검하라고 했다.이 대통령은 20일 국무회의에서 최근 경기 부천 공장 화재 진화를 위해 선착대로 투입됐다 유명을 달리한 고(故) 김진석 소방위의 영결식을 언급하면서 이러한 입장을 밝혔다.이 대통령은 먼저 "국민의 생명과 안전을 위해 목숨을 바친 김 소방위를 우리 국민들은 영원히 기억할 것이다. 고인의 명복을 빌며 유가족들께 깊은 애도와 위로 말씀을 드린다"며 "이제 국가가 유가족 여러분의 가족이자 든든한 버팀목이 되겠다. 부상 소방관도 쾌유하기를 바란다"고 밝혔다.이어 "화재나 교통사고와 같은 재난, 각종 자연재해, 관계성 범죄와 무차별 범죄 등 강력범죄, 또 산업현장의 중대재해, 경제적·사회적 고립에 따른 자살처럼 국민의 삶 도처에 다양한 형태의 위험들이 광범위하게 도사리고 있다"며 "국가는 이런 모든 위협으로부터 국민의 일상을 안전하게 지켜야 할 책무가 있다"고 짚었다.이 대통령은 "정부 출범 이후 산업재해 사망자, 또 자살자, 여름철 풍수해 사망자 등이 크게 줄어드는 성과가 있었긴 한데 아직도 갈 길이 멀다"라며 "단 한 사람의 생명이라도 더 살리는 정부가 될 수 있도록 우리 사회 전반의 제도와 인프라를 세심하게 정비해 나가야 겠다"고 주문했다.무엇보다 "소방, 경찰, 재난 재해 예방, 또 보건 의료 등 국민 안전을 위한 핵심 기능에 대한 대대적 정비 또 보강이 필요해 보인다"며 "위험에 직면한 국민은 물론 현장 인력의 안전도 철저하게 보호할 수 있도록 관련 시스템을 포괄적으로 전면 재점검해 주시기 바란다"고 당부했다.소방공무원 국가직 전환 후에도 소방 재정의 상당 부분을 지방정부가 부담하면서 발생하는 문제에 대한 점검을 주문한 것으로 풀이된다. 이에 대해 이 대통령은 "과거에서 관행에서 벗어나 예산과 인력을 확충하고, 또 실효성 있는 제도 개선에 전향적으로 임해야겠다"고 강조했다.또한 군중밀집시설과 교량과 같은 시설물에 대한 안전점검을 대대적으로 해볼 것을 제안하면서 "국민의 목숨을 살리는 정부, 국민의 일상을 지키는 나라를 만드는 데 국정 역량을 집중해야겠다"고 당부했다.경찰에는 "국민의 보다 안전한 일상을 위해 기존 치안 시스템의 대대적인 정비도 필요하다"고 주문했다. 최근 연이어 발생한 관계성 범죄나 무차별 흉기 난동 사건 등으로 높아진 국민의 치안 관련 불안을 해소할 필요가 있다는 지시다.이 대통령은 "반사회적 강력 범죄로 국민의 생명과 안전이 위협받는 일이 더 이상 반복되지 않도록 특단의 대책을 강구해야 한다"라며 "위험 징후의 조기 파악, 또 선제적이고 실효적인 예방 대책 수립, 빈틈없는 피해자 보호 그리고 지원 장치 구축에 총력을 다해야 한다"고 했다.이어 "해킹과 불법 사금융, 토착 비리, 보이스피싱, 마약 범죄 등의 대표적 민생침해 범죄에 대해서도 무관용 원칙으로 엄정 대처해야 되겠다"며 "국민이 위기를 처했을 때 가장 먼저 손을 내밀고 억울한 피해를 당했을 때 누구보다 믿고 의지할 수 있는 진정한 국민의 경찰로 거듭날 수 이도록 경찰 구성원 모두가 힘을 모아주시기를 당부한다"고 밝혔다.