'미치광이'로 불린 중정 수사관에게 1500만원 포상

큰사진보기 ▲5년여에 걸친 서울 남산 예장자락 상부 재생사업 공사가 끝나고 녹지공원이 생겼다. 사진은 3일 서울 중구 남산 예장자락 사업현장의 '기억6'. 과거 이 장소에 있었던 옛 중앙정보부의 지하 고문실을 재현했다. 2021.2.3 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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나는 '이치왕'(수사관)이 지옥에 가라고 명복을 빌고 싶을 정도로 (이치왕으로부터) 지독하게 고문을 당했다.

큰사진보기 ▲김용만 의원실에서 입수한 이치왕 포상금 내역 ⓒ 변상철 관련사진보기

1980년 국가보안유공자심사위원회 기록에는 고문으로 악명 높은 유명 수사관들이 있다. 오늘은 그 수사관들 중 포상금 결정문에 등장하는 대표적인 수사관을 알아보려 한다. 바로 이치왕 수사관이다.앞서 확보해 정리한 국가보안유공자 자료에는 1980년 청구 제96호, 제1차 진도 간첩단 사건으로 이치왕의 이름과 함께 1500만 원의 포상금이 기록돼 있다. 당시 1500만 원은 일반 노동자가 쉽게 벌 수 없는 거액이었다.이치왕은 중앙정보부 시절 가혹한 고문 수사로 악명을 떨친 인물로, 피해자들 사이에서는 '미치광이'라는 별명으로 불렸다고 한다. 1974년 울릉도 간첩단 사건부터 1980년 진도 간첩단 사건까지, 그의 이름은 고문 피해자들의 진술에 반복해서 등장한다.한쪽에는 고문으로 평생을 고통받은 피해자들이 있었고, 다른 한쪽에는 그 사건을 수사한 공적으로 거액의 포상금을 지급받았다는 기록이 남아 있다. 국가가 간첩을 조작하고 그 조작에 관여한 수사관에게 포상금을 지급했다면, 이는 단순히 잘못된 수사의 문제가 아니다. 국가가 고문과 불법수사를 공적으로 인정하고 보상한 구조의 문제다.이치왕의 고문 행적을 보여주는 대표적인 자료는 1974년 울릉도 간첩단 사건 피해자들의 진술이다. 울릉도 간첩단 사건은 중앙정보부가 울릉도 주민과 관련자들을 간첩으로 몬 대표적인 공안 사건이다. 당시 수사 과정에서 불법 구금과 가혹 행위가 있었다는 피해자들의 증언이 이어졌다. 울릉도 간첩단 사건 피해자 이성희 역시 중앙정보부의 구타와 잠 안 재우기 등 혹독한 고문을 겪었다고 증언한 바 있다.그중에서도 울릉도 지역의 공동 피고인이었던 손두익의 진술은 이치왕의 고문 수법을 구체적으로 보여준다. 손두익씨는 진실화해위원회 조사에서 자신을 고문한 수사관 이치왕을 지목하며 이렇게 진술했다.손씨의 진술에 따르면 이치왕은 조사 과정에서 주먹과 약 30cm 길이의 자로 그의 얼굴을 반복해서 때렸다. 입안과 잇몸이 터져 피가 고였고, 이후 구치소에 수감됐을 때는 구타 후유증으로 치아 5~6개가 빠질 정도였다고 한다. 손씨는 그런 자신의 처지를 딱하게 여긴 구치소 의무관이 자신에게 틀니를 해주었다고 진술했다.손씨에 대한 이치왕의 고문은 얼굴 구타에 그치지 않았다. 손씨에 따르면 수사관들은 미군 담요를 물에 적셔 얼굴을 덮은 뒤 온몸을 구타했다. 젖은 담요 때문에 숨을 쉬기 어려웠고, 극심한 고통으로 소변을 지릴 정도였다는 것이다. 또 각목을 무릎 뒤에 끼워 넣은 상태로 앉힌 다음 수사관이 허벅지 위에 올라타 밟는 고문도 당했다고 진술했다. 손씨는 이 고문 후유증으로 이후 다리를 제대로 쓰지 못하게 됐다고 설명했다. 이는 단순한 폭행이나 강압적 신문이라고 표현할 수 없는 행위다. 피해자의 신체를 파괴하고 극심한 공포를 일으켜 원하는 진술을 받아내려 했던 전형적인 고문 행위다.더욱 중요한 것은 이러한 고문이 일회성으로 끝나지 않았다는 점이다. 손씨가 지목한 이치왕의 이름은 몇 년 뒤인 1980년 소위 제1, 2차 진도 간첩단 사건이라 불리는 석달윤·박동운 일가 간첩단 사건에서도 다시 등장한다.1980년 중앙정보부는 전남 진도에서 장기간 활동해 온 간첩단을 적발했다고 발표했다. 그러나 이 사건은 훗날 국가 기관의 불법 수사와 허위 자백을 통해 만들어진 간첩 조작 사건으로 밝혀졌다. 제 1, 2차 진도 간첩단 사건의 대표적인 피해자는 석달윤과 박동운 그리고 형장의 이슬로 사라진 김정인씨 등이다.중앙정보부는 이들이 북한의 지령을 받아 간첩 활동을 했다고 주장했지만, 사건의 실체는 달랐다. 수사 기관의 불법 구금과 고문, 허위 자백이 드러났고 재심을 통해 유죄 판결이 뒤집혔다. 특히 1차 진도 간첩단 사건으로 체포되었던 김정인은 간첩 혐의로 사형을 선고 받아 1981년 형이 확정됐다. 그리고 1985년 사형이 집행되어 목숨을 잃었다.그가 간첩이 아니었다는 사실이 법적으로 확인된 것은 사형 집행으로부터 25년이 지난 2010년이었다. 이 당시 제1차 진도 간첩단 사건의 진상이 밝혀졌으나 이미 사라진 생명은 되돌릴 수 없는 늦은 무죄 판결이었다. 2014년 대법원은 김정인 유족이 국가를 상대로 제기한 손해배상 사건에서 약 51억 원의 배상 책임을 인정한 원심 판결을 확정했다.진도 간첩 조작 사건의 피해는 석달윤 사건으로 끝나지 않았다. 이듬해인 1981년 1월 국가안전기획부(안기부)는 다시 박동운 일가의 간첩 사건을 발표했다. 2008년 진실화해위원회의 결정문에 따르면, 박동운과 가족들은 안기부에 의해 영장 없이 연행됐고, 장기간 불법 구금과 고문을 당했다고 진술했다.박동운씨는 진실화해위원회 조사에서 1981년 3월 7일 연행된 뒤 약 두 달 동안 외부와의 접촉이 차단됐으며, 조사실에서 옷을 갈아 입힌 후 여러 수사관에게 집단 구타를 당했다고 진술했다. 박씨의 고모와 숙모 역시 수사관들이 원하는 진술을 미리 써놓고 이를 베껴 쓰도록 강요했으며, 말을 듣지 않으면 폭행했다고 진술했다.진도 간첩단 사건에서 한 사람은 목숨을 잃었고, 다른 피해자들은 장기간 감옥에서 지냈다. 가족들은 간첩의 가족이라는 낙인을 감당해야 했다. 그러나 당시 수사관들에게는 전혀 다른 기록이 남았다. 국가보안유공자 포상금 지급 기록이다.1980년 국가보안유공자심사위원회 청구 제96호 기록에는 진도 간첩단 사건으로 이치왕의 이름과 1500만 원의 포상금이 기재됐다. 이치왕은 앞서 울릉도 간첩단 사건에서 손두익이 자신을 고문한 수사관으로 지목한 인물이다. 울릉도 사건에서 피해자에게 지독한 고문을 가했다는 진술이 남아 있는 수사관이, 몇 년 뒤 또 다른 간첩 조작 사건의 수사 공적으로 거액의 포상금 기록에 등장한 것이다.여기에서 확인해야 할 사항은 1500만 원이 이치왕 개인에게 지급된 금액인지, 해당 청구 건의 전체 지급액인지다. 원본 결정문의 지급 대상자와 개인별 지급액을 확인해야 정확한 수령액을 확정할 수 있다. 그러나 명확한 것은 공개된 진실화해위원회의 결정문에 따르더라도 당시 수사에 참여했던 수사관은 이치왕을 비롯해 10여 명에 이르렀다. 그러나 포상금은 고문 수사에서 가장 이름이 드러난 수사관에게 지급되었다는 것이다.이런 점을 놓고 본다면 국가보안유공자심사위원회는 수사의 적법성과 인권 침해 여부를 충분히 검증하지 않은 채 간첩 검거를 공적으로만 평가했다는 사실이 명확해진다. 고문과 불법 구금으로 만들어진 사건이라면, 그 수사 실적은 포상할 공적이 아니라 조사하고 책임을 물어야 범죄였다. 그럼에도 국가는 사건을 검거 실적으로 인정했고, 그 결과에 포상금을 지급했다.이치왕의 고문행위는 진실화해위원회의 조사를 통해 여러 사건에서 드러난다. 그러므로 국가보안유공자 포상금 문제를 단순한 금전 문제가 아니라 국가폭력의 책임 문제로 봐야 한다.최근 김용만 의원실 등에서 공개한 국가보안유공자 결정문에서도 1981~1992년 포상금이 지급된 간첩 사건 175건 가운데 82건이 조작 사건으로 확인됐다. 이 사건들에 지급된 포상금은 당시 금액으로 7억 6천만 원이 넘는다.그러나 피해자들이 재심에서 무죄를 선고받고 국가배상을 인정받은 지금도, 당시 수사관들에게 지급된 포상금은 환수되지 않고 있다.2020년 신설된 환수 규정은 거짓이나 부정한 방법으로 지급받은 상금 등에 대한 환수를 규정하지만, 재심 무죄를 독립적인 환수 사유로 명시하지 않고 있다. 과거 지급분에 대한 소급 적용 문제도 남아 있다.국가가 피해자에게 지급한 배상금은 고문과 불법수사로 인한 피해를 보상하기 위한 돈이다. 반면 수사관에게 지급한 포상금은 국가가 당시 수사를 정당한 공적으로 평가한 결과다. 그렇다면 재심에서 사건이 조작됐다는 사실이 확인된 뒤에도 그 수사를 공적으로 인정한 결정이 그대로 남아 있어야 하는가 하는 모순이 남는다.진도 간첩단 사건으로 포상을 받은 이치왕의 포상 기록은 바로 이 모순의 대표적 사례이다.국가는 이치왕을 비롯해 진실화해위원회 결정과 지금까지 재심을 통해 무죄를 선고받은 많은 조작 사건을 다시 살펴 실제 지급된 금액과 지급 근거가 정당한 절차를 거친 공적이었는지 확인해야 한다.환수 가능성에 대한 법률 검토와 필요한 입법도 뒤따라야 한다. 그 과정에서 법적 책임이 확인되지 않은 부분은 엄격히 구분하되, 이미 확인된 국가 폭력의 사실까지 행정 절차 뒤에 숨겨서는 안 된다.