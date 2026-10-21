[단독] 경찰, 신가동 재개발 조합장 잇단 소환... 배임 의혹 수사

큰사진보기 ▲광주경찰청 청사. ⓒ 안현주 관련사진보기

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사업비 2조 원 규모의 전남광주시 신가동 주택재개발 정비사업 조합장 배임 의혹을 수사 중인 경찰이 해당 조합장을 잇따라 소환 조사한 사실이 뒤늦게 파악됐다.21일 <오마이뉴스> 취재를 종합하면 광주경찰청 반부패경제범죄수사대는 지난 8월 조합장 A씨를 여러 차례 불러 공사비 증액 경위와 업체 선정 과정 등 제기된 의혹을 집중 조사했다.조합장 A씨를 향한 수사는 지난 1월과 5월 두 차례에 걸쳐 고발장이 경찰에 접수되면서 시작됐다.A씨는 2023년 조합장 재임 당시 체결한 160억 원 규모 정비기반시설공사 계약을 총회 의결 없이 370억 원으로 증액해 조합원 부담을 키웠다는 의혹을 받는다.같은 해 특정 업체에 수해방지공사를 정식 계약 전에 맡겨 기존 제안액보다 20억 원 많은 공사비를 승인해 조합에 손해를 끼쳤다는 의혹도 고소장에 담겨 있다.아울러 2024년 공사비 증액을 정당화하기 위해 기존 서류를 사후 수정했다는 혐의도 받는다.경찰은 현재 전·현직 조합장 등에게서 확보한 자료를 토대로 공사 계약과 대금 지급 과정, 조합의 손해 발생 여부 등을 따져보는 중인 것으로 파악됐다.이 같은 경찰 수사 과정이 알려지지 않으면서 고발장 접수 소식을 알고 있던 조합원들 사이에선 수사 지연을 우려하는 목소리도 꾸준히 나왔다.일부 조합원 사이에선 "일파만파로 커진 장윤기 사건 때문에 광주 경찰이 조합장 수사에서 손을 놓은 것 아니냐"는 말이 한때 돌기도 했다.이와 관련, 광주경찰청 관계자는 "조합장 A씨 배임 의혹 사건은 법과 원칙에 따라 수사가 진행 중"이라는 입장을 밝혔다.조합장 A씨는 <오마이뉴스> 질의에 "수사에 성실히 협조하고 있으며, 소명할 부분은 충실히 소명하고 있다"는 취지로 말했다.신가동 주택재개발사업은 전남광주시 광산구 신가동 일대 28만 8000㎡에 아파트 4700가구를 조성하는 정비사업이다. 업계에선 총 사업비가 2조 원에 이를 것으로 본다.2023년 이주와 철거를 마쳤으나 분양가를 둘러싼 이견으로 생겨난 시공사와의 갈등, 조합 집행부 비리 의혹 등으로 착공이 지연되면서 조합원들 불만이 커지는 상황이다.