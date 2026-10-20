정치 26.10.20 11:18ㅣ최종 업데이트 26.10.20 11:18 [만평] 전작권 환수, 이제 때가 되었다 홍순구(donggramicari) 글씨 크게보기 글자 크기조절 가 가 가 가 인쇄 원고료로 응원하기 추천1 댓글 공유 구글 검색 선호 출처로 추가 큰사진보기 ▲전작권 환수, 언제까지 미룰 것인가이제 때가 되었다. ⓒ 동그라미 관련사진보기 #전작권환수 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천1 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 글 홍순구 (donggramicari) 내방 아이콘구독하기 페이소스를 그리다. 이 기자의 최신기사[만평] '일당백' 한동훈의 입 정치 갤러리 오마이포토 선서 거부한 조희대 대법원장 1/11 이전 다음 이전 다음 신장식 "민생 걱정 덜고 선명한 개혁의 길로 나아가겠다" 김민석 "따뜻한 나눔·회복의 추석 되길" 철거된 '검찰 간판'... 공소청으로 문패 바꿔단 검찰 접경지역 주민의 생명과 안전을 볼모로 대북강경대응 요구말라! 긴급 기자회견 독자의견0 Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.