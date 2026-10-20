"추·석 남매가 함께 삼보일배해야"... 국힘, 김민석·추미애 맹공

"추·석 남매가 함께 삼보일배를 하면서 용서를 구해도 모자랄 판이다."
국민의힘이 김민석 더불어민주당 대표와 추미애 경기도지사를 한데 묶어 맹공을 펼쳤다. 추 지사의 '소방 재정 빨대' 발언에 이어 부승찬 민주당 의원까지 비슷한 표현을 사용하면서 논란이 커진 가운데, 김 대표 역시 순직 소방관 조문 과정에서 '과잉 의전' 논란에 휩싸인 점을 함께 겨냥한 것이다.
특히 김 대표가 추 지사에게 사과를 요구하고 부 의원에 대한 조사를 지시하자(관련 기사: 김민석, 부승찬 '실언 반복' 사과... "말·행동 무겁게 해야" https://omn.kr/2k6pe
), 국민의힘은 '누가 누구에게 사과를 요구하느냐'는 취지로 비판했다. 민주당 내부에서도 추 지사를 향한 징계와 출당 요구가 잇따르고 있다는 목소리가 나왔다.
"민주당이 잘하는 것은 탄핵과 갑질뿐"
정점식 국민의힘 원내대표는 20일 오전 국회에서 열린 국정감사대책회의에서 "더불어민주당이 잘하는 것은 딱 두 개밖에 없다. 하나는 탄핵이고 하나는 갑질"이라고 포문을 열었다. 그는 김 대표의 최근 행보를 '갑질 퍼레이드'라고 규정하며 소방서 방문과 지역 축제 무대 인사, 순직 소방관 조문 당시 주차 논란을 줄줄이 나열했다.
정 원내대표는 김 대표가 새벽 5시에 서울 강서소방서를 방문했던 일을 거론하며 "사진 한 장 찍자고 취침과 휴식을 해야 할 소방관들을 깨워서 한데 모았다. 휴식 빨대라고 해도 과언이 아니다"라고 비꼬았다.
순창군 축제에서는 "초대 가수의 공연을 중간에 끊고 무대에 난입해 인사말을 했다"라며 "지역 축제가 민주당 전당대회장인가, 선거 유세장인가"라고 따졌다. 김 대표는 앞서 공연 중 인사를 하지 않으려 했으나 사회자가 갑자기 호명해 무대에 올랐다며 가수와 관객들에게 사과한 바 있다.
지난 18일 김 대표가 고 김진석 소방위 빈소를 조문할 때 탑승했던 차량이 순천향대 부천병원의 응급환자 전용 주차구역에 약 30분간 머무른 일도 문제 삼았다. 정 원내대표는 "국민의 생명을 지키다 순직한 소방관을 조문하면서 정작 생명이 위급한 응급환자에게 민폐를 끼쳤다"라고 날을 세웠다. 앞서 민주당은 김태선 당대표 비서실장의 차량이 병원 관계자의 안내를 받고 주차했으며 운전자가 전용구역인지 몰랐다고 해명했다. 김 실장은 "변명의 여지가 없는 제 잘못"이라며 사과했다.
정 원내대표는 "추 지사의 소방관 비하 망언이나 김 대표의 소방관 갑질이나 모두 무례하기는 마찬가지"라며 "김 대표가 추 지사의 사과를 일방적으로 요구한 것은 한 편의 부조리극이 따로 없다"고 꼬집었다.
전날 경기도 국정감사에서 부 의원이 소방 예산을 두고 "재정을 진짜 쭉쭉 빨아먹는 것 아닌가"라고 발언한 것도 도마에 올랐다(관련 기사: 실언 반복한 부승찬 "소방이 재정 쭉쭉 빨아"... 김민석 '엄중 경고' https://omn.kr/2k6l3
).
정 원내대표는 "민주당은 추 지사와 부 의원에게 당 차원에서 가장 높은 수위로 징계를 내려 다시는 이런 망언이 없도록 해야 한다"고 촉구했다. 소방 분야 중앙정부 책임 강화, 소방관 안전 지원, 순직 소방관 유족 지원을 위한 '소방관 헌신 예우 TF' 구성 방침도 밝혔다.
부 의원은 소방공무원이 국가직으로 전환됐는데도 지방정부가 관련 예산의 대부분을 부담하는 현실을 지적한 것이라며 발언의 앞뒤 맥락을 봐야 한다고 반박했다. 하지만 김 대표는 부 의원을 엄중 경고하고 발언 경위에 대한 직권조사를 지시했다. 김 대표는 이날 아침 민주당 유튜브 방송에서 재차 사과하며, 조사 주체를 윤리심판원에서 윤리감찰단으로 변경했다고 설명했다.
최수진 국민의힘 원내수석대변인도 이날 논평에서 추 지사의 12억 원대 전세 관사와 7000만 원대 관용차, 소방 관련 예산 삭감 문제를 거론하며 "도민 혈세를 빠는 진짜 '재정 빨대'는 추 지사"라고 주장했다. 김 대표의 병원 주차 논란에는 "응급환자 전용 주차장마저 권력자의 VIP 전용석쯤으로 여기는 선민의식"이라고 비난했다. 그는 "소방관의 피땀에는 '빨대'를 꽂고, 응급환자의 길목에는 '특권'을 주차했다"며 "모두 특권의 무대에서 내려오라"고 요구했다.
민주당에서도 비판... 서영석 "추미애 징계·출당 요구까지"
추 지사를 둘러싼 비판은 민주당 안에서도 나오고 있다. 서영석 민주당 경기도당위원장은 이날 MBC라디오 <김종배의 시선집중>에 출연해 "징계 요구나 출당 요구까지도 많이 있는 것으로 안다"며 "감액 추경, 최근 대통령 인사권에 대한 개입 논란, '재정 빨대' 논란까지 겹치면서 당원들의 민심이 들끓고 있다"고 밝혔다. 도당에 항의 전화와 문자 메시지도 많이 오고 있다고 전했다.
서 의원에 따르면 민주당 경기도당 지역위원장들은 지난 18일 긴급회의를 열고 추 지사에게 '진정성 있는 사과'와 경기도·도의회·도당 간 소통 강화 등을 요구했다. 서 의원은 "'사과를 바라시니까 사과드린다'는 표현 때문에 상처가 더 깊어지고 민심도 더 나빠졌다"고 지적했다. 부 의원 발언에 대해서도 "국민 눈높이에 맞지 않는 부적절한 발언"이라고 평가했다.
특히 그는 "'이런 취지였다'고 설명하는 것은 국민이나 소방관, 당사자가 받아들이기에 납득할 수 없다"며 발언의 취지를 설명하기보다 진정성 있게 사과할 것을 주문했다. 경기도의 민생예산 삭감에 대해서도 "숫자 뒤에 사람이 있다"며 "곳간이 어렵다고 그런 것부터 먼저 삭감하는 것은 쉽게 납득하기 어렵다"라고 비판했다. 추 지사의 도정 운영에 대해서는 도당·도의회와의 정례적인 협의가 제대로 가동되지 않았다고도 했다.
다만, 서 의원은 소방관의 국가직 전환 이후에도 지방정부가 예산 대부분을 부담하는 구조적 문제를 함께 짚었다. 그는 "국가직 전환에 맞는 재정 지원이 뒷받침되지 않으면 지방정부가 상당히 어려워진다"며 내년도 예산 심의에서 개선 방안을 논의하겠다고 밝혔다.