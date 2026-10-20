금호타이어, 대형 트럭·버스 타이어 무상점검

큰사진보기 ▲금호타이어는 오는 22일부터 이틀간 전국 주요 고속도로 휴게소에서 대형 트럭과 버스를 대상으로 타이어 무상점검 서비스와 안전운행 캠페인을 진행한다. ⓒ 금호타이어 관련사진보기

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금호타이어는 오는 22일부터 이틀간 전국 주요 고속도로 휴게소에서 대형 트럭과 버스를 대상으로 타이어 무상점검 서비스와 안전운행 캠페인을 실시한다고 20일 밝혔다.이번 캠페인은 ▲송산포도(시흥방향) ▲여주(강릉방향) ▲신탄진(서울방향) ▲칠곡(서울방향) 등 전국 4개 고속도로 휴게소에서 진행된다.행사 기간 해당 휴게소를 방문하는 고객들에게 금호타이어 전문가들이 타이어 외관과 마모 상태 무료 점검 서비스를 제공한다.또 희망 고객에 한해 공기압·휠 밸런스를 점검하고, 방문 고객에게는 소정의 기념품을 증정한다.이와 함께 금호타이어는 트럭·버스용(TBR) 타이어 'KXA31', 'KXA17', 'KXD10', 'KXS10'에 대한 제품 홍보 활동도 진행한다. 고객별 상담을 통해 각 제품의 특징과 강점을 소개할 예정이다.아울러 방문 고객을 대상으로 타이어 사고 유형과 안전 관련 주의 사항을 교육하고, 대형 화물차 사고와 화재 예방을 위한 홍보 활동도 펼친다.금호타이어 품질서비스팀 최준성 팀장은 "장거리 운행이 많은 트럭·버스는 타이어 상태를 정기적으로 확인하고 관리하는 것이 중요하"며 "앞으로도 다양한 안전점검 및 사고 예방 활동을 통해 운전자들에게 올바른 타이어 관리 방법을 알리고 도로 안전 확보에 앞장서겠다"고 말했다.한편 금호타이어는 매년 트럭·버스용 타이어, 승용차용 타이어를 대상으로 무상점검 캠페인을 진행하며, 타이어 안전에 대한 인식을 확산시키기 위한 활동을 지속적으로 펼치고 있다.